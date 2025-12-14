Giấc mơ tan vỡ trên boong tàu

Nhiều thanh niên trẻ tham gia vào Hải quân Hoàng gia với hy vọng mình sẽ trở thành một sĩ quan được nể trọng. Có điều, cuộc sống kham khổ trên tàu khiến những giấc mơ chết dần.

Samuel Pepys [1] đã nỗ lực khuyến khích các quý ông và quý cậu trẻ tuổi xem việc đi biển như một "sự cống hiến đầy hiển vinh". Vào năm 1676, ông thiết lập chính sách mới nhằm thu hút tầng lớp thanh niên ưu tú: Nếu họ học việc trên tàu chiến ít nhất sáu năm và vượt qua kỳ thi vấn đáp, họ sẽ được phong hàm sĩ quan trong Hải quân Hoàng gia.

Những lính tình nguyện này, thường khởi đầu với vai trò là hầu cận thuyền trưởng hay còn gọi là "cậu bé đưa thư của nhà vua" (King’s Letter boy), cuối cùng sẽ được xếp vào hàng ngũ hạ sĩ quan, mang lại cho họ một địa vị nhất định trên tàu chiến.

Dù phải lao động vất vả như những thủy thủ thường để học nghề", họ vẫn được công nhận là sĩ quan tập sự, trung úy, đại úy tương lai, thậm chí là đô đốc, và được phép tự do đi lại ở boong chỉ huy.

Dẫu có chính sách hấp dẫn như vậy, nhưng sự nghiệp hải quân vẫn được coi là không phù hợp với người thuộc dòng dõi quý tộc như Byron, một "sự lạc phái", theo cách Samuel Johnson, người quen biết gia đình Byron, đã mô tả.

Tuy nhiên, Byron lại bị cuốn hút bởi sự huyền bí của biển cả. Anh say mê những cuốn sách về các nhà thám hiểm, như Sir Francis Drake [2], đến mức mang chúng lên tàu Wage, những câu chuyện về chiến công trên biển được anh cất giữ trong rương đồ.

Tuy rằng lý tưởng về cuộc sống hào nhoáng trên biển có thể thu hút giới quý tộc trẻ tuổi, thực tế khắc nghiệt của đời thủy thủ thường mang đến những cú sốc nặng nề. "Trời ơi, sao lại khác biệt đến thế này!", một sĩ quan phụ tá trẻ viết lại trải nghiệm đầu tiên của mình.

"Tôi từng mong đợi một nơi chốn thanh lịch, với những khẩu súng được trưng bày trang nhã trên cửa sổ; một đội quân ngăn nắp; nói ngắn gọn, tôi đã kỳ vọng một chủng loài bảnh bao, lênh đênh trên biển như con tàu Noah". Thay vào đó, anh ta mô tả thực tế là "sàn tàu bẩn thỉu, trơn trượt và ẩm ướt; mùi hôi không chịu nổi; toàn cảnh thật kinh tởm.

Khi tôi nhìn thấy trang phục luộm thuộm của các sĩ quan phụ tá, những chiếc áo khoác rách rưới, đội mũ tráng lụp xụp, không găng tay, thậm chí một số còn đi chân đất, tất cả hào quang ban đầu đều tan biến. Lần đầu tiên, và tôi hy vọng cũng là lần duy nhất trong đời, tôi rút khăn tay từ túi, che mặt và bật khóc như một đứa trẻ”.

Mặc dù các thủy thủ nghèo bị ép lính được cấp một bộ trang phục cơ bản gọi là "đồ giúi" nhằm ngăn chặn những gì bị xem là "mùi hôi không lành mạnh" và "sự nhếch nhác khó chịu", Hải quân Hoàng gia vẫn chưa ban hành đồng phục chính thức.

Trong khi phần lớn nam giới cùng giai cấp với Byron có đủ khả năng chi trả cho những bộ trang phục cầu kỳ bằng ren và lụa, trang phục của họ trên tàu chủ yếu phải phù hợp với những yêu cầu khắc nghiệt của đời sống biển cả: một cái mũ để che nắng; một áo khoác (luôn màu xanh da trời) để giữ ấm; một khăn quàng cổ để thấm mồ hôi; và quần dài, một phong cách được chính thủy thủ khởi xướng.

Giống như áo khoác, những chiếc quần này được cắt ngắn để tránh bị vướng vào dây thừng, và trong thời tiết xấu, chúng thường được phủ một lớp hắc ín để bảo vệ. Dù vận bộ trang phục giản dị, Byron vẫn nổi bật với làn da trắng sáng, đôi mắt nâu to đầy hiếu kỳ và mái tóc xoăn bồng bềnh. Một người quan sát sau này đã mô tả anh là người đẹp trai đến mức khó cưỡng lại, một “người chiến thắng về ngoại hình”.

Byron gỡ võng xuống, cuộn lại cất đi cùng bộ đồ giường. Sau đó, anh vội vàng leo lên các boong trên qua một loạt thang, cẩn thận định hướng để tránh bị lạc lối trong cấu trúc phức tạp bên trong tàu. Cuối cùng, anh cũng trồi lên boong chỉ huy qua cửa hầm, hệt như một người thợ mỏ đen đúa, hít thở sâu luồng không khí trong lành.

[1] Samuel Pepys (1633-1703): nổi tiếng với cuốn The Diary of Samuel Pepys, nhật ký chi tiết về đời sống cá nhân và các sự kiện quan trọng ở London trong thập niên 1660.

[2] Tham chiếu đến tác phẩm The World Encompassed by Sir Francis Drake (1628) viết về chuyến đi vòng quanh thế giới từ năm 1577 đến 1580 của Sir Francis Drake (1540-1596), nhà thám hiểm người Anh. Cuốn sách được cháu trai của Drake xuất bản vào năm 1628 dựa trên các ghi chép từ chính Drake và thủy thủ đoàn của ông.