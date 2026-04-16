Giải thể Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia từ ngày 1/6

Thủ tướng ký Quyết định 17/2026 chấm dứt hoạt động, giải thể Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia và Ban An toàn giao thông các địa phương, có hiệu lực từ ngày 1/6.

Quyết định của Thủ tướng nêu rõ việc chấm dứt hoạt động, giải thể Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia sau khi hoàn thành việc chuyển giao chức năng, nhiệm vụ, nhân sự, tài chính, tài sản, hồ sơ, tài liệu và các nội dung có liên quan cho các bộ, cơ quan, địa phương có liên quan theo phương án giải thể kèm theo quyết định này.

Ban An toàn giao thông các địa phương cũng chấm dứt hoạt động. Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố quyết định và tổ chức thực hiện việc giải thể Ban An toàn giao thông tại địa phương theo đúng quy định về tổ chức và hoạt động của các tổ chức phối hợp liên ngành. Việc sắp xếp, phối hợp xử lý về trật tự, an toàn giao thông ở địa phương được thực hiện theo thẩm quyền và quy định.

Sau khi Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia chấm dứt hoạt động, các nhiệm vụ liên quan đến bảo đảm trật tự, an toàn giao thông sẽ được chuyển giao cho các bộ, ngành, địa phương.

Quyết định cũng nêu định hướng phương án giải thể Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia và Ban An toàn giao thông các địa phương. Thủ tướng giao các bộ, cơ quan ngang bộ trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn có trách nhiệm tiếp nhận, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ có liên quan trước đây do Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia thực hiện, bảo đảm không làm gián đoạn công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông.

Bộ Công an được giao theo dõi, tổng hợp tình hình, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương trong công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông; tổng hợp số liệu, báo cáo định kỳ hoặc đột xuất theo yêu cầu của Chính phủ, Thủ tướng; tổ chức tiếp nhận nhân sự biệt phái, hồ sơ, tài liệu và các công việc của Văn phòng Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia đối với các nhiệm vụ theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

Bộ Xây dựng sắp xếp, bố trí công chức, người lao động của Văn phòng Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia và các chức danh khác có liên quan (trường hợp vượt thẩm quyền thì đề xuất phương án xử lý, báo cáo Thủ tướng); tiếp nhận hồ sơ, tài liệu và các công việc của Văn phòng Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia đối với các nhiệm vụ theo chức năng, nhiệm vụ được giao; tổ chức tiếp nhận tài chính, tài sản, trang thiết bị làm việc của Văn phòng Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia.

Trường hợp cần thiết, Bộ Tài chính hướng dẫn việc xử lý kinh phí, tài chính, tài sản để các bộ, ngành, địa phương tiếp tục tổ chức thực hiện nhiệm vụ bảo đảm trật tự, an toàn giao thông.

Thủ tướng yêu cầu Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia tổ chức rà soát, quyết toán, tất toán và bàn giao (nếu có) các nội dung về tài chính, tài sản, hồ sơ liên quan, đóng các tài khoản giao dịch; giao nộp lại con dấu và giấy chứng nhận đăng ký mẫu con dấu cho cơ quan đã cấp; bàn giao tài chính, tài sản, trang thiết bị làm việc, các hồ sơ, tài liệu liên quan của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia và Văn phòng Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia cho các bộ, ngành tiếp nhận công việc thuộc chức năng, nhiệm vụ.

Với Ban An toàn giao thông các tỉnh, thành phố, Thủ tướng yêu cầu UBND các tỉnh, thành phố ban hành quyết định và tổ chức thực hiện việc giải thể; bố trí, sắp xếp nhân sự thuộc Văn phòng Ban An toàn giao thông về các cơ quan chuyên môn, bảo đảm phù hợp với vị trí việc làm; tổ chức thực hiện việc bàn giao nhiệm vụ, hồ sơ, tài liệu, tài sản và các nội dung liên quan, bảo đảm không làm gián đoạn công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn.

UBND các tỉnh, thành phố giao trách nhiệm cho các cơ quan chuyên môn, đơn vị trực thuộc thực hiện đầy đủ, hiệu quả nhiệm vụ quản lý nhà nước về trật tự, an toàn giao thông, bảo đảm không làm gián đoạn công tác quản lý nhà nước về trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn.

Kể từ ngày Quyết định 17/2026 có hiệu lực thi hành, Quyết định số 22/2017 của Thủ tướng về tổ chức và hoạt động của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia và Ban An toàn giao thông các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hết hiệu lực thi hành.