Trải nghiệm mua sắm máy tính tại hệ thống Hacom

Hành trình mua máy tính năm 2026 đã thay đổi, khi người dùng chủ động tìm hiểu qua AI, video đánh giá, mạng xã hội trước lúc xuống tiền.

Giữa vô số thông tin và lựa chọn trên thị trường, trải nghiệm tư vấn và hỗ trợ chuyên sâu là yếu tố giúp người dùng đưa ra quyết định chính xác.

Hành trình mua máy tính đi qua bao nhiêu “điểm chạm”?

Trước khi đưa ra quyết định, nhiều người dành thời gian tìm kiếm thông tin trên Google, xem video đánh giá, hỏi AI, tham khảo cộng đồng công nghệ hoặc so sánh giá giữa nhiều nền tảng bán lẻ. Chỉ sau khi có lựa chọn ban đầu, họ mới đến showroom để trực tiếp trải nghiệm sản phẩm.

Sự thay đổi này diễn ra cùng quá trình chuyển đổi số và được thúc đẩy mạnh sau đại dịch Covid-19. Hành trình mua sắm dần mở rộng từ điểm bán truyền thống sang nhiều “điểm chạm”, kết hợp giữa môi trường trực tuyến và trải nghiệm thực tế. Mỗi kênh đảm nhận vai trò riêng. Trong khi AI và nền tảng số giúp người dùng tiếp cận thông tin nhanh hơn, showroom trở thành nơi kiểm chứng những gì họ đã tìm hiểu.

Việc kết nối các “điểm chạm” dần trở thành một phần quan trọng của trải nghiệm mua sắm, thay vì để mỗi kênh hoạt động độc lập.

Người dùng kết hợp tìm hiểu trực tuyến và trải nghiệm thực tế trước khi mua máy tính.

Việc tiếp cận thông tin trở nên dễ dàng hơn không đồng nghĩa việc đưa ra quyết định cũng đơn giản hơn. Chỉ trong vài phút, người dùng có thể nhận được hàng chục gợi ý từ AI, xem nhiều video đánh giá hoặc đọc ý kiến trên diễn đàn công nghệ. Tuy nhiên, giữa những mẫu laptop có cấu hình gần tương đồng, không ít người vẫn băn khoăn đâu mới là lựa chọn phù hợp nhu cầu.

Theo ghi nhận từ hoạt động tư vấn tại hệ thống bán lẻ công nghệ, điều khiến khách hàng phân vân không còn là thông số kỹ thuật, mà là yếu tố chỉ có thể cảm nhận khi sử dụng thực tế như chất lượng màn hình, bàn phím, hệ thống tản nhiệt hay cảm giác vận hành trong quá trình làm việc. Đây cũng là lý do nhiều người, dù đã tìm hiểu kỹ trên môi trường số, vẫn lựa chọn đến showroom trước khi đưa ra quyết định.

Showroom trở thành nơi khách hàng kiểm chứng trải nghiệm sau quá trình tìm hiểu trên môi trường số.

Trong bối cảnh đó, trải nghiệm mua sắm không chỉ dừng ở việc cung cấp thêm thông tin, mà còn giúp người dùng kiểm chứng thông tin, đối chiếu nhu cầu thực tế và tự tin hơn với quyết định của mình.

25 năm quan sát hành trình mua sắm thay đổi

Trong 25 năm đồng hành thị trường máy tính Việt Nam, Hacom không chỉ chứng kiến sự phát triển của công nghệ mà còn theo sát thay đổi trong hành vi mua sắm của người dùng. Nếu trước đây, quyết định mua máy tính chủ yếu được hình thành tại cửa hàng, thì ngày nay hành trình ấy bắt đầu từ lâu trước khi khách hàng bước vào showroom, thông qua AI, công cụ tìm kiếm, mạng xã hội và nền tảng đánh giá sản phẩm.

Hacom đồng hành người dùng trong từng bước của hành trình chọn thiết bị công nghệ.

Theo Hacom, điều người dùng kỳ vọng không phải là mỗi kênh bán hàng hoạt động riêng lẻ, mà là trải nghiệm xuyên suốt ở mọi “điểm chạm”. Họ có thể tìm hiểu thông tin trên website, trao đổi với đội ngũ tư vấn trực tuyến, sau đó đến showroom trải nghiệm sản phẩm và hoàn tất quyết định mua sắm một cách liền mạch.

Điều khách hàng cần không phải là nhiều thông tin hơn, mà là thông tin đúng ở đúng thời điểm. Khi tìm hiểu trực tuyến, người dùng cần nội dung giúp thu hẹp lựa chọn. Khi đến showroom, họ mong muốn được kiểm chứng trải nghiệm thực tế, giải đáp băn khoăn còn lại và tự tin hơn với quyết định của mình. Đó cũng là lý do Hacom tập trung xây dựng mô hình mua sắm đa kênh, nơi mỗi điểm chạm đều có vai trò riêng nhưng cùng hướng đến mục tiêu giúp khách hàng lựa chọn đúng thiết bị ngay từ đầu.

25 năm trước, giá trị của hệ thống bán lẻ có thể được đo bằng số lượng sản phẩm trên kệ hàng. Hôm nay, giá trị ấy được tạo nên từ khả năng kết nối “điểm chạm” để mang đến hành trình mua sắm liền mạch và đáng tin cậy. Khi AI tiếp tục thay đổi cách người dùng tìm kiếm thông tin, trải nghiệm mua sắm chắc chắn còn được định nghĩa lại. Nhưng theo Hacom, dù công nghệ phát triển đến đâu, sự thấu hiểu nhu cầu khách hàng và khả năng đồng hành trong từng quyết định vẫn là giá trị cốt lõi của ngành bán lẻ công nghệ.