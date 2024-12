Cuốn cẩm nang tuyển dụng trị giá 3.000 tỷ USD của Nvidia

Đi từ 42 nhân viên khi thành lập, Nvidia hiện có hơn 30.000 nhân sự và là công ty được yêu thích nhất khi ứng viên tìm việc.

Nvidia, gã khổng lồ trong ngành sản xuất chip, đang trở thành cái tên sáng giá nhất tại Thung lũng Silicon. Với vốn hóa hơn 3.000 tỷ USD , giá cổ phiếu tăng vọt và mức lương cao ngất ngưởng, hãng chip trở thành “bến đỗ” được hàng nghìn kỹ sư và chuyên gia công nghệ thèm muốn.

Chế độ lương thưởng, phúc lợi hậu hĩnh

Thành công của Nvidia ngoài được đo bằng giá trị cổ phiếu, còn thể hiện qua tốc độ mở rộng nhân sự. Từ tháng 5/2023- 2/2024, số lượng tin tuyển dụng của Nvidia tăng 467,2%, vượt xa mức tăng 81% của ngành bán dẫn và 29,6% của ngành công nghệ thông tin.

Tom Case, giám đốc công ty tuyển dụng Atticus Growth Partners, nhận định Nvidia đang ở thời kỳ "vàng son" tuyển dụng như Facebook của năm 2014.

Thống kê cho thấy một nửa nhân viên tại đây kiếm được hơn 228.000 USD /năm vào năm 2023. Mức lương cơ bản dao động từ 144.000- 414.000 USD . Nhiều vai trò đòi hỏi ứng viên phải có bằng tiến sĩ cũng như thành thạo nhiều ngôn ngữ lập trình.

Mức lương đáng mơ ước của hãng chip đã tạo ra hàng loạt triệu phú trong và ngoài công ty. Điều này càng trở nên hấp dẫn khi cổ phiếu của Nvidia từng vượt mức 1.000 USD , khiến việc “săn” nhân tài từ công ty này gần như là bất khả thi.

Ngoài lương thưởng hấp dẫn, điểm đặc biệt của Nvidia nằm ở văn hóa doanh nghiệp đậm tính khởi nghiệp, ngay cả khi công ty đã bành trướng với 30.000 nhân viên. Những người làm việc tại đạt được gọi là "Nvidians". Họ có kỹ năng chuyên môn cao và mang trong mình tinh thần làm việc hăng hái.

Cựu nhân viên Debparna Pratiher ví von: "Họ giống như những con chuột chạy trong mê cung. Nếu chuột chạy khắp nơi tìm phô mai, nhân viên Nvidia sẽ luôn tìm kiếm dự án tiếp theo, tìm kiếm con đường tiếp theo và bắt tay vào thực hiện mọi việc”.

Để gia nhập gã khổng lồ chip, các nhân viên mới thường đến từ các chương trình giới thiệu nội bộ. Hệ thống thưởng cho nhân viên khi giới thiệu ứng viên thành công đã biến toàn bộ công ty trở thành một mạng lưới tuyển dụng khổng lồ.

“Những ý tưởng tuyệt vời có thể đến từ bất cứ ai, ở bất cứ đâu. Do đó, hãy tạo ra một môi trường nơi những ý tưởng đó có thể phát triển” là triết lý tuyển dụng của CEO Jensen Huang.

Nhân viên Nvidia. Ảnh: Nvidia.

Chia sẻ với Wall Street Journal, Aman Kishore, cựu kỹ sư phần mềm cấp cao, cho biết quá trình tuyển dụng khá nhanh chóng, thường mất không quá 2 tuần từ lúc phỏng vấn đến khi có kết quả. Những câu hỏi tuyển dụng rất cụ thể, tập trung vào chuyên môn của ứng viên. Câu hỏi phỏng vấn của Kishore khi đó chủ yếu xoay quanh kiến thức về thị giác máy tính (computer vision).

Đến khi đã gia nhập công ty, nhân viên sẽ nhận được những phúc lợi đáng mơ ước. Trụ sở chính có hẳn một quán bar cho toàn bộ nhân sự. Công ty cũng có chính sách nghỉ phép không giới hạn theo sở thích, đi kèm 2 ngày nghỉ/quý để nạp lại năng lượng.

