Giám đốc Nhạc viện TP.HCM: 'Lưu Thiên Hương và Minh Huyền nhận sai'

Trao đổi với Tri thức - Znews, TS Hoàng Ngọc Long, Giám đốc Nhạc viện TP.HCM, cho biết trong buổi hòa giải sáng 16/1, ngoài việc tường trình sự việc, cả nhạc sĩ Lưu Thiên Hương và NSƯT Võ Thị Minh Huyền đều nhận lỗi sai của bản thân.

Sau đó, họ gửi lời xin lỗi Nhạc viện TP.HCM khi đã để sự việc xảy ra ồn ào, gây ảnh hưởng đến uy tín nhà trường. Ban lãnh đạo phê bình hai giảng viên và đề nghị họ nghiêm túc kiểm điểm, không để tình trạng tương tự xảy ra.

Sáng 16/1, nhạc sĩ Lưu Thiên Hương cho Znews biết đã tới buổi hòa giải do ban lãnh đạo nhà trường tổ chức. Chị tiếp tục giảng dạy tại trường. Khi được hỏi về việc NSƯT Minh Huyền có gửi lời xin lỗi không và mối quan hệ hiện tại giữa 2 người thế nào, nhạc sĩ Lưu Thiên Hương cho biết chị không thể trả lời. Nhạc sĩ cũng xóa bỏ đoạn clip gây tranh cãi trước đó.

Sáng 12/1, nhạc sĩ Lưu Thiên Hương chia sẻ clip ghi lại cảnh giảng viên Võ Thị Minh Huyền ném điện thoại. Chiều 14/1, TS Hoàng Ngọc Long, Giám đốc Nhạc viện TP.HCM, cho biết sau khi tổ chức cuộc họp vào tối 12/1, nhà trường đã có văn bản báo cáo gửi Vụ Đào tạo và lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Cũng trong cuộc họp, lãnh đạo nhạc viện đưa ra hình thức xử lý là khiển trách với giảng viên Minh Huyền.

Trao đổi với Tri thức - Znews sáng 15/1, PGS.TS. Lê Anh Tuấn - Vụ trưởng Vụ Đào tạo (Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch) - cho biết đã nhận được báo cáo liên quan đến sự việc giữa Lưu Thiên Hương và NSƯT Minh Huyền từ Nhạc viện TP.HCM.

Ông Lê Anh Tuấn cho biết: "Chúng tôi yêu cầu xử lý dứt điểm để đảm bảo hình ảnh, uy tín của nhà trường. Nhạc viện đã có hình thức xử lý giảng viên Huyền là khiển trách. Trong tuần này, lãnh đạo nhạc viện cũng tiến hành hòa giải giữa Lưu Thiên Hương và giảng viên Huyền”.

