Giám đốc CA Hà Nội chỉ đạo công tác đảm bảo ANTT buổi tổng hợp luyện

Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc CA Hà Nội, trực tiếp chủ trì, chỉ đạo công tác đảm bảo an ninh trật tự (ANTT), phân luồng giao thông, bảo vệ các khu vực trọng điểm phục vụ sự kiện tổng hợp luyện lần 2.

Ngày 24/8, tại Trung tâm Chỉ huy CATP Hà Nội, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP Hà Nội, đã trực tiếp chủ trì, chỉ đạo công tác đảm bảo an ninh trật tự, phân luồng giao thông và bảo vệ các khu vực trọng điểm phục vụ sự kiện tổng hợp luyện lần 2 - Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc CA Hà Nội, trực tiếp chỉ đạo công tác đảm bảo ANTT cho buổi tổng hợp luyện lần 2. Ảnh: CAHN.

Cùng tham gia, có các đồng chí trong Ban giám đốc, chỉ huy các phòng nghiệp vụ, chỉ huy các tiểu khu, trực tiếp theo dõi, điều hành thông qua hệ thống camera giám sát của CATP Hà Nội, đồng thời triển khai các phương án nhằm duy trì ổn định trật tự, an toàn tuyệt đối cho nhân dân và các khu vực diễn ra sự kiện.

Lãnh đạo Công an TP Hà Nội tham gia chỉ đạo công tác đảm bảo an ninh trật tự cho buổi tổng hợp luyện. Ảnh: CAHN.

Lực lượng Công an Thủ đô đã chủ động bám sát địa bàn, kịp thời hỗ trợ, hướng dẫn người dân, đồng thời phối hợp chặt chẽ giữa các tuyến, các mũi để bảo đảm giao thông thông suốt, an ninh an toàn tuyệt đối, góp phần tạo tiền đề quan trọng cho thành công của Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 sắp tới.