Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Điểm kỳ dị đã cận kề

Tác phẩm mới nhất của chuyên gia hàng đầu về AI tại Google, dự đoán tương lai của AI, nối tiếp các tác phẩm đã thành công trên thế giới trước đó như “The singularity is near” và “How to create a mind”. Ở lần trở lại này, Kurzweil gửi đi một thông điệp rõ ràng: thời điểm mà ông gọi là “Điểm kỳ dị” (Singularity) khi con người và máy móc hợp nhất - không còn là viễn cảnh xa vời, mà đang tiến đến gần hơn bao giờ hết.

Xuất bản

Câu hỏi 'máy móc có thể suy nghĩ không' được đặt ra từ khi nào?

  • Thứ bảy, 3/1/2026 10:00 (GMT+7)
  • 4 giờ trước

Ý tưởng về “cỗ máy biết nghĩ” vốn đã xuất hiện từ thời cổ đại - như thần thoại Hy Lạp với người máy bằng đồng Talos, nhưng đột phá của Turing nằm ở chỗ ông đã biến khái niệm đó thành điều có thể kiểm chứng bằng thực nghiệm.

Sự ra đời của trí tuệ nhân tạo

Năm 1950, nhà toán học người Anh Alan Turing (1912-1954) công bố bài viết “Computing Machinery and Intelligence” (Máy tính và trí tuệ) trên tạp chí Mind. Trong đó, ông đặt ra một trong những câu hỏi sâu sắc nhất trong lịch sử khoa học: “Máy móc có thể suy nghĩ hay không?” Ý tưởng về “cỗ máy biết nghĩ” vốn đã xuất hiện từ thời cổ đại - như thần thoại Hy Lạp với người máy bằng đồng Talos, nhưng đột phá của Turing nằm ở chỗ ông đã biến khái niệm đó thành điều có thể kiểm chứng bằng thực nghiệm.

Ông đề xuất dùng một trò chơi gọi là “trò chơi bắt chước” - về sau được biết đến với tên gọi phép thử Turing - để xác định xem liệu một cỗ máy có thể thực hiện các nhiệm vụ tư duy tương tự não người hay không.

Trong phép thử này, các giám khảo con người sẽ trò chuyện qua tin nhắn với cả AI và một số người thật, mà không biết họ đang nói chuyện với ai. Giám khảo có thể đặt câu hỏi về bất kỳ chủ đề hay tình huống nào mà họ muốn. Nếu sau một khoảng thời gian, họ không thể phân biệt được đâu là AI và đâu là con người, thì AI được xem là vượt qua phép thử Turing.

May anh 1

Những điều chỉ có trong phim khoa học viễn tưởng đã thành hiện thực ở thời hiện đại. Ảnh: Chitkara University.

Khi biến một ý tưởng triết học thành một ý tưởng khoa học, Turing đã khơi dậy làn sóng phấn khích trong giới nghiên cứu. Năm 1956, Giáo sư toán học John McCarthy (1927-2011) đề xuất tổ chức một hội thảo kéo dài hai tháng với mười nhà nghiên cứu tại Đại học Dartmouth, bang New Hampshire. Mục tiêu là:

Nội dung nghiên cứu được xây dựng trên giả thuyết: mọi khía cạnh của học tập - hay bất kỳ đặc tính nào của trí tuệ - về nguyên tắc đều có thể được mô tả chính xác đến mực một cỗ máy có thể mô phỏng lại. Mục tiêu là tìm các giúp máy móc sử dụng ngôn ngữ, hình thành khái niệm và trừu tượng, giải quyết các loại vấn đề vốn dành riêng cho con người - và tự cải thiện chính mình.

Khi chuẩn bị cho hội thảo, McCarthy đề xuất đặt tên cho lĩnh vực này là trí tuệ nhân tạo (Artificial Intelligence, AI), lĩnh vực mà về lâu dài sẽ tự động hoá mọi lĩnh vực khác. Đây không phải cách gọi mà tôi thích, vì từ “artificial” (nhân tạo) khiến dạng trí tuệ này có vẻ “không thật”, nhưng đó là thuật ngữ đã tồn tại đến ngày nay.

Nghiên cứu đã được tiến hành, nhưng mục tiêu - cụ thể là giúp máy móc hiểu được các vấn đề mô tả bằng ngôn ngữ tự nhiên - không thể đạt được trong vòng hai tháng. Chúng ta vẫn đang tiếp tục nỗ lực - tất nhiên, giờ đây không chỉ với con người.

