Giám đốc sáng tạo gốc Việt gây chú ý tại Tuần lễ thời trang New York

Trong khuôn khổ Tuần lễ thời trang New York Thu/Đông 2024, Peter Do trình làng bộ sưu tập mới của hãng Helmut Lang. Vẫn tập trung phát triển thời trang ứng dụng, thương hiệu này giới thiệu đến giới mộ điệu loạt thiết kế mang ý nghĩa bảo vệ, đề cao sự an toàn của người mặc. Các chi tiết như cổ áo cao, túi, tấm che mặt, khoá kéo hay mũ trùm đầu chống thấm nước được bổ sung vào hàng loạt item trên sàn diễn. Nhãn hàng đưa ra thông điệp về sự an toàn cho người mặc trong một thế giới đầy biến động.