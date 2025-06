Giấc mơ Mỹ của Messi

Lionel Messi đến Mỹ trong ánh hào quang, được tung hô như vị cứu tinh của bóng đá xứ cờ hoa. Nhưng gần hai năm sau, thứ còn đọng lại nhiều nhất không phải là những siêu phẩm hay danh hiệu, mà là bảng cân đối tài chính khổng lồ, lượng người theo dõi tăng vọt, và một giải đấu vẫn còn loay hoay trong cái bóng của chính mình.

Họ gọi đó là “trước Messi” và “sau Messi” - lời tuyên bố đầy cảm xúc của cựu tiền đạo người Argentina, Sergio Aguero, như muốn nhấn mạnh vai trò lịch sử của người bạn thân trong hành trình phát triển bóng đá tại Mỹ. Nhưng Messi không đến để tạo ra cuộc cách mạng một mình. Và anh cũng không phải siêu nhân.

Tại MLS, Messi là ngọn hải đăng giữa biển mờ. Anh thắp sáng Inter Miami ngay từ những ngày đầu, với cú sút phạt thắng trận trong lần ra mắt, chuỗi bàn thắng thần kỳ ở Leagues Cup, và một danh hiệu đầu tiên cho CLB. Người ta gọi đó là Hollywood, là phép màu. Nhưng phép màu ấy chỉ tồn tại trong vài tháng ngắn ngủi.

Khi Messi dính chấn thương, mọi thứ trở lại thực tại. Inter Miami, dẫu có Luis Suarez, Sergio Busquets, Jordi Alba hay HLV Javier Mascherano, vẫn là một đội bóng bình thường. Một đội bóng không thể vào nổi vòng play-off MLS mùa trước. Một đội bóng vừa có nhiều ngôi sao, vừa thiếu bản sắc. Và Messi, dẫu vẫn xuất sắc, không thể cứu cả một tập thể rệu rã.

Dẫu vậy, nếu nhìn từ khía cạnh tài chính, thương vụ Messi là thành công tuyệt đối. Từ áo đấu cháy hàng toàn cầu, Instagram tăng từ 1 triệu lên 17 triệu follower, lượng người đến sân kỷ lục, cho đến các hợp đồng béo bở với Adidas, Fanatics, Apple - Messi đã biến Inter Miami thành một thương hiệu toàn cầu.

Hợp đồng của nhà vô địch World Cup 2022 thậm chí còn có điều khoản sở hữu cổ phần đội bóng sau khi giải nghệ - một đặc quyền chỉ từng được trao cho David Beckham. Messi không chỉ là cầu thủ, mà là một nhà đầu tư, một đại sứ, một "tượng đài sống" giúp MLS mở cửa với thị trường quốc tế.

Tuy nhiên, bài toán đặt ra là: Liệu hiệu ứng Messi có thật sự bền vững? Hay đó chỉ là một “cú nổ” ngắn hạn, một khoảnh khắc hào nhoáng rồi nhanh chóng tàn lụi?

FIFA tận dụng triệt để “hiệu ứng Messi” khi lách luật để đưa Inter Miami vào Club World Cup 2025, dù đội bóng này không vô địch MLS. Đơn giản vì họ có Messi. Họ muốn Messi “khai sân” cho giải đấu mở rộng với 32 đội - sản phẩm mới của chủ tịch Chủ tịch FIFA, Gianni Infantino.

Nhưng thực tế phũ phàng đang phơi bày. Trận ra quân gặp Al-Ahly không bán hết vé. Sự phấn khích giảm dần. Ngược lại, trận Real Madrid - Al Hilal với sự góp mặt của Xabi Alonso và Trent Alexander-Arnold lại sốt vé - dù không có Messi.

Câu hỏi đặt ra là: Messi có đủ sức gồng gánh Inter Miami một lần nữa? Liệu anh có thể viết tiếp câu chuyện cổ tích trong môi trường giàu thể lực nhưng thiếu chất lượng? Và quan trọng nhất, liệu Messi có sẵn sàng ở lại - để gắn bó lâu dài với dự án vẫn chưa tìm được định hướng rõ ràng?

Messi tại Mỹ là một nghịch lý: trên sân cỏ, anh giành 2/7 danh hiệu có thể - một con số không tồi nhưng không ấn tượng. Anh vẫn chơi xuất sắc, nhưng đơn độc. Và khi những bàn thắng không còn đều đặn, người ta bắt đầu soi xét. Họ muốn nhiều hơn - từ một nhà vô địch World Cup, một GOAT (Vĩ đại nhất mọi thời).

Ngoài sân cỏ, Messi là cơn sốt toàn cầu. Nhưng liệu đó có đủ để MLS “lên đời”? Hay khi anh ra đi, tất cả sẽ sụp đổ như lâu đài cát? Liệu các cuộc thảo luận về lịch thi đấu, giới hạn chi tiêu, hay thăng - xuống hạng có đi đến đâu?

David Beckham từng giúp MLS sống lại. Messi được kỳ vọng sẽ giúp giải đấu này trưởng thành. Nhưng hiện tại, thành quả của anh chưa rõ ràng. Không thể phủ nhận tác động của Messi, nhưng cũng không thể vội vàng gọi đó là cuộc cách mạng.

Messi vẫn là “người ai cũng muốn xem” - như lời Agüero. Nhưng nếu Club World Cup thất bại, nếu Inter Miami không giành danh hiệu lớn, và nếu Messi không gia hạn hợp đồng - di sản của anh tại Mỹ có thể chỉ là ánh hào quang thoáng qua, chứ không phải cột mốc lịch sử.

FIFA, Apple, Adidas, MLS - tất cả đều cần Messi. Nhưng Messi có cần họ? Câu trả lời sẽ đến rất nhanh, và đó có thể là chương cuối trong giấc mơ Mỹ của Lionel Messi.

