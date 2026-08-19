Giải bài toán vốn dài hạn cho những dự án đầu tư lớn

Nhu cầu vốn đầu tư phát triển hiện nay chủ yếu là vốn dài hạn, đặt ra yêu cầu cấp thiết hình thành thị trường vốn, bên cạnh tín dụng ngân hàng, theo HUBA.

Trong buổi làm việc với Ngân hàng Nhà nước và hệ thống các tổ chức tín dụng mới đây, Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu ngành ngân hàng chia sẻ trách nhiệm với người dân và doanh nghiệp qua việc giảm lãi vay; ưu tiên đưa tín dụng vào như sản xuất, xuất khẩu, công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ, nông nghiệp, đổi mới sáng tạo, nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê, hạ tầng thiết yếu, dự án BT và các lĩnh vực ưu tiên, động lực tăng trưởng.

Tại TP.HCM, trong bối cảnh thành phố đang phấn đấu đạt tăng trưởng 2 con số ngay trong năm nay, ông Nguyễn Ngọc Hòa, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp TP.HCM (HUBA), cho biết vốn đang là một trong những điểm nghẽn tăng trưởng của doanh nghiệp.

Hợp lực giải bài toán vốn

Đặc biệt, ông Hòa lưu ý nhu cầu vốn đầu tư phát triển hiện nay chủ yếu là vốn dài hạn, đáp ứng những dự án lớn kéo dài 5-10 năm, thậm chí 20-30 năm đối với các công trình hạ tầng, hay đường sắt. Trong khi đó, tín dụng ngân hàng đáp ứng phần lớn nhu cầu vốn lưu động.

“Do đó, chúng tôi kỳ vọng Nhà nước, xã hội hợp lực giải quyết trước hết là bài toán về vốn và làm thế nào để huy động nguồn vốn đầu tư từ bên ngoài”, ông Hòa nói và cho biết thêm doanh nghiệp đang mong mỏi sớm có thị trường vốn.

Ông Nguyễn Ngọc Hòa, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp TP.HCM (HUBA) tại Talkshow Cafe Doanh nhân HUBA hồi tháng 7. Ảnh: HUBA.

Chủ tịch HUBA cho biết rất mừng khi vừa qua, Phó thủ tướng Nguyễn Văn Thắng đã ký ban hành Quyết định 40 về tiêu chí phân loại doanh nghiệp để thực hiện cơ cấu lại vốn Nhà nước. Theo ông, việc đẩy mạnh cổ phần hóa sẽ tạo sức hấp dẫn, qua đó thu hút các nhà đầu tư quan tâm, đầu tư, từ đây dòng tiền sẽ chảy vào nền kinh tế.

Bên cạnh đó, ông Hòa kỳ vọng khi Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại TP.HCM đi vào hoạt động thực chất với những cơ chế, định chế và chính sách ưu đãi, sẽ thu hút sự quan tâm, đầu tư từ các quỹ và dòng vốn ngoại.

“Hiện nay, nhiều doanh nghiệp lớn đang thực hiện các dự án đầu tư công có quy mô lên tới hàng trăm tỷ USD. Nhóm doanh nghiệp này cần được tạo điều kiện huy động vốn thông qua trung tâm tài chính. Khi doanh nghiệp lớn có thể huy động vốn từ thị trường vốn, nguồn vốn tín dụng sẽ có thêm dư địa để các doanh nghiệp vừa và nhỏ có thể tiếp cận”, ông Hòa nhấn mạnh.

Đồng thời, ông Hòa đề xuất Nhà nước có thể huy động vốn thông qua trái phiếu Chính phủ. Một nguồn lực khác có thể tận dụng, theo ông, là nghiên cứu khai thác hiệu quả các nguồn vốn đang nhàn rỗi trong xã hội, chẳng hạn từ các quỹ bảo hiểm, để ứng vốn, hỗ trợ doanh nghiệp và các dự án đầu tư công.

