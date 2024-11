Giải mã Nottingham Forest

Tiếng hô vang “Forest trở lại” không chỉ thể hiện niềm hạnh phúc của người hâm mộ mà còn biểu thị cho một thời kỳ hưng thịnh mới của câu lạc bộ. Đội bóng này đang đứng trong top 4 Premier League lần đầu tiên sau 25 năm, vượt qua những gã khổng lồ như Arsenal, Chelsea và Manchester United. Mặc dù mới chỉ ở giai đoạn đầu mùa giải, những gì họ thể hiện trên sân cỏ đã cho thấy một sự trở lại mạnh mẽ, đầy hứa hẹn.

Dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Nuno Espírito Santo, Nottingham Forest tạo ra một đội hình trẻ trung và giàu tiềm năng, mang đến một lối chơi đầy sức sống và phấn khởi. Chris Wood trở thành ngôi sao sáng nhất trong đội hình, ghi bàn thắng thứ 8 trong mùa giải, vượt qua huyền thoại Stan Collymore với 23 bàn thắng tại Premier League cho câu lạc bộ. Hiện chỉ còn Bryan Roy, với 24 bàn thắng, đứng trên anh trong bảng thành tích ghi bàn của Forest.

Đáng chú ý, trong mùa giải này, Liverpool có hàng thủ vững chắc nhất tại Premier League, nhưng bất ngờ lớn là Nottingham Forest lại đang đứng thứ hai về khả năng phòng ngự. Thay vì những cái tên quen thuộc như Manchester City hay Arsenal, Nottingham Forest - đội bóng từng để thủng lưới 67 bàn ở mùa giải trước - mới chỉ phải nhận vỏn vẹn bảy bàn thua sau 10 vòng đấu đầu tiên. Điều này cho thấy sự chuyển mình mạnh mẽ của đội bóng, từ một đội phòng ngự yếu kém trở thành một bức tường vững chắc.

Sự xuất hiện của Nikola Milenkovic mang lại sự chắc chắn cho hàng phòng ngự, nhưng không thể không nhắc đến công lao của HLV Nuno Espírito Santo, người xây dựng một hệ thống chiến thuật vững chắc để đưa Forest khởi đầu mùa giải đầy ấn tượng. Hàng thủ được cải thiện đáng kể, tuy nhiên việc giữ được sự hiệu quả cho hàng công cũng trở nên quan trọng hơn bao giờ hết.

Tính đến thời điểm hiện tại, Nottingham Forest ghi được 14 bàn thắng tại Premier League, mặc dù con số này không quá ấn tượng vẫn đủ giúp CLB bay cao trên bảng xếp hạng. Hệ thống 4-2-3-1 mà Nuno áp dụng giúp Nottingham Forest phát huy tối đa khả năng của các cầu thủ.

Những cầu thủ chạy cánh như Anthony Elanga và Callum Hudson-Odoi mang lại tốc độ và sự đột biến, khiến các hậu vệ đối phương luôn trong tình trạng báo động. Đồng thời, Elliot Anderson chứng minh mình là một sự bổ sung tuyệt vời, vừa cạnh tranh vừa hỗ trợ cho Morgan Gibbs-White, tạo điều kiện thuận lợi cho Wood, người vừa ghi bàn thứ 8 trong trận thắng 3-0 trước West Ham.

Chris Wood, với chiều cao 1,91 mét, không phải mẫu tiền đạo thường xuyên lùi sâu để tham gia vào việc xây dựng lối chơi. Anh thiên về vai trò của một “số 9” cổ điển, chuyên đảm nhận nhiệm vụ ghi bàn.

Điều này cực kỳ quan trọng đối với Nottingham Forest, đội bóng có tỷ lệ kiểm soát bóng trung bình 40,1% - chỉ cao hơn Everton (37,5%) tại Premier League. Để duy trì áp lực trong khu vực tấn công, Forest cần một tiền đạo có thể hình mạnh mẽ như Wood, người giúp giữ bóng và giảm áp lực cho hàng thủ.

Trước trận gặp West Ham, không ngạc nhiên khi chỉ có Milenkovic (26) là người thắng nhiều pha không chiến hơn Wood (25) trong đội. Điều này có nghĩa là Wood thường xuyên không có bóng trong chân. Ngoài ra, Wood cũng chỉ có 199 lần chạm bóng tại Premier League, con số này là ít nhất trong số các cầu thủ Nottingham Forest thi đấu ít nhất 300 phút. Tuy nhiên, Nottingham Forest ưu tiên lối chơi tấn công nhanh và trực diện, với Chris Wood là điểm cuối trong các pha tấn công.

Số lần chạm bóng của Wood trong vòng cấm địa không nhiều (25), nhưng mỗi lần anh có bóng đều khiến hàng thủ đối phương phải dè chừng. Theo thống kê, Wood ghi tới 6 trong 7 bàn thắng của mình từ trong vòng cấm và có trung bình một bàn thắng sau mỗi 3,6 lần chạm bóng trong khu vực này, xếp thứ sáu trong số 122 cầu thủ đã ghi bàn tại Premier League mùa này.

Tỷ lệ chuyển hóa cơ hội thành bàn thắng của chân sút 32 tuổi cũng lên tới 36,8%, một trong những con số cao nhất giải đấu. Chưa bao giờ Wood ghi quá 14 bàn trong một mùa, nhưng hiện tại anh đang trên đà có được mùa giải bùng nổ nhất trong sự nghiệp của mình.

Dù vậy, vấn đề đáng lo ngại là việc giữ cho Wood khỏe mạnh, bởi anh từng phải vật lộn với các chấn thương gân khoeo trong hai mùa giải gần đây. Nottingham Forest đã không kịp thời bổ sung thêm lực lượng tấn công trong kỳ chuyển nhượng hè 2024, vì vậy nếu mũi nhọn người New Zealand gặp phải chấn thương, điều này có thể khiến đội gặp khó khăn lớn.

Sự hiện diện của một trung phong mạnh mẽ như Wood là rất quan trọng cho chiến thuật phản công của Nuno. Anh ghi tới 63,6% số bàn thắng của Nottingham Forest ở Premier League mùa này, đóng vai trò quyết định trong một khởi đầu mà ít người dự đoán được, đặc biệt sau khi đội bóng này suýt chút nữa phải xuống hạng mùa trước.

Với phong độ ấn tượng và sự tỏa sáng của Wood, Nottingham Forest cho thấy tiềm năng to lớn của họ trong mùa giải này. Họ không chỉ tạo ra một lối chơi hấp dẫn mà còn mang đến niềm tin cho người hâm mộ rằng đội bóng có thể đạt được những điều kỳ diệu trong một mùa giải đầy thử thách.

Mọi ánh mắt đang hướng về họ với hy vọng rằng “Forest sẽ trở lại” không chỉ là một câu khẩu hiệu, mà còn là một thực tế đang dần hiện hữu.

