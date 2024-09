Giám đốc Sở Y tế tỉnh Phú Yên xin thôi việc theo nguyện vọng cá nhân

Ngày 24/9, nguồn tin từ UBND tỉnh Phú Yên cho biết: Ông Đào Mỹ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên, vừa ký và ban hành quyết định cho bà Nguyễn Thị Mộng Ngọc, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Y tế tỉnh này, được thôi việc theo nguyện vọng cá nhân.

Trước đó, bà Nguyễn Thị Mộng Ngọc đã có đơn xin thôi việc do sức khỏe. Bà được hưởng trợ cấp thôi việc theo quy định của pháp luật kể từ ngày 20/9.

UBND tỉnh Phú Yên cũng đã có quyết định giao ông Phạm Minh Hữu - Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh, điều hành hoạt động của Sở Y tế Phú Yên kể từ ngày 20/9/2024 cho đến khi kiện toàn chức danh giám đốc sở này.

Được biết, bà Nguyễn Thị Mộng Ngọc sinh năm 1968, trình độ bác sĩ chuyên khoa 2, từng là Trưởng khoa Hồi sức - Cấp cứu, Bệnh viện Sản - Nhi Phú Yên. Năm 2013, bà được bổ nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Sở Y tế, sau đó tiếp tục bổ nhiệm lên chức Giám đốc Sở Y tế Phú Yên.