Theo tập đoàn công nghệ Trung Quốc Tencent, năm 2017, trên thế giới đã có khoảng 300.000 “người nghiên cứu và thực hành AI”. Báo cáo Global AI Talent Report 2019 do Jean-Francois Gagne, Grace Kiser và Yoan Mantha thực hiện thống kê có khoảng 22.400 chuyên gia AI đang công bố nghiên cứu gốc; trong đó, khoảng 4.000 người được đánh giá là có ảnh hưởng lớn.

Theo Viện nghiên cứu AI lấy con người làm trung tâm (Institute for Human-Centered Artificial Intelligence) của Đại học Stanford, năm 2021, các nhà nghiên cứu AI đã công bố hơn 496.000 công trình khoa học và hơn 141.000 hồ sơ xin cấp bằng sáng chế. Đến năm 2022, đầu tư toàn cầu của doanh nghiệp vào AI đạt 189 tỷ đôla, tăng gấp 13 lần so với một thập niên trước. Và chắc chắn, khi bạn đọc những dòng này, các con số ấy còn cao hơn nữa.

Ray Kurzweil/Omega+ - NXB Thế Giới

Máy AI Suy nghĩ Turing

    Đọc tiếp

    Chung ta nen lam gi khi thanh cong chua toi? hinh anh

    Chúng ta nên làm gì khi thành công chưa tới?

    3 giờ trước 11:00 3/1/2026

    0

    Nếu bạn chưa thành công trong lĩnh vực bản thân đã bỏ nhiều tâm sức, đừng nản lòng. Việc đầu tiên mà bạn nên làm là bước chậm lại, suy nghĩ kỹ xem bản thân đã thiếu sót ở đâu.

    SÁCH HAY

    Mot chien dich o Bac Ky hinh anh

    Một chiến dịch ở Bắc Kỳ

    07:39 17/9/2020 07:39 17/9/2020

    0

    Thị dân và quan lại mặc lễ phục lui tới thăm viếng nhau, tặng nhau những lá thiếp lớn màu đỏ và quà cáp.

    Di nhu to giay trang hinh anh

    Đi như tờ giấy trắng

    20:50 21/9/2020 20:50 21/9/2020

    0

    Một trong những chuyến đi vào mùa Giáng sinh ghi dấu mãi trong tôi chính là về Đường Lâm, hay đúng hơn là về những ngôi làng quanh vùng Ba Vì, Sơn Tây.

    Nhung ba chu khong gian hinh anh

    Những bá chủ không gian

    20:00 30/8/2020 20:00 30/8/2020

    0

    Khi Blue Origin phóng và hạ cánh thành công tên lửa New Shepard, Jeff Bezos chỉ viết vài dòng trên Twitter. Trái lại, Elon Musk "tuôn" cả tràng dài trên mạng xã hội.

    Nguoi tre thoi 4.0 - Uy quyen long lay hinh anh

    Người trẻ thời 4.0 - Uy quyền lộng lẫy

    08:53 30/8/2020 08:53 30/8/2020

    0

    Trong số những kỹ năng mà người lao động phải có nếu không muốn bị bỏ lại phía sau, tư duy phản biện được nhiều người đặc biệt lưu ý.

    Di bo xuyen Viet voi cay dan guitar hinh anh

    Đi bộ xuyên Việt với cây đàn guitar

    20:33 12/8/2020 20:33 12/8/2020

    0

    Thiên nhiên luôn biết cách chữa lành những tổn thương trong tôi. Thiên nhiên là mẹ, là người thầy hướng dẫn mỗi khi tôi lạc lối trong cuộc đời này.

    Loan 12 su quan hinh anh

    Loạn 12 sứ quân

    11:02 16/8/2020 11:02 16/8/2020

    0

    Sau khi Ngô Xương Xí chết, họ Ngô hết người kế vị. Trong nước một ngày không thể không có vua, Đinh Bộ Lĩnh lên ngôi, lấy tôn hiệu là Vạn Thắng Vương.

    Nhung ngay cach ly hinh anh

    Những ngày cách ly

    19:42 5/8/2020 19:42 5/8/2020

    0

    Phải chăng chỉ cần có độ lùi của thời gian và trải nghiệm, con người có thể nhìn sự việc bằng góc độ hoàn toàn khác?

    Machiavelli hinh anh

    Machiavelli

    18:04 17/8/2020 18:04 17/8/2020

    0

    Leonardo và Michelangelo - hai nghệ sĩ tài năng - cùng làm việc trong một tòa nhà. Điều đó cho thấy Florence từng quy tụ nhiều ngôi sao sáng.

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý