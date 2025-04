Giám đốc sở, tỉnh ủy viên có thể về làm bí thư, chủ tịch xã

Tại buổi họp báo thường kỳ của Bộ Nội vụ sáng 28/4, Vụ trưởng Vụ Chính quyền địa phương Phan Trung Tuấn thông tin một số nội dung về tiến độ thực hiện các công việc để mô hình chính quyền địa phương hai cấp đi vào hoạt động cũng như phương án bố trí nhân sự cấp xã mới sau sắp xếp.

Ông Tuấn cho biết, hiện tại các công việc đang được các cơ quan tiến hành rất quyết liệt, khẩn trương. Ông Tuấn đánh giá đây là đề án rất lớn, có tác động, ảnh hưởng lớn nhất đến địa phương từ trước đến nay.

“Có thể nói tới đây chúng ta sẽ có bộ bản đồ mới của cả nước và từng địa phương, theo lộ trình sẽ thông qua vào tháng 6 tới đây và có hiệu lực từ ngày 1/7.

Riêng Bộ Nội vụ đã tham mưu cho Đảng ủy Chính phủ xây dựng đề án về sắp xếp một số đơn vị hành chính (ĐVHC) cấp tỉnh, dừng tổ chức cấp huyện, sắp xếp cấp xã, đồng thời tổ chức mô hình chính quyền địa phương hai cấp”, ông Tuấn nhấn mạnh.

Ông Tuấn thông tin, đến nay cơ bản các địa phương đã hoàn thành đề án sắp xếp cấp tỉnh, cấp xã. Bộ đã nhận 20 hồ sơ đề án của 20 địa phương.

“Chúng tôi đang rất khẩn trương, làm ngày làm đêm, không có nghỉ lễ để đảm bảo trình Chính phủ, cố gắng trước 10/5 trình toàn bộ hồ sơ đề án cấp tỉnh và cấp xã của cả nước, phấn đấu đến ngày 15/5 trình toàn bộ hồ sơ đề án của Chính phủ trình Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội”.

Hiện tại, Bộ Nội vụ mới nhận được đề án của 20 địa phương nên chưa có con số chính xác về số lượng xã, phường mới sau sắp xếp. Tuy nhiên, Bộ cũng đã định hướng các địa phương đảm bảo theo tinh thần của Trung ương và Tổng Bí thư đã nêu, tức là giảm 60-70% tổng số ĐVHC cấp xã trên cả nước, còn nếu xét từng địa phương thì có thể địa bàn này cao hoặc thấp hơn địa phương kia.

Theo tinh thần đó, tổng số xã hình thành mới sau sắp xếp là khoảng 3.300 đơn vị, ông Tuấn cho biết.

Tại buổi họp báo, Vụ trưởng Vụ Chính quyền địa phương Phan Trung Tuấn đã trả lời câu hỏi của phóng viên (PV) báo VietNamNet về công tác chuẩn bị nhân sự cấp xã tới đây.

PV đặt câu hỏi: “Theo chủ trương của Trung ương vừa thông qua, tới đây, cấp xã có rất nhiều thay đổi – quy mô cấp xã rộng hơn, công việc nhiều hơn với những đòi hỏi cao hơn. Vì vậy vấn đề đặt ra là đội ngũ lãnh đạo, cán bộ, công chức của cấp xã tới đây sẽ phải có những điều kiện, tiêu chuẩn cao hơn. Bộ Nội vụ có thể cung cấp thông tin về công tác chuẩn bị nhân sự cấp xã tới đây như thế nào? Việc tuyển chọn bí thư, chủ tịch xã được thực hiện ra sao?”.

Ông Tuấn cho biết, về tiêu chuẩn chức vụ, chức danh của đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã, hiện nay Bộ Nội vụ đã tham mưu Chính phủ trình Quốc hội dự thảo Luật Cán bộ Công chức (sửa đổi), trong đó đề xuất một hệ thống công cụ thống nhất trong hệ thống chính trị các cấp ở địa phương. Như vậy, sau này sẽ có một bộ tiêu chuẩn chức vụ, chức danh của đội ngũ cán bộ, công chức, trong đó có công chức cấp xã.

Sau khi Luật Cán bộ công chức ban hành, Bộ sẽ tham mưu Chính phủ ban hành một nghị định quy định cụ thể tiêu chuẩn của cán bộ, công chức, trong đó có công chức cấp xã. Còn hiện nay, tiêu chuẩn của cán bộ, công chức cấp xã đang thực hiện theo Nghị định 33/2023 của Chính phủ quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố. Thời gian tới Chính phủ sẽ ban hành nghị định mới về nội dung này.

Về phương án tổ chức nhân sự ĐVHC cấp xã, ông Tuấn đánh giá đây là vấn đề đặc biệt quan trọng trong bối cảnh thực hiện cuộc cách mạng về sắp xếp bộ máy hiện nay.

Cụ thể, theo Kết luận 150 của Bộ Chính trị, cơ bản trước mắt giữ nguyên số lượng biên chế, chuyển toàn bộ biên chế cấp huyện về cấp xã để bố trí cho các xã hình thành mới sau sáp nhập.

“Về tinh thần, chúng ta đang thực hiện nguyên tắc ‘địa phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm’. Trung ương chỉ định hướng về nguyên tắc, chủ trương, còn lại địa phương toàn quyền quyết định trong việc bố trí nhân sự cấp xã” – ông Tuấn nhấn mạnh.

Theo ông Tuấn, các địa phương có thể bố trí ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy, thành ủy hiện nay về làm bí thư xã, phường mới. Không chỉ giám đốc sở, tỉnh ủy viên hay thành ủy viên, thậm chí các địa bàn quan trọng có thể bố trí ủy viên ban thường vụ cấp tỉnh hiện nay làm người đứng đầu cấp ủy của địa phương. Còn lại tất cả nội dung liên quan đến bố trí nhân sự như ai làm bí thư, ai làm chủ tịch, phó chủ tịch, các cơ quan chuyên môn của địa phương tổ chức ra sao thì địa phương sẽ quyết định và chịu trách nhiệm theo các quy định hiện hành”.

Trong thời hạn 5 năm, Bộ Nội vụ sẽ ban hành bộ tiêu chuẩn mới để định biên biên chế của từng cấp tỉnh và từng cấp xã tới đây. Trước khi có bộ tiêu chuẩn mới, Bộ Nội vụ sẽ phối hợp với Ban Chỉ đạo Trung ương rà soát lại tổng biên chế cả nước trong hệ thống chính trị để báo cáo Bộ Chính trị xem xét, quyết định vì đây là việc thuộc thẩm quyền của Bộ Chính trị.

