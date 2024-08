5 người đàn ông sử dụng ma túy tổng hợp trong nhà nghỉ

Công an tỉnh Quảng Ninh thông tin Cơ quan CSĐT Công an thành phố Cẩm Phả đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với nhóm đối tượng về tội danh liên quan đến ma túy.

Cụ thể, Cơ quan CSĐT Công an thành phố Cẩm Phả đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Hải Đăng, Nguyễn Văn Trung, Phạm Văn Thanh về tội Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy; khởi tố bị can đối với Trần Thị Hạnh về tội Mua bán trái phép chất ma túy. Lực lượng chức năng kiểm tra cơ sở karaoke Hải Ly phát hiện nhóm tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Theo điều tra, ngày 1/8/2024, tổ công tác Đội CSĐT tội phạm về kinh tế và ma tuý, Công an thành phố Cẩm Phả phối hợp Công an phường Cửa Ông kiểm tra cơ sở kinh doanh Karaoke Hải Ly thuộc tổ 23, khu 4A1, phường Cửa Ông, thành phố Cẩm Phả phát hiện bên trong phòng 201 có 5 người đàn ông đang tụ tập, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy gồm: Lê Hải Đăng (SN 1999, trú tại xã Bình Định, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc), Nguyễn Văn Trung (SN 1988), Phạm Văn Thanh (SN 1984), Hoàng Mạnh Cường (SN 1989), Nguyễn Thế Ân (SN 1984) cùng trú tại phường Cửa Ông, thành phố Cẩm Phả. Tang vật vụ án. Quá trình điều tra, Lê Hải Đăng khai nhận ngày 31/7, anh ta từ Vĩnh Phúc về Cẩm Phả để chơi cùng nhóm bạn cũ và thuê phòng ở một khách sạn trên địa bàn phường Cửa Ông để ở. Do có nhu cầu sử dụng ma túy tổng hợp, Đăng đã tìm mua của Trần Thị Hạnh (SN 2001, trú tại phường Cẩm Phú, Cẩm Phả) 2 viên ma túy thuốc lắc (MDMA) và 2 gram ma túy Ketamine rồi rủ cả nhóm sử dụng. Vụ án đang được điều tra mở rộng. Sách về Pháp luật Cuốn sách "Công tác thi hành án hình sự thuộc trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp xã" giới thiệu phạm vi nghiên cứu về 3 vấn đề: Thi hành án treo, thi hành hình phạt cải tạo không giam giữ và áp dụng biện pháp tái hòa nhập cộng đồng tại địa phương. Cuốn sách đánh giá toàn diện cơ sở pháp lý về thi hành án hình sự, trọng tâm là về hình phạt và trách nhiệm của UBND cấp xã.

https://www.anninhthudo.vn/nam-nguoi-dan-ong-giai-sau-bang-ma-tuy-tong-hop-trong-nha-nghi-post585636.antd