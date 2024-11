Giá vé concert 2NE1 ở TP.HCM

Concert của 2NE1 diễn tại TP.HCM vào đầu năm sau có mức giá dao động từ 2,2 triệu đồng tới 6,5 triệu đồng.

Đơn vị tổ chức concert của 2NE1 tại TP.HCM vừa tung ra sơ đồ chỗ ngồi cùng giá vé. Theo đó, concert của nhóm nhạc 4 thành viên có 6 hạng vé khác nhau dao động từ 2,2 triệu đồng tới 6,5 triệu đồng. Giá vé này được đánh giá là khá phù hợp.

Nó thậm chí rẻ hơn giá vé của 2 concert Anh trai vượt ngàn chông gai, Anh trai “say hi” vừa được tổ chức ở TP.HCM và sắp diễn ra tại Hà Nội. Theo đó, giá vé cao nhất của Anh trai vượt ngàn chông gai, Anh trai “say hi” tại TP.HCM lần lượt là 8 triệu đồng và 10 triệu đồng. Tuy nhiên, hạng vé cao nhất của 2 concert anh trai có thêm nhiều ưu đãi, chẳng hạn có bàn ghế cocktail, đồ ăn, áo, mũ, túi…

Trở lại concert của 2NE1, hạng VIP với giá 6,5 triệu đồng có quyền lợi được xem soundcheck, dây đeo độc quyền, làn ưu tiên, send off (được đứng chào nghệ sĩ khi họ diễn xong). Với hạng vé 5 triệu đồng, quyền lợi khán giả là được xem soundcheck.

2NE1 biểu diễn tại TP.HCM vào đầu năm 2025. Ảnh: Press.

2NE1 tổ chức 2 đêm concert tại TP.HCM vào 15-16/2/2025. Hai concert thuộc khuôn khổ chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới Welcome Back. Bên cạnh đó, nhóm sẽ biểu diễn tại Macau, Bangkok, Tokyo, Hong Kong, Manila, Singapore… Rất nhiều điểm đến kể trên đã bán hết sạch vé.

Ngày 4/10 vừa qua, 2NE1 có buổi biểu diễn tại Hàn Quốc. Sau đó, nhóm bắt đầu chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới Welcome Back. Đây là lần diễn chung đầu tiên của 4 cô gái sau 2 năm, kể từ Coachella năm 2022 và là concert đầu tiên của họ sau 10 năm 6 tháng kể từ [ALL OR NOTHING] in SEOUL vào 3/2014. Đã có thời gian dài ngừng hoạt động nhưng 2NE1 vẫn có quyền lực lớn tại thị trường âm nhạc Hàn Quốc. Cùng SNSD, Wonder Girls… họ là nhóm nhạc nữ tiêu biểu nhất của Kpop thế hệ thứ 2.

Qua những bản hit thống trị thị trường âm nhạc như Fire, I Don't Care, Ugly, Lollipop, I’m The Best, Missing You, Comback Home… 2NE1 đã phá vỡ các khuôn mẫu điển hình, dám thử nghiệm với âm nhạc, thời trang hip hop cá tính, mạnh mẽ. Họ được công nhận vì đã mở rộng phong cách của nhóm nhạc nữ trong ngành công nghiệp âm nhạc Hàn Quốc và trở thành một trong những nhân vật hàng đầu của làn sóng Kpop. Nhiều nhóm nhạc đàn em coi 2NE1 là hình mẫu và tấm gương để họ noi theo.