Cảnh sát đặc nhiệm Hà Nội quyết tâm đảm bảo an toàn sự kiện A80

Chiến sĩ Đội Cảnh sát đặc nhiệm, Phòng Cảnh sát cơ động Công an TP Hà Nội, triển khai các phương án một cách chặt chẽ để đảm bảo an toàn sự kiện A80.

Với nhiệm vụ bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, cán bộ, chiến sĩ Đội Cảnh sát đặc nhiệm, Phòng Cảnh sát cơ động - Công an thành phố Hà Nội, đã và đang triển khai các phương án một cách chặt chẽ, xác định đây không chỉ là trách nhiệm, mà còn là niềm vinh dự, tự hào lớn lao.

Để bảo đảm an ninh trật tự cho sự kiện trọng đại của đất nước, Công an thành phố Hà Nội đã xây dựng các phương án bảo vệ chi tiết, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng đơn vị. Trong đó, Đội Cảnh sát đặc nhiệm được giao nhiệm vụ chốt giữ tại các vị trí trọng yếu, xử lý các tình huống phức tạp, góp phần tạo nên các vành đai an ninh vững chắc.

Kiểm tra lực lượng, phương tiện, công cụ hỗ trợ. Ảnh: CAHN.

Trung tá Đoàn Thế Phong, Đội phó Đội Cảnh sát Đặc nhiệm, cho biết: "Thực hiện nhiệm vụ được giao, đơn vị đang khẩn trương lên phương án chi tiết để bố trí lực lượng, phương tiện, vũ khí và công cụ hỗ trợ tại các chốt trọng yếu theo đúng kế hoạch và vị trí đã được phân công.

Chúng tôi xác định 100% cán bộ, chiến sĩ ứng trực, với quyết tâm cao nhất để bảo vệ an toàn tuyệt đối cho sự kiện chính trị trọng đại này của đất nước. Mỗi cán bộ, chiến sĩ đều nhận thức sâu sắc vinh dự và trách nhiệm, quyết tâm đóng góp công sức để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần vào thành công chung của Lễ kỷ niệm".

Cán bộ, chiến sĩ ứng trực với niềm vinh dự, tự hào và tinh thần quyết tâm cao nhất. Ảnh: CAHN.

Không khí tại đơn vị những ngày này luôn khẩn trương, nghiêm túc. Tinh thần sẵn sàng chiến đấu, ý thức trách nhiệm được thể hiện rõ trong từng hành động của mỗi cán bộ, chiến sĩ. Đối với họ, được góp một phần công sức nhỏ bé để bảo vệ sự bình yên cho ngày hội lớn của non sông không chỉ là nhiệm vụ, mà còn là niềm tự hào của người lính đặc nhiệm Thủ đô.