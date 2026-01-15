Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Xã hội

Giới thiệu Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung ứng cử ĐBQH khóa XVI

  • Thứ năm, 15/1/2026 18:01 (GMT+7)
  • 13 giờ trước

Tại hội nghị, 100% cử tri đã biểu quyết nhất trí giới thiệu ông Lê Hoài Trung tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Ông Lê Hoài Trung, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, Đại biểu Quốc hội khóa XV.

Chiều 15/1, Bộ Ngoại giao tổ chức các Hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi công tác đối với ông Lê Hoài Trung, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, Đại biểu Quốc hội Khóa XV, để giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, nhiệm kỳ 2026-2031.

Các hội nghị diễn ra trong không khí dân chủ, thẳng thắn với tinh thần trách nhiệm cao, với nhiều ý kiến đóng góp và kiến nghị, kỳ vọng đối với nhân sự ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trong bối cảnh đất nước bước vào kỷ nguyên mới, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và hai mục tiêu 100 năm.

Tại hội nghị, cử tri đã nghe thông báo về chủ trương của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các quy định về điều kiện, tiêu chuẩn của đại biểu Quốc hội cũng như tiểu sử tóm tắt, quá trình công tác của nhân sự được dự kiến giới thiệu ứng cử.

Các ý kiến phát biểu tại hội nghị đều đồng thuận, nhất trí ủng hộ ông Lê Hoài Trung; đánh giá cao năng lực, phẩm chất, bản lĩnh chính trị, uy tín và kiến thức sâu rộng về đối ngoại, luật pháp, khả năng lãnh đạo, điều hành và những đóng góp, nỗ lực trong công tác, phục vụ nhân dân, đóng góp thiết thực vào hoạt động lập pháp, giám sát và quyết định các vấn đề lớn của đất nước trong thời gian qua.

Cử tri tin tưởng và thống nhất cao giới thiệu ông Lê Hoài Trung ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và kỳ vọng nếu được bầu làm đại biểu Quốc hội, ông sẽ tiếp tục phát huy trí tuệ, kinh nghiệm, tinh thần trách nhiệm, tham gia tích cực, hiệu quả vào các hoạt động của Quốc hội, công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, xứng đáng là người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của cử tri và nhân dân.

Le Hoai Trung anh 1

100% cử tri đã biểu quyết nhất trí giới thiệu ông Lê Hoài Trung tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng Lê Hoài Trung bày tỏ cảm ơn tình cảm và những ý kiến đóng góp tâm huyết, trách nhiệm của các cử tri; khẳng định, nếu được bầu làm đại biểu Quốc hội sẽ tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm cao nhất, thực hiện tốt vai trò của người đại biểu dân cử; chú trọng gặp gỡ, tiếp xúc với cử tri; lắng nghe các ý kiến, tâm tư, nguyện vọng của cử tri để đề xuất với cơ quan có thẩm quyền về những yêu cầu mà cử tri mong đợi.

Ông Lê Hoài Trung nhấn mạnh sẽ không ngừng nỗ lực, đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, nói đi đôi với làm, nêu cao tinh thần gương mẫu để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Tại hội nghị, 100% cử tri đã biểu quyết nhất trí giới thiệu ông Lê Hoài Trung tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Tủ sách Xã hội giới thiệu những cuốn sách hay và mới về các chủ đề từ thời sự, chính trị, đến giao thông, hạ tầng... Tủ sách đồng thời cung cấp nhiều kiến thức, dữ liệu để độc giả hiểu nhiều lĩnh vực khác nhau của đời sống xã hội.

https://vov.vn/chinh-tri/gioi-thieu-bo-truong-ngoai-giao-le-hoai-trung-ung-cu-dai-bieu-quoc-hoi-khoa-xvi-post1261667.vov

VOV.VN

Lê Hoài Trung giới thiệu đại biểu quốc hội đbqh ứng cử Bộ Ngoại giao

    Đọc tiếp

    TP.HCM thong tin ve du an 15 nam chua hoan thanh hinh anh

    TP.HCM thông tin về dự án 15 năm chưa hoàn thành

    13 phút trước 06:55 16/1/2026

    0

    Dự án BOT mở rộng xa lộ Hà Nội và đoạn quốc lộ 1 từ nút giao Trạm 2 cũ đến Tân Vạn hơn 15 năm triển khai vẫn còn nhiều đoạn chưa hoàn thành, nhất là khu vực qua Bình Dương (cũ).

    Xe container chay ngun ngut tren quoc lo qua Dong Nai hinh anh

    Xe container cháy ngùn ngụt trên quốc lộ qua Đồng Nai

    23 phút trước 06:44 16/1/2026

    0

    Xe đầu kéo container khi lưu thông trên quốc lộ 51 theo hướng từ Đồng Nai đi TP.HCM, bất ngờ bốc cháy ngùn ngụt. Rất may tài xế đã kịp đỗ xe vào lề và rời khỏi phương tiện an toàn.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý