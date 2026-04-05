Giới nhà giàu Trung Quốc đổ xô mua biệt thự ở châu Phi

Tại vùng ngoại ô sầm uất của thủ đô Zimbabwe, giới đầu tư Trung Quốc đang bạo chi để thâu tóm những dinh thự khổng lồ nhằm tạo ra trung tâm phong cách sống Á Đông giữa lòng châu Phi.

Biển quảng cáo trên trục đường chính dẫn tới khu ngoại ô của thủ đô Harare, Zimbabwe. Ảnh: Bloomberg.

Trên trục đường chính xuyên qua Highlands, một trong những vùng ngoại ô giàu có nhất tại thủ đô Harare của Zimbabwe, những tấm biển quảng cáo in hình một gia đình Trung Quốc trẻ trung, rạng rỡ bên cạnh ngôi nhà mới xây đang trở thành hình ảnh quen thuộc.

Biển hiệu này phản ánh nhu cầu ngày càng tăng của nhóm khách hàng Trung Quốc đối với các bất động sản cao cấp có mức giá dao động từ 500.000 USD đến 2 triệu USD tại các khu vực đắc địa nhất thành phố.

Theo Bloomberg, làn sóng này mạnh mẽ đến mức ít nhất hai đại lý bất động sản lớn là Pam Golding Properties và Guest and Tanner đã phải thuê nhân viên nói tiếng Quan Thoại để hỗ trợ tệp khách hàng mới.

Làn sóng di cư của giới thượng lưu Trung Quốc

Theo các chuyên gia tư vấn bất động sản tại địa phương, đặc điểm nổi bật của nhóm người mua này là thường thanh toán hoàn toàn bằng tiền mặt. Điều này không chỉ giúp "chốt" giao dịch nhanh chóng mà còn tạo ra lợi thế thương lượng khổng lồ trong các cuộc đàm phán.

Sự xuất hiện của giới nhà giàu Trung Quốc tại Zimbabwe phản ánh một mô hình dịch chuyển rộng lớn hơn trên khắp thế giới đang phát triển, nhưng lại có một sự khác biệt đáng chú ý.

Toà nhà Quốc hội mới do Trung Quốc đầu tư và xây dựng. Ảnh: SCMP.

Trong khi nhiều người di cư Trung Quốc ở những nơi khác có thể là những lao động phổ thông, thì những người đến Zimbabwe thường thuộc tầng lớp thượng lưu hoặc chuyên gia có thu nhập cao.

Điều này một phần xuất phát từ việc Zimbabwe sở hữu tỷ lệ biết chữ cao và lực lượng lao động được đào tạo tốt, khiến nhu cầu nhập khẩu lao động kỹ năng thấp trở nên không cần thiết. Thay vào đó, chiến lược đẩy mạnh khai thác tài nguyên thiên nhiên của quốc gia này đã thu hút nhiều người Trung Quốc đảm nhận các vị trí điều hành hầm mỏ và doanh nghiệp với mức lương hậu hĩnh.

Trung Quốc và nỗi lo "lạc lõng"

Với mối quan hệ ngoại giao có bề dày lịch sử sâu rộng từ thập niên 1970 cùng chính sách "Hướng về phương Đông" của chính quyền trước đây, các công ty Trung Quốc hiện nay được tạo tiền đề để thống trị ngành khai thác lithium, đóng góp khoảng 10% nhu cầu toàn cầu và đổ vốn mạnh mẽ vào các nhà máy thép cũng như mỏ crom.

Mặc dù Zimbabwe đã giành độc lập từ năm 1980, Harare vẫn giữ được nhiều nét đặc trưng của thời kỳ thuộc địa với những tên đường phố mang đậm phong cách phương Tây và các sân chơi cricket rải rác khắp các khu ngoại ô phía bắc rợp bóng cây.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình gặp gỡ Tổng thống Zimbabwe Emmerson Mnangagwa nhân Hội nghị thượng đỉnh Diễn đàn Hợp tác Trung Quốc - Châu Phi (FOCAC) năm 2024. Ảnh: Tân Hoa Xã.

Tuy nhiên, đan xen với những di sản đó là các dấu hiệu mới của làn sóng nhập cư hiện đại. Tại vùng Belgravia thượng lưu, tổ hợp San de Li đã mọc lên với các nhà hàng Trung Quốc và siêu thị bán đủ loại đặc sản từ lưỡi vịt đông lạnh đến bia Trung Quốc. Tại đây, những nữ nhân viên phục vụ người bản địa có thể giao tiếp trôi chảy bằng tiếng Quan Thoại để phục vụ các thực khách và giới quản lý.

Không khí Á Đông càng trở nên rõ nét hơn với sự xuất hiện của các sòng bạc mở cửa xuyên đêm và các văn phòng du lịch quảng cáo dịch vụ hộ chiếu bằng tiếng Trung, tạo cảm giác về một "khu phố Á" đang dần hình thành giữa lòng thủ đô đất nước châu Phi này.

Sự bùng nổ giao dịch bất động sản diễn ra trong bối cảnh hạ tầng đô thị đầy mâu thuẫn. Sau nhiều thập kỷ suy thoái kinh tế, nhiều khu vực tại Harare không có nước máy, đèn đường hư hỏng và các con đường chằng chịt ổ gà.

Để khắc phục, những ngôi nhà của giới thượng lưu Trung Quốc và người giàu địa phương tại các khu vực như Borrowdale Brooke thường được trang bị hệ thống điện mặt trời riêng và giếng khoan nước để giảm bớt sự phụ thuộc vào mạng lưới của nhà nước.

Tuy nhiên, sự xuất hiện của những chủ nhân mới cũng mang lại những căng thẳng nhất định với cư dân bản địa. Nhiều người mua Trung Quốc có xu hướng mở rộng bất động sản ngay sau khi mua mà không màng tới các quy tắc thiết kế chung của khu vực hoặc tính lịch sử của các căn nhà, thậm chí còn áp dụng các nguyên tắc phong thủy trong kiến trúc khiến cảnh quan thay đổi.

Bất chấp những tranh cãi về việc sử dụng tiền mặt để tránh né các quy định kiểm soát hối đoái và thuế, giới môi giới vẫn coi đây là một tín hiệu tích cực cho nền kinh tế bởi nhóm khách hàng này đang đổ tiền vào quốc gia ngay cả khi những người khác đang tìm cách rút vốn ra ngoài.