Giải cứu rùa biển quý hiếm ở đặc khu Cô Tô

Cụ thể, anh Nguyễn Văn Tự (trú tại Hồng Hải, Đồng Tiến) và anh Ngô Văn Hợi (khu 3, Đặc khu Cô Tô) cho biết khi đang thu lưới, họ phát hiện con rùa bị mắc chặt trong lưới và không thể tự thoát ra. Cả nhóm đã nhanh chóng dùng dao cắt phần lưới quấn quanh mai và chân rùa để giải cứu. May mắn, con rùa không bị thương và vẫn còn khỏe mạnh.

Anh Ngô Văn Hợi chia sẻ: “Lúc kéo lưới lên thấy rùa mắc rất chặt, chúng tôi phải cẩn thận cắt lưới để không làm nó bị thương. Khi thấy nó khỏe mạnh, chúng tôi quyết định thả ngay về biển. Vì đây là loài quý hiếm, giữ lại là vi phạm pháp luật. Mình làm nghề biển thì phải có ý thức bảo vệ biển.”

Ngay sau khi giải cứu, hai ngư dân đã thả con rùa trở lại vùng biển nơi nó được phát hiện. Hành động của anh Tự và anh Hợi được nhiều người dân địa phương đánh giá cao, thể hiện tinh thần trách nhiệm với thiên nhiên và ý thức bảo tồn sinh vật biển đang ngày càng lan tỏa trong cộng đồng ngư dân Cô Tô.

