Giới phân tích thận trọng về doanh số iPhone 16

Kết quả đợt đặt trước có thể tác động kế hoạch sản xuất iPhone 16 của Apple trong cuối năm nay.

Logo Apple trước một cửa hàng. Ảnh: Bloomberg.

Trong bài đăng trên Medium, nhà phân tích Ming-Chi Kuo từ TF International Securities nâng mức dự báo sản lượng dòng iPhone 16 trong năm nay, từ 87-88 triệu lên 88-89 triệu chiếc, chủ yếu do nhu cầu tăng nhẹ với mẫu iPhone 16 tiêu chuẩn.

Từ nay đến cuối năm, tỷ lệ sản xuất cho từng model là iPhone 16 (26%), iPhone 16 Plus (6%), iPhone 16 Pro (30%) và iPhone 16 Pro Max (38%).

Theo Kuo, sản lượng tháng 8 và tháng 9 của iPhone 16 lần lượt 9 triệu và 16 triệu chiếc. Apple được cho đang chuẩn bị 15-17 triệu máy cho đợt đặt trước.

Trong quý III, lượng iPhone 16 xuất xưởng dự kiến cao hơn 10% so với cùng kỳ năm ngoái (iPhone 15). Kuo cho rằng điều này không phải do nhu cầu iPhone 16 cao, mà đến từ lượng iPhone 15 Pro Max xuất xưởng quý III/2023 yếu hơn, chủ yếu do dây chuyền sản xuất ống kính telephoto gặp khó khăn.

Sản lượng iPhone 16 trong quý IV có thể giảm 5-7% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt khoảng 63 triệu chiếc.

Đến quý I/2025, sản lượng iPhone 16 được dự báo giảm 53-55% so với quý trước, chủ yếu do nhu cầu thay đổi theo mùa, cũng như tác động tiềm tàng của iPhone SE thế hệ 4.

Ngoài sản lượng chung, Kuo cho biết các đối tác Foxconn và Luxshare ICT lần lượt lắp ráp 55-60%, và 40-45% tổng sản lượng dòng iPhone 16.

Nhà phân tích cho rằng kết quả đợt đặt trước có thể tác động kế hoạch sản xuất của Apple trong nửa cuối quý IV/2024 và nửa đầu năm 2025. Đây sẽ là yếu tố cần được ngành công nghiệp theo dõi chặt chẽ.

Dòng iPhone 16 được đánh giá quan trọng với Apple, trong bối cảnh cạnh tranh gay gắt tại Trung Quốc. Dù vậy, loạt tính năng trí tuệ nhân tạo (AI) có thể thu hút người dùng.

Gene Munster, nhà phân tích từ Deepwater Asset Management, dự đoán doanh số iPhone trong năm 2025 có thể tăng 15%, cao hơn dự báo của Phố Wall (7%). Riêng iPhone 16 có thể thuyết phục 10% người dùng iPhone nâng cấp trong năm tới, thay vì chờ đến 2026.

“Con số 10% được đưa ra thận trọng, bởi một nhóm người dùng sẽ nâng cấp máy trong năm nay. Điện thoại của họ có thể đã 5 năm tuổi, đến lúc cần thiết bị mới”, Munster cho biết.

Nhờ Apple Intelligence, một số người dự định giữ máy lâu hơn có thể nâng cấp sớm lên iPhone 16. Theo Munster, nhóm khách hàng này rất lớn, chỉ cần lượng nhỏ nâng cấp cũng đủ tác động đáng kể đến mức tăng trưởng doanh thu.

“Nếu những tính năng AI thú vị như tôi tin tưởng, Apple sẽ chứng kiến làn sóng nâng cấp lớn”, Munster nhấn mạnh.