Qua khảo sát, hỏi thăm các hội viên doanh nghiệp, ông Lê Hữu Nghĩa, Phó chủ tịch Hiệp hội HUBA, nhìn nhận thực tế những dự án đầu tư nhà ở xã hội, dù được ưu tiên vẫn còn khó vay. Nguyên nhân là phía ngân hàng huy động vốn với chi phí quá cao và việc huy động vốn dài hạn gặp nhiều khó khăn, chủ yếu chỉ huy động được vốn ngắn hạn.

Cụ thể, ông Nghĩa chỉ ra một nghịch lý trên thị trường. Theo quy định, mức lãi suất cho vay của các ngân hàng thương mại với các khoản vay nhà ở xã hội mà khách hàng là chủ đầu tư là 7%/năm. Tuy nhiên, các ngân hàng cho biết phải huy động vốn dài hạn với lãi suất 8%, ngân hàng cho vay sẽ bị lỗ. Thậm chí, khi doanh nghiệp chấp nhận vay với lãi suất cao hơn, chẳng hạn 12%, ngân hàng cũng không đồng ý ký cho vay vì như vậy sẽ sai quy định.

Từ nghịch lý này, ông Nghĩa kiến nghị Ngân hàng Nhà nước cho phép doanh nghiệp và ngân hàng tự đàm phán lãi suất, miễn là thấp hơn khoảng 1-2% so với lãi suất cho vay bình quân của các ngân hàng thương mại, có như vậy, dòng vốn mới được khơi thông.

Ông Lê Hữu Nghĩa, Phó chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp TP.HCM. Ảnh: BTC.

Ổn định mặt bằng lãi suất, tăng khả năng tiếp cận vốn của doanh nghiệp

Trong bối cảnh nền kinh tế đặt mục tiêu tăng trưởng cao, việc khơi thông dòng vốn, đưa tín dụng vào đúng lĩnh vực được Thủ tướng yêu cầu Ngân hàng Nhà nước và hệ thống các tổ chức tín dụng chú trọng thực hiện.

Cụ thể, Thủ tướng đề nghị cơ quan điều hành bám sát mục tiêu tăng trưởng nhưng không coi đây là "trần cứng" trong mọi thời điểm. Việc điều hành phải linh hoạt theo diễn biến thực tế, bảo đảm vốn đến đúng lĩnh vực, đúng thời điểm, đúng đối tượng, đúng mục đích với chi phí hợp lý.

Ngân hàng Nhà nước đồng thời phải tăng khả năng tiếp cận vốn của doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa, hộ kinh doanh, kinh tế tập thể, trong khi kiểm soát chặt các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro.

Đặc biệt, Thủ tướng yêu cầu tiếp tục duy trì, điều tiết chủ động, linh hoạt các mức lãi suất điều hành phù hợp và tăng cường cung ứng thanh khoản cho thị trường, hỗ trợ các tổ chức tín dụng tiếp cận nguồn vốn với chi phí hợp lý.

Các tổ chức tín dụng cần tiếp tục tiết giảm chi phí, ổn định mặt bằng lãi suất và giảm lãi suất cho vay. Với những tổ chức tín dụng không chấp hành chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước, cơ quan điều hành phải có biện pháp xử lý theo thẩm quyền, đúng quy định.

Đến nay, sau khoảng một tuần kể từ cuộc làm việc của Thủ tướng với Ngân hàng Nhà nước và các tổ chức tín dụng, thị trường tiếp tục ghi nhận thêm nhiều ngân hàng công bố các chương trình giảm lãi suất cho vay nhằm hỗ trợ người dân, doanh nghiệp tiếp cận vốn.

Nhóm ngân hàng quốc doanh gồm Agribank, BIDV, Vietcombank, VietinBank cũng như hàng loạt ngân hàng thương mại tư nhân như SHB, MSB, Sacombank, BVBank, NamABank, LPBank, NCB, KienlongBank… đến nay đều đã thông báo giảm lãi suất cho vay.