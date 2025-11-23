Giải Pickleball 'Ước Mơ Xanh' 2025: Khởi đầu cho hành trình gắn kết

Sáng 23/11, tại Cụm sân Pickleball Cầu Giấy (35 Trần Quý Kiên, Hà Nội), Lễ khai mạc Giải Pickleball "Ước Mơ Xanh" năm 2025 do Báo Nhà báo và Công luận tổ chức chính thức diễn ra trong không khí trang trọng và sôi nổi.

Giải đấu với sự tham dự của đông đảo đại biểu, khách mời, các nhà tài trợ, nhà hảo tâm cùng 240 vận động viên đến từ nhiều cơ quan báo chí, đơn vị đối tác và cộng đồng yêu thích Pickleball.

Ngay trong lễ khai mạc, Ban Tổ chức đã kêu gọi và nhận được sự hưởng ứng tích cực từ các vận động viên, khách mời và các nhà hảo tâm đối với hoạt động ủng hộ đồng bào miền Trung và Tây Nguyên đang bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi mưa lũ.

Các đại biểu và vận động viên chụp ảnh lưu niệm tại Lễ khai mạc.

Những đóng góp khẩn cấp này thể hiện tinh thần tương thân tương ái và truyền thống "thương người như thể thương thân" của người Việt Nam, đồng thời cho thấy trách nhiệm và tấm lòng của cộng đồng báo chí cùng giới yêu thể thao trước những khó khăn của đồng bào.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, gửi lời chào mừng và cảm ơn tới toàn thể đại biểu, vận động viên đã hiện diện và đồng hành cùng giải đấu.

"Đây không chỉ là sân chơi thể thao mà còn là cơ hội gặp gỡ, giao lưu, gắn kết giữa những người làm báo, các đối tác, khách mời cùng cộng đồng yêu thể thao, qua đó lan tỏa tinh thần rèn luyện sức khỏe, đoàn kết và sẻ chia", ông Lê Quốc Minh nhấn mạnh.

Các đại biểu hưởng ứng ủng hộ đồng bào miền Trung và Tây Nguyên đang bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi mưa lũ.

Bên cạnh mục tiêu nâng cao đời sống tinh thần, Giải Pickleball "Ước mơ xanh" còn hướng đến sứ mệnh nhân văn sâu sắc. Nguồn vận động từ giải sẽ góp phần hỗ trợ các bệnh nhi ung thư, trao học bổng cho sinh viên báo chí có hoàn cảnh khó khăn nỗ lực vươn lên trong học tập.

Ông Lê Quốc Minh nhấn mạnh mỗi sự đóng góp của các vận động viên và những tấm lòng hảo tâm đều là những hạt mầm gieo hy vọng, mang lại tác động thiết thực cho cộng đồng.

Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam cũng bày tỏ sự quan tâm sâu sắc tới đồng bào các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên đang chịu ảnh hưởng nặng nề của các đợt mưa lũ, thiệt hại lớn về người và tài sản. Ông kêu gọi các vận động viên và khách mời chung tay ủng hộ, nhằm góp phần chia sẻ khó khăn, thể hiện tinh thần tương thân tương ái - truyền thống quý báu của dân tộc Việt Nam.

Ông Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam phát biểu khai mạc giải đấu.

Ông cho biết một giải đấu thành công không chỉ được đánh giá bởi công tác tổ chức mà còn bởi tinh thần thi đấu cao thượng, những nỗ lực bền bỉ và cống hiến hết mình của các vận động viên. "Những trận đấu sắp diễn ra sẽ mang lại nhiều pha bóng đẹp, khoảnh khắc thăng hoa và cảm xúc đáng nhớ cho người tham dự", ông Lê Quốc Minh bày tỏ tin tưởng.

Thay mặt lãnh đạo Hội Nhà báo Việt Nam, ông Lê Quốc Minh chính thức tuyên bố khai mạc Giải Pickleball "Ước mơ xanh" 2025, đồng thời gửi lời chúc các vận động viên sức khỏe, thi đấu tự tin, hết mình và đạt thành tích cao.

Giải đấu được tổ chức tại cụm 9 sân Pickleball mái che đạt chuẩn quốc tế, trang bị hệ thống chiếu sáng LED hiện đại, mang đến điều kiện thi đấu chuyên nghiệp và thuận lợi. Ngay sau lễ khai mạc, các nội dung tranh tài chính thức đã bắt đầu, hứa hẹn một mùa giải sôi động, giàu cảm hứng và đậm tính nhân văn.