Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai và 15 cán bộ lãnh đạo nghỉ công tác

Công an tỉnh Gia Lai công bố các quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc nghỉ công tác hưởng chế độ hưu trí đối với Thiếu tướng Rah Lan Lâm.

Ngày 2/6, Công an tỉnh Gia Lai tổ chức Lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc nghỉ công tác hưởng chế độ hưu trí và quyết định thăng cấp bậc hàm nâng bậc lương năm 2025.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Thị Thanh Lịch tặng hoa chúc mừng Thiếu tướng Rah Lan Lâm và đại tá Phạm Hữu Trường.

Tại buổi lễ, thượng tá Ninh Thị Minh Hoa, Trưởng Phòng Tổ chức cán bộ Công an tỉnh, đã công bố các quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc nghỉ công tác hưởng chế độ hưu trí đối với Thiếu tướng Rah Lan Lâm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc Công an tỉnh; quyết định đại tá Phạm Hữu Trường, Phó bí thư Đảng uỷ, Phó giám đốc phụ trách Công an tỉnh.

Thiếu tướng Rah Lan Lâm chia sẻ, 46 năm công tác trong lực lượng Công an nhân dân, 37 năm tuổi Đảng là cả một quá trình học tập, phấn đấu, cống hiến có sự đồng hành của đồng chí, đồng đội, sự quan tâm của của lãnh đạo cấp trên và gia đình.

Thiếu tướng Rah Lan Lâm khẳng định, sau khi nghỉ công tác, sẽ tiếp tục phát huy vai trò của người đảng viên, phẩm chất cao đẹp của người cán bộ công an nhân dân, tích cực tham gia các hoạt động, nhất là bảo vệ an ninh, trật tự tại địa phương.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch ghi nhận, đánh giá cao sự cống hiến của Thiếu tướng Rah Lam Lâm trong suốt những năm công tác.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai nhấn mạnh, hiện nay, từ Trung ương đến các địa phương trong cả nước đang bắt tay vào thực hiện cuộc cách mạng tinh gọn tổ chức bộ máy hành chính nhà nước. Riêng đối với lực lượng công an, cả nước hiện đã gương mẫu đi đầu, chấm dứt hoạt động công an cấp huyện hướng về cơ sở để phục vụ nhân dân tốt hơn.

Thiếu tướng Rah Lam Lâm phát biểu tại buổi lễ.

Cũng tại buổi lễ, Phó chủ tịch UBND tỉnh mong muốn trên cương vị Phó giám đốc phụ trách Công an tỉnh, đại tá Phạm Hữu Trường, Phó bí thư Đảng uỷ, Phó giám đốc Công an tỉnh, sẽ cùng toàn thể các đồng chí lãnh đạo Công an tỉnh, cán bộ, chiến sỹ trong toàn đơn vị chung sức đồng lòng, vượt qua mọi khó khăn, thách thức để vươn lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tỉnh giao.

Dịp này, Công an tỉnh cũng đã công bố quyết định nghỉ công tác, hưởng chế độ hưu trí đối với 15 lãnh đạo các phòng thuộc Công an tỉnh, gồm: Đại tá Đậu Văn Minh (Trưởng Phòng An ninh nội địa), thượng tá Nguyễn Trường Chinh (Trưởng Phòng An ninh đối ngoại), thượng tá Mai Xuân Điển (Trưởng Phòng Cảnh sát Thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp), đại tá Hồ Hải Tần (Phó trưởng Phòng An ninh nội địa), thượng tá Đặng Đình Điệp (Phó trưởng Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ và ngoại tuyến), thượng tá Trần Ánh Dương (Phó trưởng Phòng Công tác chính trị), thượng tá Trần Thanh Bình (Phó trưởng Phòng Cảnh sát Thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp), thượng tá Lưu Sỹ Lương (Phó trưởng Trại tạm giam), thượng tá Ngô Đức Thành (Phó trưởng Trại tạm giam), thượng tá Nguyễn Ích Hồng (Phó trưởng Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH), thượng tá Bùi Tiến Dũng (Phó trưởng Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH), thượng tá Vũ Văn Tiệp (Phó trưởng Phòng Cảnh sát cơ động), thượng tá Phạm Sỹ Hệ (Phó trưởng Phòng Tham mưu), thượng tá Nguyễn Văn Quảng (Phó trưởng Phòng Tham mưu), thượng tá Phạm Viết Xuân (Phó trưởng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu và môi trường).

Phát biểu tại buổi lễ, đại tá Phạm Hữu Trường, Phó bí thư Đảng uỷ, Phó giám đốc phụ trách Công an tỉnh, đánh giá cao quá trình học tập, cống hiến trên các lĩnh vực công tác của các đồng chí nghỉ công tác hưởng chế độ hưu trí là lãnh đạo các phòng thuộc Công an tỉnh trong sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Thay mặt Ban Giám đốc Công an tỉnh, đại tá Phạm Hữu Trường cũng chúc mừng các đồng chí được thăng cấp bậc hàm, nâng bậc lương năm 2025 (đến niên hạn và đủ điều kiện theo quy định).