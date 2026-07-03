Microsoft sẽ không đi vào vết xe đổ của Sony

Trong bối cảnh Sony sắp khai tử đĩa game vật lý, Microsoft đã nhanh chân thử nghiệm tính năng cho phép người dùng số hóa toàn bộ bộ sưu tập đĩa game Xbox cũ.

Project Helix - máy chơi game được đồn đoán tiếp theo của Microsoft, cũng sẽ loại bỏ hoàn toàn ổ đĩa vật lý. Ảnh: OrbitX.

Sony vừa thông báo kế hoạch ngừng sản xuất đĩa vật lý cho máy chơi game PlayStation từ 2028. Điều này đồng nghĩa hãng sẽ chuyển hoàn toàn sang phương thức kỹ thuật số, yêu cầu người dùng tải từ kho game PlayStation Store (PS Store).

Hành động này của Sony đã ngay lập tức nhận nhận về nhiều phản ứng tiêu cực. Đây được coi là đòn giáng mạnh vào quyền sở hữu game của người tiêu dùng, đồng thời đẩy nhiều chuỗi cửa hàng bán lẻ truyền thống vào nguy cơ phải đóng cửa. Các đại lý như Loot Box Gaming đang kêu gọi người dùng gây áp lực bằng cách hủy đăng ký dịch vụ PlayStation Plus.

“Chúng tôi sẽ không ngồi yên chịu trận. Đĩa game vật lý và kỹ thuật số hoàn toàn có thể cùng tồn tại. Chúng ta đã làm như vậy trong nhiều năm qua”, chuỗi bán lẻ nổi tiếng GAME nói với TechRadar.

Trước động thái đó, Microsoft đã âm thầm chuẩn bị một bước đi dài hơi. Theo nguồn tin từ The Verge, hãng này đang thử nghiệm nội bộ một tính năng mang tên "Disc-to-Digital" dành cho hệ máy Xbox. Tính năng này cho phép người chơi giữ lại bộ sưu tập đĩa cũ thay vì vứt bỏ.

Nước đi này của Microsoft đang cứu những bộ sưu tập đĩa game của người chơi. Ảnh: Future.

Người dùng chỉ cần cho đĩa game tương thích vào máy, hệ thống sẽ nhận diện và cấp bản quyền game cho chính chiếc đĩa vật lý đó. Quyền sở hữu này cũng được liên kết trực tiếp với tài khoản Microsoft của người chơi.

Điểm đặc biệt nằm ở cơ chế quản lý thông minh của Microsoft. Quyền này sẽ tự động chuyển dịch từ tài khoản này sang tài khoản khác nếu người chơi cho mượn hoặc bán lại đĩa cho người khác. Sau khi quá trình số hóa hoàn tất, đĩa game vật lý vẫn hoạt động bình thường trên các máy có ổ đĩa.

Tuy nhiên, chương trình này cũng có những giới hạn nhất định. Tính năng số hóa chỉ áp dụng cho đĩa game của Xbox One và Xbox Series X. Các tựa game từ thời Xbox 360 hay Xbox đời đầu sẽ không được hỗ trợ. Nguyên nhân do các đĩa game thế hệ mới mới được định danh riêng biệt.

“Điều đó hoàn toàn phụ thuộc vào việc chiếc đĩa được sản xuất như thế nào và vào thời điểm nào”, đại diện Microsoft cho hay.

Giải pháp này mang lại lợi thế lớn cho Microsoft so với Sony. Nếu thế hệ phần cứng tiếp theo loại bỏ hoàn toàn ổ đĩa, người dùng Xbox vẫn không bị bỏ rơi. Họ có thể mượn máy có ổ đĩa hoặc dùng các phương thức kết nối để chuyển đổi bộ sưu tập game của mình sang thư viện số.

Khi đã được số hóa, người chơi thậm chí có thể trải nghiệm tựa game đó trên máy tính hoặc qua dịch vụ đám mây nếu trò chơi nằm trong danh mục hỗ trợ.

Bước đi này cho thấy Microsoft đã rút ra bài học xương máu từ quá khứ. Hãng từng thất bại khi cố gắng khóa bản quyền đĩa vào năm 2013. Với giải pháp mới, Microsoft vừa dọn đường cho tương lai thuần kỹ thuật số, vừa bảo vệ được thị trường trao đổi đĩa game truyền thống của người hâm mộ.