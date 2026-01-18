Giải cứu người mắc kẹt trong vụ cháy quán massage

Đêm 17/1, một người mắc kẹt trong vụ cháy quán massage ở phường Vĩnh Tuy (Hà Nội) được lực lượng cứu hộ giải cứu ra ngoài an toàn.

Khoảng 23h52 ngày 17/1, Trung tâm thông tin chỉ huy Công an Thành phố nhận được tin báo xảy ra cháy tại nhà ở kết hợp kinh doanh, số 11 ngõ 339 Minh Khai, phường Vĩnh Tuy.

Nhận được tin báo, Trung tâm Thông tin Chỉ huy Công an Hà Nội đã điều động 4 xe chữa cháy của Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực số 9 và Đội Cảnh sát PCCC&CNCH Trên Sông - Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH - Công an TP Hà Nội cùng khoảng 21 cán bộ chiến sĩ nhanh chóng tới hiện trường triển khai chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Hình ảnh CBCS hỗ trợ đưa người bị nạn qua thang bộ ra vị trí an toàn.

Qua trinh sát, đám cháy đang phát triển mạnh tại khu vực gác xép tầng 1, có một người dân mắc kẹt tại tầng 4.

Ngay lập tức, cán bộ chiến sĩ Đội CC&CNCH khu vực 9 đã sử dụng thang cứu hộ để tiếp cận lên tầng 3 của ngôi nhà và đưa được một người bị nạn ra vị trí an toàn, đồng thời triển khai đội hình dập tắt hoàn toàn đám cháy.

Việc bố trí Đội CC&CNCH khu vực số 9 từ 51 Lãng Yên (phía ngoài đê sông Hồng) về thường trực tại số 39 Lương Yên đã giảm khoảng cách đến vụ cháy giảm từ 3,6 km xuống 2,8 km, giảm thời gian đến vụ cháy từ 7 phút xuống 4 phút, giúp lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH nhanh chóng tiếp cận hiện trường, kịp thời tổ chức cứu người bị nạn và dập tắt đám cháy hiệu quả.

Trong thời gian tới, Ban Giám đốc CATP tiếp tục chỉ đạo Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH tham mưu đề xuất mở rộng vị trí thường trực, bố trí lực lượng, phương tiện để tiếp tục giảm bán kính bảo vệ, tận dụng "5 phút vàng" trong công tác chữa cháy và CNCH.