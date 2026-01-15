Giới thiệu Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung ứng cử ĐBQH khóa XVI

Tại hội nghị, 100% cử tri đã biểu quyết nhất trí giới thiệu ông Lê Hoài Trung tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Ông Lê Hoài Trung, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, Đại biểu Quốc hội khóa XV.

Chiều 15/1, Bộ Ngoại giao tổ chức các Hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi công tác đối với ông Lê Hoài Trung, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, Đại biểu Quốc hội Khóa XV, để giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, nhiệm kỳ 2026-2031.

Các hội nghị diễn ra trong không khí dân chủ, thẳng thắn với tinh thần trách nhiệm cao, với nhiều ý kiến đóng góp và kiến nghị, kỳ vọng đối với nhân sự ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trong bối cảnh đất nước bước vào kỷ nguyên mới, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và hai mục tiêu 100 năm.

Tại hội nghị, cử tri đã nghe thông báo về chủ trương của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các quy định về điều kiện, tiêu chuẩn của đại biểu Quốc hội cũng như tiểu sử tóm tắt, quá trình công tác của nhân sự được dự kiến giới thiệu ứng cử.

Các ý kiến phát biểu tại hội nghị đều đồng thuận, nhất trí ủng hộ ông Lê Hoài Trung; đánh giá cao năng lực, phẩm chất, bản lĩnh chính trị, uy tín và kiến thức sâu rộng về đối ngoại, luật pháp, khả năng lãnh đạo, điều hành và những đóng góp, nỗ lực trong công tác, phục vụ nhân dân, đóng góp thiết thực vào hoạt động lập pháp, giám sát và quyết định các vấn đề lớn của đất nước trong thời gian qua.

Cử tri tin tưởng và thống nhất cao giới thiệu ông Lê Hoài Trung ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và kỳ vọng nếu được bầu làm đại biểu Quốc hội, ông sẽ tiếp tục phát huy trí tuệ, kinh nghiệm, tinh thần trách nhiệm, tham gia tích cực, hiệu quả vào các hoạt động của Quốc hội, công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, xứng đáng là người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của cử tri và nhân dân.

Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng Lê Hoài Trung bày tỏ cảm ơn tình cảm và những ý kiến đóng góp tâm huyết, trách nhiệm của các cử tri; khẳng định, nếu được bầu làm đại biểu Quốc hội sẽ tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm cao nhất, thực hiện tốt vai trò của người đại biểu dân cử; chú trọng gặp gỡ, tiếp xúc với cử tri; lắng nghe các ý kiến, tâm tư, nguyện vọng của cử tri để đề xuất với cơ quan có thẩm quyền về những yêu cầu mà cử tri mong đợi.

Ông Lê Hoài Trung nhấn mạnh sẽ không ngừng nỗ lực, đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, nói đi đôi với làm, nêu cao tinh thần gương mẫu để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

