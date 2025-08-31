Giải mã hiện tượng âm nhạc Nguyễn Hùng

Vừa ra mắt trong năm 2025, cũng chỉ có vỏn vẹn 2 bản nhạc phim, Nguyễn Hùng biến cả 2 ca khúc đó trở thành hit của nhạc Việt một cách đầy bất ngờ.

Giờ này năm ngoái, cái tên Nguyễn Hùng vẫn còn xa lạ với khán giả, ngay cả đối với người chú ý kỹ lưỡng tới giới indie. Tuy nhiên, với 2 bản hit lớn trong năm nay, nam ca sĩ sở hữu sự nghiệp thành công bậc nhất trong năm nay, thu về tới hai sản phẩm được khán giả thuộc nằm lòng, âm nhạc vang lên trên nhiều sân khấu lớn.

Trường hợp “một bước thành sao” từ giới indie không phải hiếm gặp ở nhạc Việt. Trước đây, Nguyễn Trọng Tài với Hongkong1, Thịnh Suy với Một đêm say cũng bứt lên ngay từ single đầu tiên. Nhưng khác với những trường hợp đó khi âm nhạc chủ yếu len lỏi, truyền tai nhau trong giới trẻ, 2 sản phẩm của Nguyễn Hùng chinh phục nhiều nhóm đối tượng người nghe khác nhau, khiến cho cái tên Nguyễn Hùng vươn tới đại chúng rất nhanh.

Chất lượng âm nhạc vẫn là thứ quyết định

Ban đầu, Nguyễn Hùng xuất phát điểm là thành viên của ban nhạc Maydays được thành lập ở Đà Nẵng vào năm 2024, định hướng như một indie rock/alternative band tương tự như Ngọt hay Chillies trước đây. Single đầu tay Phép màu cũng mang màu sắc tương đồng với những sản phẩm của các nhóm alternative đàn anh, và Nguyễn Hùng là giọng ca chính kiêm sáng tác của nhóm. Việc Phép màu là OST của một phim ngắn indie, trong đó Nguyễn Hùng kiêm luôn nam chính, cũng cho thấy tinh thần “độc lập, tự lực” trong định hướng của nhóm.

Chính vì thế, sự thành công của Nguyễn Hùng, Maydays cùng Phép màu vẫn luôn được xem là “phép màu” với nhóm cũng như thị trường. Giữa một rừng sản phẩm được đầu tư chỉn chu trong hình ảnh và trau chuốt âm thanh sạch sẽ trên thị trường, Phép màu như một làn gió nhẹ nhàng với cách thể hiện mộc mạc, không cầu kì cùng phần phối khí du dương thiên về rock ballad.

Sáng tác của Nguyễn Hùng không thực sự mới mẻ trên thị trường indie. Khởi đầu với Chillies trong Và thế là hết, và sau này là nhiều nhóm nhạc khác như The Cassette, The Sans hay Dấu Vân Tay đều có những sản phẩm rock ballad để lại dấu ấn với khán giả yêu thích dòng nhạc này cũng như có mức độ phổ biến nhất định trong cộng đồng. Thực chất, thể loại này không khó nghe, và sự lan tỏa của những ban nhạc trên cho thấy khán giả luôn sẵn sàng mở lòng với các nghệ sĩ indie rock. Sự thành công vượt ra khỏi khuôn khổ indie của Nguyễn Hùng với Phép màu vừa đến từ chất liệu nhạc không quá xa cách, vừa là sự tổng hòa của nhiều yếu tố cộng thêm so với các đồng nghiệp khác.

Khả năng viết lời rất hay kết hợp với MV với những thước phim đậm chất điện ảnh là những yếu tố cộng hưởng khiến Phép Màu lan tỏa tới đại chúng.

Đầu tiên, khả năng viết lời của Nguyễn Hùng có dấu ấn cá nhân khá đậm nét. Không quá trau chuốt như các sản phẩm mainstream, cũng không quá chân thật, thô ráp như cách viết của giới indie, ca từ mà Nguyễn Hùng viết đứng giữa sự chân thành và chất thơ lãng mạn: “Ngày em đến áng mây xanh thêm/Ngày em đi nắng vương cuối thềm/Thiếu em tôi sợ bơ vơ vắng em như tàn cơn mơ”, "Chẳng phải phép màu vậy sao chúng ta gặp nhau/Một người khẽ cười người kia cũng dịu nỗi đau". Điều đó khiến cho âm nhạc của anh dễ nghe, dễ thuộc nhưng vẫn có tính nghệ thuật rõ ràng chứ không trôi qua nhạt nhòa. Kết hợp với cách trình bày dịu dàng nhưng đầy nam tính, Phép màu vừa dễ cảm, vừa là thứ gia vị "lạ" trên thị trường nơi rap/hiphop chiếm ưu thế hoặc là sân chơi của các nam ca sĩ có giọng cao, mỏng.

