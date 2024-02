Giám đốc Công ty cổ phần đầu tư tài chính PFS bị khởi tố vì lừa đảo

Giám đốc Công ty cổ phần đầu tư tài chính PFS Hoàng Nam thu tiền của nhiều người cùng hứa hẹn trả lãi suất cao.

Ngày 7/2, Công an quận Hà Đông (Hà Nội) cho biết Cơ quan CSĐT Công an quận đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Hoàng Nam (SN 1979, quê quán TP Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình) để điều tra về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Kết quả điều tra bước đầu xác định tháng 12/2020, Hoàng Nam thành lập Công ty cổ phần đầu tư tài chính PFS và được cấp Sở kế hoạch và đầu tư TP.HCM cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp địa chỉ trụ sở: số 770 Quang Trung, phường 8, quận Gò Vấp, TP.HCM; văn phòng đại diện miền Bắc: số 26, Khu Galaxy, Vạn Phúc, Hà Đông, Hà Nội.

Đối tượng Nam.

Công ty PFS hoạt động lĩnh vực hỗ trợ tư vấn các khoản vay tài chính - ngân hàng và cho vay các hình thức tín chấp, thế chấp, cầm cố tài sản. Đối với hoạt động cầm cố tài sản, Công ty PFS được cơ quan chức năng cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ cầm đồ.

Quá trình hoạt động, Nam tổ chức các buổi hội thảo lôi kéo đông người đến nghe và kêu gọi góp vốn đầu tư vào công ty PFS, đồng thời hứa hẹn sử dụng tiền của các nhà đầu tư để cho cá nhân, tổ chức vay, từ đó phát sinh lợi nhuận và chi trả số lợi nhuận này cho các nhà đầu tư theo tỷ lệ 2-6%/số tiền góp vốn/tháng, thời hạn tùy theo hợp đồng hợp tác kinh doanh đã ký với công ty. Khi hết hạn hợp đồng, các nhà đầu tư sẽ được hoàn trả tiền vốn đã góp.

Để tạo niềm tin, Nam còn hứa hẹn ngay sau khi nhà đầu tư nộp 100 triệu, thì sẽ được công ty trả tiền thưởng tương đương 0,5 “chỉ” vàng 9999.

Công ty PFS không hợp tác kinh doanh với đơn vị, doanh nghiệp nào và sử dụng số tài khoản 5899999989999 mở tại ngân hàng MBBank để nhận tiền của các nhà đầu tư.

Tuy nhiên, thực tế Công ty PFS không có hoạt động kinh doanh. Sau khi nhận tiền của các nhà đầu tư, Nam đã sử dụng tiền của nhà đầu tư sau để trả lợi nhuận cho nhà đầu tư trước, trả tiền lương cho nhân viên, trả tiền thuê văn phòng. Số tiền còn lại Nam sử dụng để trả nợ và chi tiêu cá nhân hết, hiện không còn khả năng chi trả.

Ngày 6/2/2024, Cơ quan CSĐT Công an quận Hà Đông đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Hoàng Nam về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT đã tiến hành khám xét tại trụ sở Công ty cổ phần đầu tư tài chính PFS, thu giữ nhiều hợp đồng hợp tác kinh doanh do Hoàng Nam ký với các nhà đầu tư.

Để phục vụ công tác điều tra mở rộng vụ án, làm rõ thêm hành vi phạm tội của đối tương Hoàng Nam, đề nghị những ai là bị hại, đến đội Cảnh sát kinh tế Công an quận Hà Đông trình báo, cung cấp thông tin.