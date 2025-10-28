Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Hồi ức, giấc mơ, suy ngẫm

“Hồi ức, Giấc mơ, Suy ngẫm” là cuốn hồi ký được viết vào cuối đời của nhà tâm lý học vĩ đại Carl Gustav Jung, phần lớn được kể cho người cộng sự Aniela Jaffé, rồi chính ông biên tập, chỉnh sửa và bổ sung.

Xuất bản

Giấc mơ tiên báo của 'cha đẻ' tâm lý học

  • Thứ ba, 28/10/2025 11:51 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Giấc mơ về ngôi nhà đã tạo ra một hiệu ứng kỳ lạ nơi tôi: nó làm sống dậy mối quan tâm xưa cũ của tôi đối với khảo cổ học.

Sau khi trở về Zürich, tôi chọn một cuốn sách viết về các cuộc khai quật ở Babylon, và đọc thêm nhiều công trình khác về thần thoại. Trong quá trình đọc, tôi gặp được cuốn Symbolik und Mythologie der alten Völker (Biểu tượng học và Thần thoại của các dân tộc cổ đại) của Friedrich Creuzer - và cuốn sách ấy thổi bừng ngọn lửa trong tôi! Tôi đọc điên cuồng, lao vào một núi chất liệu thần thoại với sự hứng thú sốt sắng, sau đó đọc đến các tác phẩm của các tác giả Ngộ đạo, và kết thúc trong trạng thái hoang mang hoàn toàn.

tam ly hoc anh 1

Hình ảnh trong cuốn Red Book của Carl Jung.

Tôi thấy mình rơi vào một trạng thái bối rối giống như thời còn ở bệnh viện tâm thần Burghölzli, khi bản thân cố hiểu ý nghĩa của các trạng thái tâm lý loạn thần. Cứ như thể tôi đang ở trong một nhà thương điên tưởng tượng, và bắt đầu điều trị, phân tích tất cả các nhân mã, tiên nữ, các vị nam thần và nữ thần trong sách của Creuzer như thể họ là bệnh nhân của tôi.

Trong khi bận rộn với công việc ấy, tôi không thể không nhận ra mối quan hệ gần gũi giữa thần thoại cổ đại và tâm lý học của người nguyên thủy - và điều đó dẫn tôi đến việc nghiên cứu chuyên sâu về lĩnh vực sau. Giữa lúc đang nghiên cứu những vấn đề này, tôi tình cờ bắt gặp các chuỗi tưởng tượng của một cô gái người Mỹ hoàn toàn xa lạ với tôi, tên là cô Miller.

Tư liệu này đã được người bạn đáng kính và có vai trò như cha chú của tôi, Théodore Flournoy, công bố trên Archives de Psychologie (Tạp chí Lưu trữ Tâm lý học) (Geneva). Tôi lập tức bị ấn tượng bởi tính chất huyền thoại của những chuỗi tưởng tượng ấy. Chúng như một chất xúc tác đối với toàn bộ những ý tưởng còn hỗn độn tích tụ trong tôi. Từ từ, nhờ chúng và nhờ kiến thức về huyền thoại mà tôi đã tích lũy được, cuốn Biến đổi và Biểu tượng của Libido đã được hình thành.

Khi đang viết cuốn sách đó, tôi bắt đầu có những giấc mơ tiên báo trước sự đoạn tuyệt sắp tới với Freud. Một trong những giấc mơ quan trọng nhất có bối cảnh tại một vùng núi nằm giữa biên giới Thụy Sĩ và Áo.

Đó là vào buổi chiều tà, và tôi nhìn thấy một người đàn ông cao tuổi mặc đồng phục của một nhân viên hải quan Đế quốc Áo. Ông bước ngang qua, hơi lom khom, không để ý gì đến tôi. Gương mặt ông mang vẻ cáu bẳn, hơi sầu muộn và bực bội. Có một số người khác cũng hiện diện, và ai đó bảo tôi rằng ông cụ kia thật ra không còn sống - đó là hồn ma của một nhân viên hải quan đã mất nhiều năm trước. “Ông ta thuộc về những người vẫn chưa thể chết đúng nghĩa”. Đó là phần đầu tiên của giấc mơ.

