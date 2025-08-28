Gieo mầm tình yêu quê hương, đất nước cho trẻ

Với mong muốn lan tỏa tình yêu quê hương đất nước cho các bé, tác giả Cao Mai Trang đã viết nên những vần thơ trong trẻo, để các con có thể nuôi dưỡng và phát huy truyền thống quý báu này của dân tộc.

Tập thơ Bé yêu Tổ quốc. Ảnh: QM.

Nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, tác giả Cao Mai Trang cho ra mắt tập thơ thiếu nhi Bé yêu Tổ quốc với phần minh họa của Nhật Ánh Phạm.

Trong lời mở đầu tập thơ, tác giả chia sẻ, trên đời này, có những điều thiêng liêng chẳng cần phải chứng minh nhưng vẫn luôn âm thầm chảy trong huyết mạch. Với cô, một trong những điều thiêng liêng đó chính là lòng yêu nước. Cô cho biết, bản thân mình được dạy rằng, yêu nước là yêu tất cả những điều bình dị nhất đến từ quê hương, làng xóm. Tình yêu nhỏ bé ấy cùng cô lớn lên và có lẽ, từ bao giờ đã “hóa lớn lao” trở thành tình yêu nước vô bờ bến”.

Những vần thơ trong trẻo giúp các bé ghi nhớ thời khắc lịch sử Bác Hồ đọc bản Tuyên ngôn độc lập. Ảnh: QM.

Cao Mai Trang cho biết nguồn cảm hứng để cô sáng tác tập thơ này xuất phát từ những cảm xúc trào dâng khi cô chứng kiến các chiến sĩ A50 hợp luyện.

Cô chia sẻ: “Tôi thấy lòng yêu nước lúc nào cũng hiện diện trong chúng ta, nhưng hình như ít ai để ý, chỉ khi tới các dịp lễ, kỷ niệm hay phát động phong trào, tình yêu kỳ lạ từ trong tiềm thức ấy mới được thổi bùng lên và mãnh liệt, tuôn trào”.

Nhớ lại những ngày được đi xem hợp luyện diễu binh kỷ niệm 50 năm ngày thống nhất đất nước (30/4), thấy sự hào hùng, khí thế các chiến sĩ, cô thấy sự xúc động dâng trào.

“Tôi ngắm trời, ngắm đất, ngắm mây, thấy hạnh phúc lâng lâng, biết ơn và may mắn biết nhường nào vì được sống trong nền không khí hoà bình mà cha ông đã dùng máu xương để đổi lấy. Tôi nghĩ, nhất định mình sẽ có chút gì đó nho nhỏ góp vào dịp chào mừng Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9), mong muốn tiếp nối nhìn thấy những hình ảnh và không khí của các chiến sĩ hợp luyện diễu binh A80”.

Những vần thơ về thống nhất, hòa bình, nuôi dưỡng tình yêu quê hương đất nước cho các bé. Ảnh: QM.

Với 50 bài thơ, Bé yêu Tổ quốc dẫn dắt người đọc tham quan ba miền Bắc - Trung – Nam gắn bó ruột thịt tạo nên dáng hình chữ S trải dài Việt Nam. Bắt đầu từ Thủ đô Hà Nội nghìn năm văn hiến, Cố Đô Huế cổ kính thâm trầm, Vịnh Hạ Long kỳ quan thiên nhiên thế giới nên thơ mà hùng vĩ, Đảo ngọc Phú Quốc trong veo như hòn ngọc quý, Hoàng Sa - Trường Sa vững vàng kiên định ngoài khơi xa, Thành phố Hồ Chí Minh sôi động vươn mình phát triển, Địa đạo Củ Chi đất thép thành đồng, về miền Tây sông nước phù sa trù phú…

Mỗi vần thơ trong trẻo, nhẹ nhàng, được lồng ghép các bài học về lịch sử, văn hóa và thắm đượm tình yêu quê hương đất nước, giúp các bé nuôi dưỡng và phát huy truyền thống quý báu này của dân tộc Việt Nam ta.

Cao Mai Trang hy vọng, Bé yêu Tổ quốc sẽ được đồng hành cùng các bậc phụ huynh trong những khoảnh khắc “gieo mầm” để cùng con nuôi dưỡng tình yêu với thơ, với tiếng Việt và đặc biệt là với Đất nước Việt Nam tươi đẹp của chúng ta. Để chúng ta cảm nhận trọn vẹn vẻ đẹp của hòa bình. Một tình yêu nước đầy tự hào trường tồn qua thời gian và nhiều thế hệ.