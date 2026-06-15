Giải quần vợt Hội Nhà báo TP.HCM 2026 khép lại sôi động

Giải quần vợt Hội Nhà báo TP.HCM mở rộng 2026 khép lại sau hai ngày tranh tài với sự góp mặt của 92 tay vợt đến từ các cơ quan báo chí, doanh nghiệp và đơn vị đối tác.

Giải đấu là dịp giao lưu, kết nối giữa những người làm báo, doanh nghiệp và cộng đồng yêu quần vợt.

Nhân dịp kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2026), Hội Nhà báo TP.HCM tổ chức Giải quần vợt Hội Nhà báo TP.HCM mở rộng 2026 trong hai ngày 13 và 14/6.

Giải đấu quy tụ 92 tay vợt đến từ 18 cơ quan báo chí, Hội Nhà báo các địa phương, Phòng PA83 Công an TP.HCM, các liên đoàn quần vợt cùng nhiều doanh nghiệp và đơn vị đồng hành.

Theo nhà báo Lê Hữu Phước, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo TP.HCM, Phó trưởng Ban tổ chức, giải đấu mang đến nhiều trận đấu hấp dẫn, kịch tính và giàu cảm xúc. Ông đánh giá đây là minh chứng cho sức hút bền bỉ của quần vợt phong trào khi được tổ chức bài bản và nhận được sự hưởng ứng tích cực từ các đơn vị tham dự.

Trong khi đó, nhà báo Dương Vũ Thông, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo TP.HCM, Trưởng Ban tổ chức, cho biết giải năm nay xuất hiện nhiều gương mặt mới tạo nên sự cạnh tranh đáng chú ý. Một số tay vợt lần đầu tham dự đã thi đấu ấn tượng và tiến sâu, trong đó có Ngọc Phúc (Báo Sài Gòn Giải Phóng), Ngải Ly (FPT Play) và Lê Khải (Báo Nhân Dân).

Ở các nội dung thi đấu, nhiều cuộc đổi ngôi đã diễn ra. Becamex Group gây ấn tượng khi giành chức vô địch ở nội dung đôi nam lãnh đạo, đôi nam mở rộng và đôi nam nữ. Trong khi đó, Báo Người Lao Động tiếp tục khẳng định vị thế ở nội dung đôi nam báo chí - liên đoàn quần vợt.

Tại nội dung đôi nam báo chí doanh nghiệp, hai cặp vận động viên của SCTV tạo nên dấu ấn khi giành cả ngôi vô địch lẫn á quân.

Bên cạnh những gương mặt mới, nhiều tay vợt giàu kinh nghiệm như Lê Hải, Vương Quyền, Đỗ Văn Lũy, Lê Phi Hùng, Dương Thanh Bá, Nguyễn Minh Vỹ, Thái Tuấn Kiều hay Ngô Quang Hạnh tiếp tục duy trì phong độ và đạt thành tích cao.

Khép lại sau hai ngày tranh tài, giải đấu không chỉ tạo sân chơi giao lưu cho những người làm báo và đối tác mà còn góp phần thúc đẩy phong trào quần vợt trong cộng đồng báo chí, doanh nghiệp và các đơn vị thể thao.