Carl Gustav Jung/Aniela Jaffé/Vũ Hoàng Linh/OmegaPlus/NXB Thế Giới

tâm lý học thần thoại carl jung cổ điển

    Đọc tiếp

    Giac mo la hinh anh cua tam thuc hinh anh

    Giấc mơ là hình ảnh của tâm thức

    23 giờ trước 14:06 27/10/2025

    0

    Giấc mơ của tôi trở thành một dạng sơ đồ cấu trúc của tâm thức con người; nó cho thấy rằng phía dưới cái gọi là tâm lý cá nhân tồn tại một điều gì đó hoàn toàn phi cá nhân.

    Tai hien mot giai doan lich su dac biet hinh anh

    Tái hiện một giai đoạn lịch sử đặc biệt

    2 giờ trước 11:20 28/10/2025

    0

    Tái hiện giai đoạn 1946-1949, tiểu thuyết "Cuộc phân tranh" không minh họa những sự kiện sẵn có, mà soi rọi vào phía sau các sự kiện để thấy những mạch ngầm của sự vận động trong tiến trình lịch sử nói chung.

    Dao tri the hinh anh

    Đạo trị thế

    6 giờ trước 07:00 28/10/2025

    0

    Trị thế bắt đầu từ tu thân: Muốn trị quốc bình thiên hạ, trước hết con người phải tu dưỡng bản thân. Người lãnh đạo cần có đạo đức, trí tuệ và lòng nhân ái trước khi nghĩ đến việc quản lý người khác. - Tải ngay ứng dụng Voiz FM tại: voiz.vn/download để nghe trọn vẹn nội dung sách!

    SÁCH HAY

    Mot chien dich o Bac Ky hinh anh

    Một chiến dịch ở Bắc Kỳ

    07:39 17/9/2020 07:39 17/9/2020

    0

    Thị dân và quan lại mặc lễ phục lui tới thăm viếng nhau, tặng nhau những lá thiếp lớn màu đỏ và quà cáp.

    Di nhu to giay trang hinh anh

    Đi như tờ giấy trắng

    20:50 21/9/2020 20:50 21/9/2020

    0

    Một trong những chuyến đi vào mùa Giáng sinh ghi dấu mãi trong tôi chính là về Đường Lâm, hay đúng hơn là về những ngôi làng quanh vùng Ba Vì, Sơn Tây.

    Nhung ba chu khong gian hinh anh

    Những bá chủ không gian

    20:00 30/8/2020 20:00 30/8/2020

    0

    Khi Blue Origin phóng và hạ cánh thành công tên lửa New Shepard, Jeff Bezos chỉ viết vài dòng trên Twitter. Trái lại, Elon Musk "tuôn" cả tràng dài trên mạng xã hội.

    Nguoi tre thoi 4.0 - Uy quyen long lay hinh anh

    Người trẻ thời 4.0 - Uy quyền lộng lẫy

    08:53 30/8/2020 08:53 30/8/2020

    0

    Trong số những kỹ năng mà người lao động phải có nếu không muốn bị bỏ lại phía sau, tư duy phản biện được nhiều người đặc biệt lưu ý.

    Di bo xuyen Viet voi cay dan guitar hinh anh

    Đi bộ xuyên Việt với cây đàn guitar

    20:33 12/8/2020 20:33 12/8/2020

    0

    Thiên nhiên luôn biết cách chữa lành những tổn thương trong tôi. Thiên nhiên là mẹ, là người thầy hướng dẫn mỗi khi tôi lạc lối trong cuộc đời này.

    Loan 12 su quan hinh anh

    Loạn 12 sứ quân

    11:02 16/8/2020 11:02 16/8/2020

    0

    Sau khi Ngô Xương Xí chết, họ Ngô hết người kế vị. Trong nước một ngày không thể không có vua, Đinh Bộ Lĩnh lên ngôi, lấy tôn hiệu là Vạn Thắng Vương.

    Nhung ngay cach ly hinh anh

    Những ngày cách ly

    19:42 5/8/2020 19:42 5/8/2020

    0

    Phải chăng chỉ cần có độ lùi của thời gian và trải nghiệm, con người có thể nhìn sự việc bằng góc độ hoàn toàn khác?

    Machiavelli hinh anh

    Machiavelli

    18:04 17/8/2020 18:04 17/8/2020

    0

    Leonardo và Michelangelo - hai nghệ sĩ tài năng - cùng làm việc trong một tòa nhà. Điều đó cho thấy Florence từng quy tụ nhiều ngôi sao sáng.

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý