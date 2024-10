Giấc mơ World Cup của Trung Quốc tan vỡ dần

Từ sau trận thua đậm 0-7 trước Nhật Bản, truyền thông Trung Quốc bắt đầu thừa nhận sự thật phũ phàng về đội bóng của mình.

Trang tin thể thao nổi tiếng Sohu có những nhận định đầy chua chát: "Trung Quốc gần như không còn hy vọng vượt qua vòng loại thứ ba. Nếu thất bại trước Indonesia, khả năng bị loại sớm là rất cao".

"Sau Nhật Bản, các đội bóng còn lại trong bảng C cũng đang trải qua nhiều bất ổn. Tuy nhiên, điều đáng lo là Trung Quốc sẽ gặp Indonesia trên nhà. Nếu không giành chiến thắng, chúng ta có thể phải đối mặt với nguy cơ bị loại sớm hơn dự kiến”, bài viết tiếp tục cảnh báo.

Sohu cũng không né tránh hiện thực với tuyển Trung Quốc tại vòng loại World Cup 2026, rằng thầy trò Branko Ivankovic là đội bóng yếu nhất bảng. "Australia không ghi nổi một bàn thắng nào trong hai trận trước đó, nhưng trước Trung Quốc, họ lội ngược dòng để thắng 3-1. Trung Quốc hiện tại là đội yếu nhất bảng C. Các đối thủ đều nhìn vào chúng ta với hy vọng dễ dàng giành được 3 điểm", Sohu nhấn mạnh.

Hôm 10/10, tuyển Trung Quốc nhận thất bại cay đắng 1-3 trước Australia trong trận đấu thứ ba của bảng C vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Á, diễn ra tại sân Adelaide Oval (Australia). Đây là thất bại thứ ba liên tiếp của đoàn quân dưới trướng HLV Ivankovic, sau khi bị Nhật Bản đè bẹp 0-7 và để thua ngược Saudi Arabia với tỷ số 1-2. Kết quả này khiến Trung Quốc, cùng với Kyrgyzstan, trở thành hai đội duy nhất chưa giành được điểm số nào tại vòng loại thứ ba World Cup 2026.

Áp lực phải đối đầu với những đối thủ mạnh ngay từ đầu đè nặng lên đôi vai các cầu thủ Trung Quốc. Trong các trận gặp Saudi Arabia và Australia, dù có những khởi đầu thuận lợi, tuyển Trung Quốc vẫn không thể trụ vững và để tuột mất chiến thắng một cách đáng tiếc. Thực tế này khiến cho không chỉ người hâm mộ, mà cả giới truyền thông trong nước cũng bắt đầu đánh mất niềm tin vào khả năng của đội tuyển.

Dưới sức ép của dư luận ngày càng lớn, HLV Ivankovic vẫn cố gắng giữ vững tinh thần lạc quan, khẳng định mục tiêu của đội tuyển. Theo chiến lược gia 70 tuổi, cuộc chạm trán với Indonesia là trận đấu then chốt, quyết định đến cơ hội đi tiếp của đội tuyển. Ông khẳng định đội sẽ nỗ lực hết mình để giành chiến thắng và cải thiện vị trí trên bảng xếp hạng.

“Chúng tôi còn 7 trận đấu nữa, và mục tiêu là lọt vào top 4 để tiến tới vòng loại tiếp theo,” HLV Ivankovic chia sẻ. “Trận đấu với Indonesia sẽ là trận chung kết, và đội tuyển sẽ chiến đấu đến hơi thở cuối cùng".

Song, giới truyền thông và người hâm mộ đã không còn nhiều kiên nhẫn. Sohu thẳng thắn nhận định: “Trung Quốc về cơ bản không còn hy vọng vượt qua bảng C. Dù chỉ mới là ba trận đấu, kết quả đã cho thấy chúng ta chưa hề có bước tiến bộ nào. Trận đấu với Indonesia là cơ hội cuối cùng. Nếu không thắng, chúng ta sẽ phải chấp nhận bị loại sớm".

Bài viết kết thúc bằng lời kêu gọi thay đổi: “Ngay lúc này, Trung Quốc cần xem xét việc thay thế HLV Ivankovic và chuẩn bị tốt nhất cho các trận còn lại. Trận đấu với Indonesia sẽ quyết định tất cả, và chiến thắng là điều duy nhất có thể cứu vãn hy vọng cho chúng ta".

Có thể thấy rằng, niềm tự hào của một "cường quốc 1,5 tỷ dân" đang dần tan biến trước những thất bại liên tiếp. Từ kỳ vọng cao vút, giờ đây, giấc mơ World Cup của Trung Quốc đang đứng trên bờ vực sụp đổ, với chỉ một tia hy vọng mong manh trước trận đấu quyết định với Indonesia.

