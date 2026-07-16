Giới trẻ chi tiêu thông minh với xu hướng hoàn tiền ‘5 siêu’

Nhiều người trẻ đang chuyển sang cách săn deal mới, không còn phụ thuộc vào ngày đôi, giờ vàng hay từng mã giảm giá nhỏ lẻ để tối ưu chi tiêu.

Với hệ sinh thái “5 siêu” nằm trong tính năng mua sắm hoàn tiền của Accesstrade, deal “khủng” giờ đây không chỉ là mua được giá tốt, mà còn phải hời, nhanh, dễ, đa dạng và minh bạch.

Người trẻ thay đổi cách tối ưu chi tiêu

Săn deal chưa bao giờ lỗi thời, nhưng cách săn deal của giới trẻ đang thay đổi. Xu hướng nổi bật là mua sắm hoàn tiền (MSHT). Khác voucher hay điểm thưởng chỉ dùng cho lần mua tiếp theo, hình thức hoàn tiền giúp người dùng nhận lại một phần giá trị đơn hàng sau giao dịch. Theo khảo sát của Dosh, 7% Gen Z cho biết sẽ chi tiêu nhiều hơn nếu được hoàn tiền ít nhất 5%, cho thấy hoàn tiền dần trở thành tiêu chí khi lựa chọn nền tảng mua sắm.

Tuy nhiên, không phải trải nghiệm hoàn tiền nào cũng đủ sức thuyết phục người dùng. Mức hoàn không đáng kể nhưng phải chờ lâu, thao tác phức tạp, khó theo dõi là rào cản khiến nhiều người còn dè dặt.

Nhằm tháo gỡ rào cản trên, Accesstrade phát triển hệ sinh thái “5 siêu” cho tính năng MSHT, tập trung vào 5 tiêu chí hời, nhanh, dễ, đa dạng và minh bạch. Thay vì chỉ cạnh tranh ở mức hoàn tiền, hệ sinh thái này hướng đến việc giúp toàn bộ trải nghiệm mua sắm trở nên đơn giản, nhanh chóng và đáng tin cậy hơn.

Accesstrade phát triển hệ sinh thái “5 siêu” cho tính năng MSHT.

“Từ lúc biết đến hoàn tiền mua sắm trên MoMo, công cuộc săn sale của tôi trở nên dễ dàng hơn. Tôi thoải mái hơn trong việc yêu chiều bản thân bằng ly trà sữa, bộ quần áo hay thậm chí đổi chiếc laptop để phục vụ công việc. Vì tôi biết tiền đi rồi kiểu gì cũng trở lại”, Mai Khôi (nhân viên phòng nhân sự, TP.HCM) chia sẻ.

Theo Mai Khôi, điều khiến cô tiếp tục sử dụng không chỉ là số tiền được hoàn, mà còn là trải nghiệm rõ ràng và thuận tiện. “Trước đây, tôi từng nghĩ hoàn tiền sẽ phải chờ lâu hoặc quy trình rắc rối. Nhưng với hệ sinh thái ‘5 siêu’ của Accesstrade, mọi thứ minh bạch và dễ theo dõi hơn”, cô nói thêm.

Tiêu chuẩn săn deal mới

Sức hút của hệ sinh thái “5 siêu” đến từ việc đáp ứng đúng nhu cầu của người mua sắm online.

Sức hút của hệ sinh thái “5 siêu” đến từ việc đáp ứng đúng nhu cầu của người mua sắm online.

Cụ thể, siêu hời đến từ mức hoàn tiền lên đến 35%, giúp mỗi đơn hàng đều trở thành cơ hội tiết kiệm; rút ngắn thời gian chờ khi khoản hoàn được xử lý trong khoảng 48 giờ sau giao dịch; tối giản trải nghiệm sử dụng với vài thao tác sao chép liên kết sản phẩm, dán vào tiện ích và thanh toán; hỗ trợ đa dạng sàn thương mại điện tử, thương hiệu và ngân hàng; người dùng có thể theo dõi đơn hàng, khoản hoàn và quy trình rút tiền một cách minh bạch, rõ ràng.

“Gen Z nhạy bén với công nghệ, thích sự nhanh chóng đi kèm minh bạch. Họ sớm quan tâm đến vấn đề tích lũy cho tương lai, không phải từ chứng khoán hay nhà đất. Với họ, chi tiêu thông minh cũng là đầu tư. Đó là lý do Accesstrade cho ra mắt hệ sinh thái ‘5 siêu’ đi kèm tính năng mua sắm hoàn tiền vốn được người trẻ ưa chuộng”, anh Lưu Kỳ Tâm - Giám đốc kinh doanh Accesstrade - cho biết.

Từ việc canh giờ vàng, săn mã giảm giá đến chờ đợi mùa sale, hành trình tối ưu chi tiêu của người trẻ dần bước sang trang mới. Deal hời giờ đây không đơn thuần mua được món đồ mới với giá tốt, mà còn là biết cách để nhận thêm giá trị sau mỗi lần chốt đơn.

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