Giải pháp miễn phí để xử lý tập tin Microsoft Word, Excel

Nhiều bộ ứng dụng văn phòng hiện nay cung cấp đầy đủ tính năng soạn thảo, bảng tính và trình chiếu, đồng thời tương thích tốt với định dạng của Microsoft Office.

Nhiều bộ ứng dụng văn phòng hiện nay cung cấp đầy đủ tính năng soạn thảo, bảng tính và trình chiếu, đồng thời tương thích tốt với định dạng của Microsoft Office. Ảnh: FPT Shop.

Microsoft Office vẫn là bộ ứng dụng văn phòng phổ biến nhất hiện nay, nhưng không phải ai cũng sẵn sàng chi trả cho gói bản quyền bộ phần mềm, có thể lên đến trên 2 triệu/năm cho Microsoft 365. Với nhu cầu học tập, làm việc cơ bản, người dùng hiện có nhiều lựa chọn thay thế miễn phí hoặc có chi phí thấp mà vẫn đảm bảo khả năng tương thích với các định dạng Word, Excel và PowerPoint.

Đứng đầu danh sách là LibreOffice, bộ ứng dụng mã nguồn mở được cộng đồng dân văn phòng, học sinh sinh viên đánh giá là lựa chọn thay thế Microsoft Office toàn diện nhất. LibreOffice gồm đầy đủ các công cụ như Writer (soạn thảo văn bản), Calc (bảng tính), Impress (trình chiếu), Draw, Base và Math.

Calc là ứng dụng bảng tính thuộc bộ LibreOffice, hỗ trợ mở và chỉnh sửa các tệp Excel với nhiều hàm và công cụ phân tích dữ liệu. Ảnh: LibreOffice.

Phần mềm hoạt động hoàn toàn ngoại tuyến, hỗ trợ đọc và chỉnh sửa các tệp DOCX, XLSX, PPTX khá tốt, đồng thời không yêu cầu người dùng trả phí hay đăng ký tài khoản.

Nếu thường xuyên làm việc theo nhóm, Google Workspace là lựa chọn đáng cân nhắc. Bộ công cụ gồm Google Docs, Sheets và Slides cho phép nhiều người cùng chỉnh sửa một tài liệu theo thời gian thực, mọi thay đổi đều được tự động lưu trên nền tảng đám mây.

Google Sheets cho phép nhiều người cùng chỉnh sửa bảng tính theo thời gian thực, phù hợp với học tập và làm việc nhóm trên nền tảng đám mây. Ảnh: Google Workspace.

Người dùng chỉ cần có tài khoản Google để truy cập từ máy tính hoặc điện thoại mà không phải cài đặt phần mềm. Dù chưa có đầy đủ các tính năng chuyên sâu như Microsoft Office, Google Workspace vẫn đáp ứng tốt nhu cầu học tập, làm việc văn phòng và cộng tác từ xa.

Một lựa chọn quen thuộc khác với người dùng Việt Nam là WPS Office. Phần mềm sở hữu giao diện khá giống Microsoft Office nên người mới chuyển đổi có thể làm quen nhanh chóng. WPS Office tích hợp trình soạn thảo văn bản, bảng tính, trình chiếu và công cụ đọc PDF trong cùng một ứng dụng.

Phiên bản miễn phí đáp ứng hầu hết nhu cầu cơ bản, trong khi bản trả phí bổ sung các tính năng như chỉnh sửa PDF nâng cao, lưu trữ đám mây và công cụ AI.

WPS Office Presentation có giao diện tương đồng Microsoft PowerPoint, hỗ trợ tạo và chỉnh sửa các bài thuyết trình trên nhiều nền tảng. Ảnh: WPS Office.

Đối với những người ưu tiên khả năng tương thích với tài liệu Microsoft Office, ONLYOFFICE cũng là lựa chọn đáng chú ý. Theo đánh giá của nhiều người dùng trên Reddit, phần mềm giữ nguyên định dạng tài liệu khá tốt khi mở hoặc chỉnh sửa các tệp Word, Excel và PowerPoint. ONLYOFFICE hỗ trợ cả làm việc ngoại tuyến lẫn cộng tác trực tuyến, đồng thời có mặt trên Windows, macOS, Linux và thiết bị di động.

ONLYOFFICE Spreadsheet Editor hỗ trợ tạo và chỉnh sửa bảng tính, đồng thời tương thích với các tệp Microsoft Excel. Ảnh: Software Advice.

Ngoài những cái tên trên, Apache OpenOffice vẫn là giải pháp phù hợp với các máy tính cấu hình cũ hoặc người dùng chỉ cần các tác vụ văn phòng cơ bản. Dù tốc độ phát triển không còn nhanh như LibreOffice, bộ ứng dụng này vẫn cung cấp đầy đủ các công cụ để soạn thảo văn bản, xử lý bảng tính và tạo bài thuyết trình.

Mỗi bộ ứng dụng đều có những ưu điểm riêng. LibreOffice phù hợp với người cần giải pháp miễn phí, làm việc ngoại tuyến. Google Workspace phát huy thế mạnh khi cộng tác trực tuyến. WPS Office tạo cảm giác quen thuộc với người dùng Microsoft Office, còn ONLYOFFICE nổi bật về khả năng tương thích định dạng. Trong khi đó, Apache OpenOffice vẫn là lựa chọn phù hợp nếu chỉ cần một bộ công cụ văn phòng đơn giản.

Dù lựa chọn phần mềm nào, người dùng cũng nên lưu tài liệu ở các định dạng phổ biến như DOCX, XLSX hoặc PPTX nếu thường xuyên chia sẻ với đồng nghiệp, trường học hoặc đối tác. Điều này giúp hạn chế lỗi định dạng và đảm bảo tài liệu có thể mở trên nhiều nền tảng khác nhau.