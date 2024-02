Bắt giữ thành công 2 đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm

Hai đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm sau nhiều năm lẩn trốn tại Lào, đã bị Công an Điện Biên và lực lượng chức năng Lào bắt giữ.

Hai đối tượng bị bắt giữ là Sùng A Dí (SN 1995, trú tại xã Ảng Cang, huyện Mường Ảng, tỉnh Điện Biên) bị truy nã về tội mua bán trái phép chất ma túy và Vũ Thị Khánh Huyền (SN 1999, trú tại huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai) bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai khởi tố vì hành vi phạm tội mua bán người.

Trước đó, ngày 29/7/2015, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Điện Biên đã ra quyết định truy nã đối tượng đặc biệt nguy hiểm đối với Sùng A Dí.

Đối tượng Sùng A Dí.

Qua công tác nghiệp vụ và kết quả phối hợp xác minh, trao đổi thông tin với Công an tỉnh Viêng Chăn (Lào), đầu tháng 1/2024, Công an tỉnh Điện Biên xác định đối tượng đang lẩn trốn tại Lào dưới tên Xênh Thào, cư trú tại khu vực bản Pha Sảng, cụm Pha Sảng, huyện Mường Phương, tỉnh Viêng Chăn, Lào.

Ngay sau đó, Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Điện Biên đã chủ trì phối hợp với các lực lượng chức năng của Lào bắt giữ thành công đối tượng sau 9 năm lẩn trốn truy nã tại Lào.

Đối tượng Vũ Thị Khánh Huyền.

Còn đối với đối tượng Vũ Thị Khánh Huyền, sau khi bị khởi tố, đối tượng đã bỏ trốn khỏi địa phương từ ngày 19/11/2023 và Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã ra quyết định truy nã đặc biệt đối với đối tượng về tội mua bán người.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Điện Biên phát hiện đối tượng Huyền đang lẩn trốn trong Đặc khu kinh tế Tam Giác Vàng tỉnh Bo Kẹo. Ngày 29/1, Phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Điện Biên phối hợp với Công an tỉnh Bo Kẹo bắt giữ và dẫn giải đối tượng Vũ Thị Khánh Huyền và các đối tượng có liên quan về Việt Nam.

Hiện các đối tượng đã được bàn giao cho cơ quan cảnh sát điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.