Gian nan bắt 'trùm đất' lừa đảo hàng tỷ đồng ở Tây Ninh

5 người đàn ông sử dụng ma túy tổng hợp trong nhà nghỉ

Công an tỉnh Quảng Ninh thông tin Cơ quan CSĐT Công an thành phố Cẩm Phả đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với nhóm đối tượng về tội danh liên quan đến ma túy.