Bắt tạm giam kẻ sát hại vợ cũ

Công an tỉnh Trà Vinh cho biết cơ quan điều tra đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Minh Phong (SN 1981, xã Tân An, huyện Càng Long) để điều tra về hành vi giết người.

Theo kết quả điều tra, Phong và chị N.V.P. (cư trú cùng địa phương) từng là vợ chồng. Cả 2 xảy ra mâu thuẫn, nên đã ly hôn vào cuối tháng 12/2023. Phong muốn hàn gắn lại tình cảm, nhưng chị P. không đồng ý. Vì chuyện này, Phong nảy sinh ý định giết nạn nhân rồi tự vẫn, nên đã chuẩn bị sẵn dao và thuốc trừ sâu. Cán bộ điều tra thi hành các quyết định đối với Nguyễn Minh Phong. Sáng 23/1, Phong nhờ chị P. mua thuốc điều trị bệnh và yêu cầu mang đến nhà. Chị P. mang thuốc đến và bị chồng cũ dùng dao đâm nhiều nhát, dẫn đến tử vong. Gây án xong, Phong uống thuốc trừ sâu tự tử. Người thân phát hiện và đưa Phong đi cấp cứu. Sau thời gian điều trị và hồi phục, Phong đã thừa nhận hành vi phạm tội.

