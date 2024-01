Giá vàng trong nước trầm lắng phiên cuối tuần

Phiên giao dịch cuối tuần (27/1), giá vàng trong nước không ghi nhận nhiều biến động. Vàng miếng SJC và vàng nhẫn 9999 chủ yếu đi ngang hoặc tăng - giảm quanh mức 100.000 đồng.

Giá vàng trong nước vẫn khá im ắng trước ngày Vía Thần tài. Ảnh: Đức Anh.

Mở cửa phiên cuối tuần, giao dịch có phần trầm lắng khi các doanh nghiệp vàng vẫn giữ xu hướng đi ngang cho các mặt hàng. Trong đó, vàng miếng SJC được Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết ở mức 74,2 - 76,7 triệu đồng/lượng, giảm 100.000 đồng so với kết phiên hôm qua.

Nếu so với cách đây 1 tuần, giá vàng miếng SJC tại thương hiệu vàng quốc gia đang thấp hơn khoảng 100.000 đồng, cho thấy một tuần không nhiều biến động của mặt hàng này.

Do chênh lệch từ giá mua và giá bán lớn, nên nếu người mua vàng miếng SJC vào tuần trước và bán ra vào sáng nay sẽ phải nhận khoản lỗ 2,6 triệu đồng/lượng, tương ứng mức lỗ ròng hơn 3%.

VÀNG MIẾNG SJC VỪA TRẢI QUA MỘT TUẦN GIAO DỊCH ẢM ĐẠM Biến động giá mua - bán vàng miếng SJC tại Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) giai đoạn 20-27/1. Nguồn: SJC, Tổng hợp. Nhãn 20/1 21/1 22/1 23/1 24/1 25/1 26/1 27/1 Mua vào triệu đồng 73.8 73.7 73.8 73.8 74.2 74 74.3 74.2 Bán ra

76.8 76.7 76.3 76.3 76.7 76.5 76.8 76.7

Trong khi đó, Công ty Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ), Bảo Tín Minh Châu và Mi Hồng đều đang giữ giá đi ngang cho mặt hàng vàng miếng SJC. Với PNJ, doanh nghiệp niêm yết giá ở 74,4 - 76,8 triệu đồng/lượng; Bảo Tín Minh Châu niêm yết ở 74,35 - 76,65 triệu đồng/lượng và Mi Hồng niêm yết ở 75,1 - 75,9 triệu đồng/lượng.

Cùng lúc, Tập đoàn Vàng bạc Đá quý DOJI giữ nguyên giá ở chiều mua vào và giảm 100.000 đồng ở chiều bán ra, hiện niêm yết giá vàng miếng SJC tại 73,9 - 76,65 triệu đồng/lượng. Tập đoàn Phú Quý giảm 150.000-200.000 đồng ở chiều mua và bán, đưa giá vàng miếng SJC xuống còn 74,05 - 76,4 triệu đồng/lượng.

Xu hướng đi ngang cũng đang diễn ra với mặt hàng vàng nhẫn 9999 tại các doanh nghiệp vàng như SJC, PNJ. Cụ thể, với vàng nhẫn 9999 loại 1-5 chỉ, SJC giữ giá giao dịch ở 62,75 - 63,95 triệu đồng/lượng; PNJ neo giá vàng nhẫn 24K do doanh nghiệp chế tác ở 62,75 - 64 triệu đồng/lượng;

Ở chiều ngược lại, DOJI, Phú Quý và Bảo Tín Minh Châu cùng điều chỉnh giảm giá vàng nhẫn 9999, mức giảm chạy quanh vùng 50.000-100.000 đồng.

Cụ thể, DOJI giảm 100.000 đồng ở chiều mua vào nhưng đi ngang ở chiều bán ra, hiện neo giá nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng ở mức 63,25 - 64,55 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó, Phú Quý cùng giảm 100.000 đồng ở hai chiều cho mặt hàng vàng nhẫn 24K, hiện giao dịch ở 63 - 64,4 triệu đồng/lượng. Tương tự, Bảo Tín Minh Châu cùng giảm 50.000 đồng cho mặt hàng vàng nhẫn tròn trơn hiện niêm yết tại 63,69 - 64,79 triệu đồng/lượng.

Trên thế giới, giá vàng giao ngay đang niêm yết ở mốc 2.018 USD /ounce, giảm nhẹ 3 USD so với hôm qua.

Kim loại quý dường như đi ngang sau báo cáo chỉ số giá tiêu dùng cá nhân (PCE) lõi của Mỹ trong tháng 12/2023 phù hợp với dự báo của các nhà kinh tế. PCE tháng cuối năm 2023 của Mỹ chỉ tăng 0,2 điểm % so với tháng trước đó. Nếu so với cùng kỳ năm 2022, PCE lõi tăng 2,9%, thấp hơn so với mức ước tính là 3%.

PCE là thước đo lạm phát ưa thích của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed). Chỉ số này ở mức thấp cho thấy lạm phát hàng năm ở dưới mức 3% trong tháng thứ 3 liên tiếp, điều này có thể cho phép Fed bắt đầu hạ lãi suất trong năm nay.

Trước đó, dữ liệu kinh tế công bố vào ngày 25/1 cho thấy nền kinh tế của Mỹ tăng trưởng nhanh hơn dự báo trong quý IV/2023. Theo một số nhà phân tích, tất cả dữ liệu kinh tế của Mỹ được công bố trong tuần này đều khá tốt cho thấy nền kinh tế lớn nhất thế giới vẫn tích cực.

Công cụ CME FedWatch cho thấy thị trường đã giảm bớt kỳ vọng về việc Fed sẽ giảm lãi suất từ tháng 3 tới và dự đoán gần nhất là sẽ không thay đổi chính sách về lãi suất tại cuộc họp ngày 30-31/1 tới đây.

Hiện giá vàng thế giới quy đổi ra tiền Việt (chưa bao gồm thuế, phí) tương đương 60,3 triệu đồng/lượng. Với mức giá này, giá vàng thế giới vẫn đang thấp hơn giá vàng miếng SJC trong nước hơn 16 triệu đồng/lượng và thấp hơn vàng nhẫn 9999 gần 4 triệu đồng/lượng.