Đầu tư nhân tài từ trên ghế nhà trường

Theo chuyên viên truyền thông Sean Devlin tại Ragan Communications, Nvidia đã xây dựng thương hiệu là nhà tuyển dụng hàng đầu bằng cách kể lại câu chuyện từ chính nhân viên của mình. Thay vì tập trung vào khẩu hiệu hay số liệu thống kê khô khan, Nvidia truyền tải thông điệp qua những câu chuyện có thật từ những người đã và đang làm việc tại đây.

Trong bài viết “From Intern to Innovator: Securing the Future With Neha Hudait” trên website, công ty kể về hành trình của một thực tập sinh vươn lên vị trí lãnh đạo đội ngũ. Neha, nhân vật chính của câu chuyện, chia sẻ: "Tại Nvidia, vai trò lãnh đạo không bị giới hạn bởi chức danh hay thâm niên. Tôi có quyền tự chủ hướng dẫn đội nhóm mình đạt mục tiêu chung”.

Là một công ty công nghệ hàng đầu, Nvidia cũng hiểu rằng để giữ vững vị thế, việc xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao cần được thực hiện từ gốc rễ. Do đó, công ty của Jensen Huang tích cực hợp tác với các tổ chức giáo dục, như tổ chức hội thảo, hackathon, tài trợ nghiên cứu, phát triển chương trình giảng dạy phù hợp với nhu cầu của ngành.

Theo nền tảng tìm việc Paraform, chiến lược tuyển dụng này của Nvidia nghe có vẻ dài hạn nhưng thực tế sẽ mang lại giá trị tức thì. Các trường đại học là trung tâm của tài năng công nghệ. Do đó, việc xây dựng mạng lưới với sinh viên giúp Nvidia có thể nhận diện và thu hút nhân tài ngay từ giai đoạn đầu.

Tại Việt Nam, trong chuyến công tác tháng 12/2024 của CEO Jensen Huang, Nvidia thông báo hợp tác với Chính phủ để thành lập Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển (R&D) và Trung tâm Dữ liệu AI (trí tuệ nhân tạo). “Thủ tướng đã thuyết phục tôi rằng Việt Nam nên là ngôi nhà tương lai của Nvidia. Con người Việt Nam, những cơ hội tại Việt Nam là lý tưởng để đầu tư ngay hôm nay", CEO Nvidia nói tại buổi ký kết với Chính phủ.

Ngay sau khi công bố đầu tư vào Việt Nam, Nvidia cũng đăng nhiều vị trí tuyển dụng trên LinkedIn, liên quan đến các công việc về sản xuất và hỗ trợ kỹ thuật.

CEO Jensen Huang thường xuyên có các buổi nói chuyện tại các trường đại học, công ty tổ chức chương trình thực tập và hợp tác phát triển chương trình giảng dạy phù hợp với nhu cầu ngành. Ảnh: Bloomberg.

Theo David Stone, lãnh đạo của MRL Consulting Group, Nvidia không dễ dàng thỏa hiệp về tiêu chuẩn tuyển dụng. Nếu không tìm được nhân tài tại địa phương, công ty sẵn sàng chuyển vị trí đó đến nơi khác để đáp ứng yêu cầu.

Song, điều này không làm giảm đi sức hút của Nvidia đối với sinh viên mới ra trường. Các trường đại học danh tiếng như Carnegie Mellon, Đại học Washington hay Đại học Texas ghi nhận số lượng sinh viên ứng tuyển vào Nvidia tăng mạnh trong những năm gần đây.

Theo Handshake, nền tảng tìm kiếm việc làm dành cho sinh viên mới ra trường, số lượng đơn ứng tuyển thực tập tại Nvidia trong tháng 1/2024 cao gấp 7 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Riêng tại Đại học Carnegie Mellon, số sinh viên tốt nghiệp được Nvidia tuyển dụng tăng từ 12 người năm 2019 lên 40 người trong năm 2023.

Theo Diana Marculescu, trưởng khoa Kỹ thuật Điện và Máy tính tại Đại học Texas, vị thế thống trị của Nvidia trong lĩnh vực AI chính là lý do khiến sinh viên háo hức gia nhập công ty. Lượt tìm kiếm công việc liên quan đến Nvidia trên nền tảng “săn việc” Indeed tăng nhanh chóng, trong khí mức độ quan tâm đến các gã khổng lồ công nghệ khác lại đang chững lại.

CEO Jensen Huang cũng được nhân viên đánh giá cao. Mức độ ủng hộ ông đạt 96% trên diễn đàn Blind - nền tảng thảo luận ẩn danh phổ biến trong giới công nghệ.