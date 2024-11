Giải đua xe địa hình HTV Challenge Cup lần 6 tổ chức tại Bình Thuận

Năm nay, giải đấu bước sang mùa thứ 6, diễn ra từ ngày 29/11 đến 1/12/2024 tại Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận.

Sân chơi năm nay sẽ có 2 hạng xe thi đấu gồm "Bán chuyên" và "Chuyên nghiệp". Trong đó, "Bán chuyên" có sự thay đổi nhỏ chính là việc cho phép các đội thi đấu bằng xe nguyên bản hoặc xe nâng cấp. Cụ thể, các đội có thể dùng chiếc xe nguyên bản để thi, hoặc cũng có quyền nâng cấp, độ chế xe theo quy định của Điều lệ (tùy thuộc vào chiến lược của các đội).

Dự kiến, hạng Bán chuyên và Chuyên nghiệp sẽ có 6 đến 8 bài thi, tổng cộng khoảng 14-15 bài thi cho sa hình năm nay. Kết cấu bài thi sẽ là các bài thi trên địa hình cát, được xây dựng theo dạng tổng hợp giữa các bài thi thiên về kỹ thuật xử lý vượt địa hình kết hợp các bài thi tốc độ, kỹ năng xử lý tay lái trên cát của những năm trước.

Sự kiện thu hút đông đảo các câu lạc bộ xe địa hình trên cả nước như TP.HCM, Hà Nội, Bình Thuận, Vũng Tàu, và nhiều tỉnh thành khác. Điểm nhấn của giải là lễ diễu hành khai mạc vào sáng 29/11, theo sau là các vòng thi đấu chính thức từ ngày 30/11 đến hết 1/12/2024.

Ngoài tính chất cạnh tranh thể thao, giải còn lan tỏa thông điệp bảo vệ môi trường biển, an toàn giao thông và quảng bá giá trị văn hóa, du lịch Bình Thuận.

