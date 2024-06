Giới trẻ 'săn lùng' thẻ tín dụng với ưu đãi hoàn tiền hấp dẫn

Dù mới ra mắt tại Việt Nam khoảng một tuần, thẻ tín dụng của ngân hàng gốc Thái lâu đời được nhiều sao Việt lăng xê, tạo làn sóng "săn lùng" trong giới trẻ.

Mới đây, hàng loạt gương mặt có sức ảnh hưởng trong nhiều lĩnh vực như diễn viên Duy Khánh Zhou Zhou, Hoa hậu Nguyễn Cao Kỳ Duyên, ca nhạc sĩ Trang Pháp, diễn viên Ngọc Thảo, blogger Khoai Lang Thang và TikToker Ông anh thích nấu ăn... đã chia sẻ về chủ đề quản lý tài chính cá nhân trên Facebook, TikTok. Giới trẻ, đặc biệt là dân văn phòng, tinh ý phát hiện các clip này có điểm chung là sự xuất hiện của chiếc thẻ “quyền lực”, với khả năng giải quyết nhiều vấn đề tài chính.

Một trong những clip triệu view đến từ kênh của nhà sáng tạo nội dung Khoai Lang Thang. Thường xuyên chu du khắp chốn, việc cân đối chi tiêu là một trong những bài toán nan giải với nam blogger.

Khoai Lang Thang quẹt thẻ và nhận hoàn 10% hoá đơn khi mua sắm tại siêu thị.

Trong video mới nhất kể về chuyến khám phá cao nguyên Vân Hà (Phú Yên), Khoai Lang Thang hào hứng tiết lộ “bạn đồng hành” là tấm thẻ tín dụng của ngân hàng gốc Thái. Dù nơi đặt chân không phải điểm du lịch sầm uất, Khoai Lang Thang cùng đồng đội vẫn có thể tận dụng chiếc thẻ để xử lý các nhu cầu phát sinh như mua sắm ở siêu thị, chi trả cho chỗ ở và phương tiện vận chuyển với mức hoàn tiền lên đến 10%. Hơn hết, mọi hoạt động chi tiêu đều có thể kiểm soát dễ dàng trên ứng dụng của ngân hàng cung cấp thẻ.

Video của Khoai Lang Thang mở ra luồng thảo luận sôi nổi về cách người trẻ quản lý tài chính, chi tiêu thông minh. Bên cạnh đó, động tác “flex” tấm thẻ đen cũng bất ngờ trở thành xu hướng được hưởng ứng sôi nổi trên khắp các trang mạng xã hội.

Nhiều bạn trẻ sở hữu thẻ cũng đua nhau “flex” theo cách riêng, góp phần lan toả góc nhìn về quản lý tài chính. Đặc biệt, sự xuất hiện của video quy tụ nhiều gương mặt nổi tiếng cũng góp phần tăng thêm sức nóng cho trend khoe thẻ đen “quyền lực”.

Xuất phát từ trào lưu trên mạng xã hội, chiếc thẻ đen “quyền lực” dần trở thành bạn đồng hành không thể thiếu với thế hệ trẻ.

Theo đó, nhân vật chính xuất hiện trong các clip là thẻ tín dụng KBank Cashback Plus của KBank. Tính đến nay, KBank đã có 3 năm đồng hành với người dùng Việt Nam, với châm ngôn “Vì khách là trên hết từ năm 1945”. Khi sở hữu KBank Cashback Plus, chủ thẻ nhận loạt ưu đãi mà KBank tối ưu cho người dùng theo quy trình tự động hoá. Các gói dịch vụ và tính năng của ứng dụng KBank được thiết kế toàn diện. Đặc biệt, khi ra mắt thẻ tín dụng đầu tiên tại thị trường Việt Nam vào 25/4, thương hiệu đầu tư nhiều công sức để thiết kế “mãn nhãn”, chạm đúng thị hiếu của người tiêu dùng Việt.

Một trong những yếu tố mà KBank nhận thấy là người Việt có tâm lý ngần ngại khi tìm hiểu thông tin tài chính. Do đó, KBank góp phần giúp người dùng giải quyết bài toán tài chính, từ nhu cầu thông tin đến tính năng sử dụng, thông qua KBank Cashback Plus.

Để người dùng dễ dàng nắm bắt thông tin, KBank triển khai chương trình đào tạo bài bản đối với đội ngũ tư vấn viên, cũng như cung cấp chính xác thông tin về gói dịch vụ trên fanpage của ngân hàng.

Người dùng sử dụng ứng dụng K Plus để đăng ký thẻ KBank Cashback Plus, không cần ra ngân hàng.

Cùng với thế mạnh công nghệ, KBank tận dụng nền tảng từ tập đoàn kinh doanh công nghệ Kasikorn (KBTG) để phát triển ứng dụng K Plus Việt Nam. Theo đó, mọi trải nghiệm dịch vụ và sản phẩm của ngân hàng đều có thể thực hiện trực tuyến, người dùng không cần đến quầy giao dịch, đồng thời được đáp ứng mọi nhu cầu quản lý tài chính tức thời. Bên cạnh đó, việc đăng ký mở thẻ KBank Cashback Plus có thể thực hiện trên ứng dụng K Plus Việt Nam. Người dùng dễ dàng theo dõi các quyền lợi của thẻ như tự động hoàn tiền 10% cho mỗi giao dịch.

Nhận thấy nỗi băn khoăn của khách hàng về “một thẻ, một đặc quyền” hay “nhiều nhu cầu, chi phí tổng thể cao”, KBank Cashback Plus đươc Kbank thiết kế giải pháp “một thẻ hoàn tiền cho vạn nhu cầu”. Theo đó, KBank cho phép người dùng sử dụng thẻ tín dụng trong 6 ngành hàng quen thuộc (ăn uống nhà hàng, mua sắm, thương mại điện tử, sức khỏe làm đẹp, du lịch, giải trí) với tính năng hoàn tiền tự động 10%. Đặc biệt, với những giao dịch tại Thái Lan, du khách Việt được nhận ưu đãi hoàn tiền 15%.

KBank Cashback Plus có tính năng hoàn tiền 10% khi chi tiêu 6 ngành hàng tiêu dùng phổ biến.

Với thông điệp “một thẻ hoàn tiền vạn nhu cầu” dễ nhớ cùng tính năng hoàn tiền 10%, thẻ tín dụng mới của KBank nhanh chóng tạo được lòng tin với người tiêu dùng Việt, được kỳ vọng trở thành “bạn đồng hành” thân thiết của người trẻ.