Giới thiệu Thượng tọa Thích Đức Thiện ứng cử ĐBQH khóa XVI

Các đại biểu đã biểu quyết, nhất trí giới thiệu Thượng tọa Thích Đức Thiện ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI nhiệm kỳ 2026-2031.

Ngày 21/1, tại Thiền viện Quảng Đức, phường Xuân Hòa, TP.HCM, Ban Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tổ chức Hội nghị lần thứ 7, nhằm tổng kết công tác Phật sự năm 2025, thông qua phương hướng hoạt động Phật sự năm 2026 và một số nội dung quan trọng.

Thượng tọa Thích Đức Thiện thông tin về công tác tổ chức Đại lễ Vesak Liên Hợp Quốc năm 2025. Ảnh: Ngô Tùng.

Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó pháp chủ Hội đồng Chứng minh, Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã biểu quyết nhất trí giới thiệu Thượng tọa Thích Đức Thiện, Phó chủ tịch, Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Phật giáo Quốc tế Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, nhiệm kỳ 2026-2031.

Hòa thượng Thích Đức Thiện (thế danh Nguyễn Tiến Thiện) sinh năm 1966.

Hội nghị Ban Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam lần này cũng thông qua đề án tổ chức Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X, nhiệm kỳ 2026-2031.

Năm 2025, Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã bám sát chương trình hoạt động Phật sự đã đề ra, đặc biệt đã tổ chức thành công Đại lễ Vesak Liên Hợp Quốc tại TP.HCM. Hoạt động từ thiện - xã hội của giáo hội thực hiện đạt hơn 2.900 tỷ đồng . Giáo hội cũng đã thực hiện việc sáp nhập 63 Ban Trị sự Phật giáo tỉnh, thành phố còn 34 Ban Trị sự tỉnh, thành phố và hoạt động theo mô hình hai cấp.