Ngoài ra, thành công của Phép màu cũng có sự cộng hưởng từ hình ảnh trong MV. Được trích từ những phân cảnh trong phim ngắn Đàn cá gỗ do chính Nguyễn Hùng đảm nhận vai chính, thước phim có những góc quay rất đẹp, diễn xuất tốt và sự hạnh phúc trong đó ăn khớp với phần ca từ. Rất nhiều khán giả đã để lại bình luận rằng họ xúc động với những hình ảnh trong phim, và rơi nước mắt khi nghe cùng phần OST. Chính nhờ sức hút đó mà sau thành công của Phép màu, phim Đàn cá gỗ cũng có thể được ra rạp bởi sự ủng hộ lớn của khán giả.

Không còn là one-hit wonder

Với những nghệ sĩ đạt được thành công lớn một cách bất ngờ, đột ngột, không phải ai cũng có thể duy trì được sự nổi tiếng lâu dài. Nếu như Thịnh Suy vẫn có sự nghiệp ổn định tới nay, thì Nguyễn Trọng Tài đã hoàn toàn “mất hút” dẫu cho anh vẫn phát hành sản phẩm đều đặn. Sự loay hoay trong định hướng nhạc, không tạo được sản phẩm nào đủ chất lượng như bản hit cũ, chỉ được khán giả nhớ đến giai điệu bài hát mà không để lại dấu ấn về phong cách âm nhạc, là những thứ khiến các nghệ sĩ “one hit wonder” rất thường gặp phải.

Thật may rằng Nguyễn Hùng đã vượt qua được điều đó, sở hữu cho mình bản hit thứ hai sau chưa đầy 6 tháng kể từ Phép màu. Còn gì đẹp hơn rõ ràng có nhiều “thiên thời, địa lợi” hơn single đầu tay của anh: Là OST của một bộ phim điện ảnh được trông chờ nhất nhì trong năm nay, nội dung bài hát dễ gây đồng cảm và lan tỏa, cộng thêm cái tên Nguyễn Hùng đã có mức độ nhận diện nhất định. Thành công của ca khúc này không còn là “phép màu” nữa, nhưng vẫn là thành tựu rất đáng nể đối với một nghệ sĩ indie không có nhiều nguồn lực, và tiếp tục tô đậm phong cách âm nhạc của nam ca sĩ.

Nguyễn Hùng thoát bẫy "one hit wonder", sở hữu bản hit thứ hai Còn gì đẹp hơn chỉ cách Phép màu chưa đầy 6 tháng.

Không còn hoạt động dưới tên nhóm Maydays, Nguyễn Hùng ở Còn gì đẹp hơn đứng độc lập, cũng không theo đuổi âm nhạc rock/alternative nữa, mà anh thực hiện một bản ballad dễ nghe, dễ tiếp cận hơn. Nhưng điều đó không khiến cho phần ca từ mà Nguyễn Hùng viết trở nên kém thuyết phục. Sự chân thành, thơ mộng được anh giữ nguyên vẹn, và cách anh tiếp cận với sáng tác cũng rất cá nhân khi bài hát như một lá thư của chàng bộ đội ra trận gửi lại cho người mẹ, người bạn gái ở nhà, khác hẳn với cách viết thiên về "hô khẩu hiệu" đã quen thuộc ở mainstream. Anh không ngần ngại đề cập đến sự mất mát, chia ly, nhưng không làm mất đi sự hào hùng: “Đường về xa xôi sau cơn mưa rơi, tôi trễ hẹn thật rồi/Nhưng nếu tôi không trở về/Em cũng vui lên”, “Hết kháng chiến nếu con còn chưa về/Mẹ ơi vui lên, mẹ có đứa con anh hùng/Đem thanh xuân gieo tự do cho đất nước/Với con thế thôi, còn gì đẹp hơn”. Giống với Phép màu, ca khúc này cũng thành công trong việc lấy đi nước mắt của người nghe và có khả năng nghe lại rất cao.

Tới thời điểm hiện tại, cả 2 ca khúc của Nguyễn Hùng đều là hit, và cũng đều là nhạc phim. Vẫn còn sớm để nói về sự thành công của nam ca sĩ sau này, khi không có sự hỗ trợ về mặt hình ảnh. Nhưng chỉ xét riêng về chất lượng âm nhạc, việc cả Phép màu và Còn gì đẹp hơn đều có đời sống riêng tách biệt với bộ phim, đã là minh chứng rõ nét cho khả năng của Nguyễn Hùng.

Nguyễn Hùng sở hữu phong cách viết lời rất riêng vừa chân thành vừa mang chất thơ, có giọng hát nam tính dễ nhận diện, nếu như cái “chất” còn nguyên vẹn thì sẽ luôn có nhóm khán giả trung thành ủng hộ. Thành công của chàng trai trẻ cũng là một động lực lớn để các nghệ sĩ indie có thể vươn tới đại chúng, và đại chúng cũng sẽ có thêm gia vị mới trên thị trường vốn luôn thiếu những cá tính thô ráp, chân thật.