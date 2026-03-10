Giới tinh hoa toàn cầu tái định nghĩa về cuộc sống xa xỉ

Một vùng vịnh dưới chân "thiên hạ đệ nhất hùng quan" Hải Vân đang thu hút sự chú ý của thị trường, với tiềm năng trở thành "thiên đường ẩn cư" mới giữa đại ngàn và biển cả.

Trong nhiều thập kỷ, xa xỉ từng được định nghĩa bằng những biểu tượng vật chất hữu hình, như biệt thự dát vàng, siêu xe giới hạn... Tuy nhiên, bước sang thế kỷ 21 - kỷ nguyên của tốc độ, của đô thị hóa và biến đổi khí hậu, thước đo của sự xa xỉ đang dần thay đổi.

Chuẩn mực xa xỉ mới: Sống giữa thiên nhiên nguyên bản

Theo báo cáo The Wealth Report của Knight Frank (Anh), bất động sản tiếp tục là một trong những tài sản quan trọng trong danh mục đầu tư, sưu tầm của tầng lớp siêu giàu toàn cầu. Trong đó, Liam Bailey, Giám đốc Nghiên cứu toàn cầu của Knight Frank, cho biết những điểm đến mang lại chất lượng sống vượt trội, đề cao yếu tố thiên nhiên, sự riêng tư và trải nghiệm sống đang ngày càng được tầng lớp này ưu tiên khi lựa chọn bất động sản.

Các nghiên cứu của Savills cũng ghi nhận xu hướng tương tự. Sau đại dịch, người mua bất động sản hạng sang ngày càng ưu tiên những địa điểm có không gian rộng, mật độ phát triển thấp và gần gũi thiên nhiên.

Sự dịch chuyển này phản ánh thay đổi lớn trong tâm lý của tầng lớp thượng lưu. Sau nhiều năm tận hưởng nhịp sống đô thị sôi động, họ bắt đầu chuyển sang tìm kiếm những điều ngày càng khan hiếm: bầu không khí tinh khiết, thiên nhiên nguyên bản và một không gian sống đủ tĩnh tại để con người thực sự được nghỉ ngơi. Từ đó, khái niệm “Serene Living” (sống trong sự tĩnh tại) dần trở thành chuẩn mực mới của phong cách sống xa xỉ.

Tuy nhiên, chất sống tĩnh tại mà giới tinh hoa theo đuổi không chỉ dừng lại ở cảnh quan đẹp. Điều họ hướng tới là những không gian riêng tư, nơi thiên nhiên vẫn giữ được vẻ nguyên sơ và cộng đồng cư dân được chọn lọc. Đó có thể là những hòn đảo biệt lập tại Caribbean, những khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông của dãy Alps, hay những biệt thự ven vịnh tại Amalfi Coast của Italy, nơi cảnh quan gần như vẫn nguyên vẹn qua nhiều thế hệ.

Điểm chung của những chốn sống ấy nằm ở một triết lý phát triển ngày càng được đề cao trong bất động sản cao cấp: bảo tồn sự nguyên bản của thiên nhiên.

Không gian sống nguyên bản tại vịnh Amalfi (Italy).

Theo triết lý này, thay vì tái tạo cảnh quan bằng các can thiệp mạnh mẽ, các nhà phát triển ưu tiên tôn trọng địa hình tự nhiên, giữ gìn hệ sinh thái và để thiên nhiên trở thành trung tâm của trải nghiệm sống.

Khi những “vùng xanh nguyên bản” ngày càng khan hiếm, những nơi còn giữ được sự giao hòa trọn vẹn giữa núi, rừng và biển đang trở thành tọa độ đặc biệt trên bản đồ bất động sản cao cấp toàn cầu. Việt Nam, với đường bờ biển dài và hệ sinh thái ven biển còn giữ được vẻ nguyên sơ, cũng sở hữu những vùng đất hiếm có như thế.

“Thiên đường ẩn cư” giữa đại ngàn và vịnh biển khép kín tại miền Trung

Ven vịnh Đà Nẵng, ngay dưới chân “thiên hạ đệ nhất hùng quan” Hải Vân, Hải Vân Bay được nhiều người nhắc tới như một vùng đất hiếm hoi gần như tách biệt khỏi nhịp sống đô thị.

Bức tranh thiên nhiên nguyên sơ và cảnh sắc ngoạn mục của Hải Vân Bay.

Từ trên cao nhìn xuống, nơi đây hiện lên như một bản giao hưởng của tự nhiên, với những triền núi phủ xanh nối dài từ dãy Hải Vân hùng vĩ, những cánh rừng nguyên sinh trải rộng tới tận mép nước và phía trước là vịnh biển khép kín xanh trong, lặng sóng. Sự kết hợp giữa núi cao, rừng sâu và biển rộng không chỉ tạo nên cảnh sắc ngoạn mục của một tọa độ thiên tạo không thể tái lập, mà còn hình thành một vùng vi khí hậu đặc trưng hiếm có.

Vào mùa hè, gió biển kết hợp với thảm rừng tự nhiên giúp điều hòa nhiệt độ, mang lại cảm giác dịu mát ngay cả trong những ngày nắng gắt của miền Trung. Khi mùa đông tới, những dãy núi cao lại trở thành tấm chắn tự nhiên, giảm bớt những đợt gió lạnh khắc nghiệt từ phương Bắc. Chính sự giao hòa ấy tạo nên trạng thái khí hậu thường được mô tả bằng hai chữ giản dị: “mát hè - ấm đông”.

Trong môi trường ấy, thiên nhiên trở thành một liệu pháp chữa lành, nơi nhịp sống chậm lại và con người có thể tìm thấy sự cân bằng thân - tâm - trí.

Nhiều chuyên gia quy hoạch nhận định những vùng đất có địa thế hội tụ núi - rừng - biển như Hải Vân Bay ngày càng trở nên quý giá khi các hệ sinh thái ven biển trên thế giới dần bị đô thị hóa.

Trong tương lai gần, khu vực này được kỳ vọng sẽ bước vào một chương phát triển mới khi Vinhomes, nhà phát triển bất động sản số 1 Việt Nam, đang từng bước kiến tạo tại đây một không gian sống quy mô lớn. Dự án được định hướng phát triển trên nền tảng tôn trọng địa hình tự nhiên và gìn giữ hệ sinh thái sẵn có, với tầm nhìn xây dựng một “Living Legacy” - Di sản sống thực thụ.

Sự hiện diện của nhà phát triển bất động sản số một Việt Nam đang mở ra một tầm nhìn phát triển mới cho vùng đất dưới chân “thiên hạ đệ nhất hùng quan” (Phối cảnh dự án Vinhomes Hải Vân Bay).

Vùng đất dưới chân đèo Hải Vân, vì thế, được kỳ vọng sẽ trở thành một “thiên đường ẩn cư” mới cho giới tinh hoa toàn cầu. Nơi đây, thiên nhiên nguyên bản được gìn giữ, còn mỗi ngôi nhà sẽ là một tài sản có giá trị thách thức thời gian và là di sản sống dành cho nhiều thế hệ mai sau.