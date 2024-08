Triệt phá đường dây đánh bạc liên tỉnh

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Kạn ra quyết định khởi tố vụ án hình sự "Đánh bạc và Tổ chức đánh bạc", quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam các đối tượng liên quan.

Các đối tượng trong vụ án gồm: Nguyễn Bá Xuân (SN 1973, trú tại xã Hồng Phương, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc), Nguyễn Bá Chung (SN 1989), Phạm Văn Minh (SN 1991, cùng trú tại Tiểu khu 2, thị trấn Nà Phặc, huyện Ngân Sơn, tỉnh Cao Bằng). Qua công tác kiểm tra, Tổ công tác của Phòng Cảnh sát hình phát hiện, bắt quả tang đối tượng Nguyễn Bá Chung đang có hành vi đánh bạc dưới hình thức "lô, đề" trực tuyến tại nhà. Các đối tượng liên quan. Mở rộng điều tra, Cơ quan CSĐT đã thi hành lệnh khám xét khẩn cấp đối với Phạm Văn Minh, tạm giữ số tiền hơn 1,8 triệu đồng, 1 điện thoại di động; tạm giữ của đối tượng Nguyễn Bá Xuân số tiền 5,6 triệu đồng, 4 điện thoại di động. Sách về Pháp luật Cuốn sách "Cẩm nang thi hành án dân sự" đáp ứng nhu cầu tra cứu nhanh, chính xác các quy định của pháp luật thi hành án dân sự và các quy định của pháp luật khác có liên quan trong quá trình tổ chức thi hành bản án, quyết định của tòa án, đồng thời chỉ ra một số vướng mắc trong các quy định của pháp luật khi áp dụng vào các tình huống thi hành án cụ thể.

