Điều động, bổ nhiệm cán bộ chủ chốt ở 8 tỉnh

Sáng 4/9, tại Sở Ngoại vụ Thái Nguyên diễn ra Hội nghị công bố quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên về công tác cán bộ.

Tại Hội nghị, đại diện Sở Nội vụ tỉnh công bố quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên về việc điều động, bổ nhiệm ông Đoàn Quang Duy - Bí thư Tỉnh đoàn Thái Nguyên, giữ chức vụ Giám đốc Sở Ngoại vụ từ ngày 01/9/2024, thời hạn bổ nhiệm là 5 năm.

Sáng cùng ngày, UBND tỉnh Yên Bái tổ chức Hội nghị công bố và trao quyết định của UBND tỉnh về điều động, bổ nhiệm Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Tại Hội nghị, đại diện Sở Nội vụ đã công bố quyết định của UBND tỉnh về việc điều động ông Hoàng Hữu Độ - Bí thư Huyện ủy Lục Yên đến nhận công tác tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Yên Bái và bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, thời hạn bổ nhiệm 5 năm, kể từ ngày 1/9/2024.

Cũng vào ngày 4/9, UBND tỉnh Sơn La tổ chức Hội nghị công bố và trao quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về công tác cán bộ.

Hội nghị đã công bố Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La về việc điều động, bổ nhiệm đối với ông Nguyễn Văn Mạnh - Phó Giám đốc Ban Quản lý các dự án ODA tỉnh nhận công tác tại Văn phòng UBND tỉnh; bổ nhiệm giữ chức Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh Sơn La. Thời gian giữ chức vụ là 5 năm, kể từ ngày 1/9/2024 đến ngày 1/9/2029.

Cùng ngày tại Trường Đại học Tây Bắc, Tỉnh ủy Sơn La đã tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ.

Tại đây, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Sơn La Nguyễn Đức Thành đã trao quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc giao quyền Bí thư Đảng ủy Trường Đại học Tây Bắc, khóa XXIII, nhiệm kỳ 2020-2025 đối với bà Nguyễn Thị Lan Anh - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Trường Đại học Tây Bắc từ ngày 1/9/2024.

Ngày 4/9, tỉnh Bắc Ninh công bố quyết định về công tác cán bộ tại thành phố Từ Sơn và Sở Nội vụ.

Tại hội nghị, Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Bắc Ninh Nguyễn Công Hùng công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc điều động ông Lưu Đình Thực - Chánh Văn phòng Tỉnh ủy đến Thành ủy Từ Sơn công tác; chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, Ban Thường vụ Thành ủy và giữ chức Bí thư Thành ủy Từ Sơn, nhiệm kỳ 2020 - 2025, kể từ ngày 4/9.

Cùng ngày, Sở Nội vụ tỉnh Bắc Ninh công bố quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tiếp nhận, điều động và bổ nhiệm ông Lê Hồng Phúc - Bí thư Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã Quế Võ đến giữ chức Giám đốc Sở Nội vụ. Thời hạn bổ nhiệm là 5 năm.

Cùng ngày, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình Trần Thắng đã trao quyết định bổ nhiệm ông Phạm Tiến Nam làm Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội (LĐTB&XH) tỉnh Quảng Bình.

Ông Phạm Tiến Nam trước đó giữ chức Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Bình. Ông Nam được bổ nhiệm làm Giám đốc Sở LĐTB&XH từ ngày 1/9/2024, thay ông Nguyễn Trường Sơn nghỉ hưu theo chế độ.

Sáng 4/9, Tỉnh ủy Quảng Ngãi tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ.

Theo báo Quảng Ngãi, tại hội nghị, đại diện Ban Tổ chức Tỉnh ủy công bố Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc điều động ông Bùi Đức Thọ, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đến công tác tại Ban Dân vận Tỉnh ủy và bổ nhiệm giữ chức Phó Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy trong thời hạn 5 năm, kể từ ngày 1/9/2024.

Sáng 4/9, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Phước Huỳnh Thị Hằng chủ trì lễ trao các quyết định về công tác cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Thường trực HĐND tỉnh quản lý.

Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Phước điều động Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Nguyễn Thanh Thuyên đến nhận công tác tại HĐND tỉnh, giới thiệu để HĐND tỉnh bầu giữ chức Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội, HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2021-2026.

Trao quyết định điều động Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Bù Gia Mập Phan Xuân Linh đến nhận công tác tại Trường Chính trị tỉnh, giữ chức vụ Hiệu trưởng.

Thường trực HĐND tỉnh Bình Phước cũng công bố quyết định bổ nhiệm Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh đối với bà Phạm Thị Anh Thư, thời hạn 5 năm kể từ ngày 4/9/2024.

Ngày 4/9, Văn phòng UBND tỉnh Phú Yên tổ chức Hội nghị công bố quyết định bổ nhiệm Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh.

Theo báo Chính phủ, tại lễ công bố, lãnh đạo Sở Nội vụ công bố quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên về việc bổ nhiệm ông Dương Bá Toàn, Trưởng phòng Tổng hợp, Văn phòng UBND tỉnh giữ chức vụ Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh. Thời hạn bổ nhiệm 5 năm, kể từ ngày 4/9/2024.

Ông Dương Bá Toàn sinh năm 1979, quê quán xã Hòa Thịnh, huyện Tây Hòa; trình độ cử nhân Ngữ văn, cao cấp lý luận chính trị.

Những cuốn sách của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm là chủ biên, tác giả của nhiều đầu sách lý luận chính trị, trong đó có những cuốn được tái bản nhiều lần.

Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với Công an nhân dân, Tư tưởng Hồ Chí Minh về công an nhân dân, 125 câu nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh về công an nhân dân, Tư tưởng Hồ Chí Minh về Công an nhân dân - Giá trị lý luận và thực tiễn, Tham nhũng và hoạt động của Công an nhân dân trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng ở Việt Nam là một số tác phẩm tiêu biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.