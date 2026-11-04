Giá vàng trong nước tăng phiên thứ 3 liên tiếp, vượt 141 triệu/lượng

Sau ba phiên giao dịch, mỗi lượng vàng miếng SJC đã đắt thêm hơn 2 triệu đồng, giá bán neo trên mốc 141 triệu đồng/lượng.

Trong phiên giao dịch sáng 4/11, thị trường vàng trong nước tiếp tục duy trì đà đi lên khi Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) nâng giá vàng miếng thêm 600.000 đồng/lượng ở cả hai chiều mua và bán so với giá chốt phiên liền trước, lên mức 138,2 - 141,2 triệu đồng/lượng.

Đà tăng không chỉ diễn ra tại SJC mà còn lan rộng trên toàn thị trường. Các doanh nghiệp lớn như CTCP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ), Tập đoàn DOJI, Tập đoàn Phú Quý, Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải cũng đồng loạt điều chỉnh giá vàng miếng lên ngang bằng SJC, với giá bán ra vượt mốc 141 triệu đồng/lượng.

Đây đã là phiên tăng giá thứ ba liên tiếp của vàng miếng SJC, kể từ khi mặt hàng này lùi về vùng 139 triệu đồng/lượng vào cuối tuần trước. Tính chung ba phiên gần nhất, giá vàng đã tăng tổng cộng hơn 2 triệu đồng/lượng, nhanh chóng lấy lại đà tăng sau nhịp điều chỉnh trước đó.

Không nằm ngoài xu hướng, thị trường vàng nhẫn cũng tiếp tục nóng lên trong sáng nay. Các doanh nghiệp đồng loạt nâng giá giao dịch thêm khoảng 500.000 đồng/lượng.

Sau điều chỉnh, SJC niêm yết vàng nhẫn 99,99% loại 1-5 chỉ ở mức 134,3 - 138,3 triệu đồng/lượng (mua - bán). Tập đoàn Phú Quý giao dịch ở mức 136,6 - 139,6 triệu đồng/lượng; PNJ niêm yết tại 135,2 - 139,2 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, DOJI và Bảo Tín Minh Châu cùng đưa giá vàng nhẫn lên 135,5 - 139,5 triệu đồng/lượng.

Tại khu vực phía Nam, chuỗi vàng Mi Hồng cũng điều chỉnh tăng 400.000 đồng/lượng so với cuối phiên giao dịch liền trước. Hiện doanh nghiệp này giao dịch cả vàng miếng SJC và vàng nhẫn 999 ở mức 139,5 - 141 triệu đồng/lượng.

GIÁ VÀNG MIẾNG SJC CHƯA DỨT ĐÀ TĂNG Nguồn: SJC. Nhãn 25/9 26/9 27/9 28/9 29/9 30/9 1/10 2/10 3/10 4/10 5/10 6/10 7/10 8/10 9/10 10/10 11/10 12/10 13/10 14/10 15/10 16/10 17/10 18/10 19/10 20/10 21/10 22/10 23/10 24/10 25/10 26/10 27/10 28/10 29/10 30/10 31/10 1/11 2/11 3/11 4/11 Mua vào triệu đồng/lượng 141.4 141.4 141.4 139.4 139.5 141.1 141.3 141.1 140.5 140.5 140.5 140.5 140 140 141.8 141.8 141.8 141.3 141.3 140.3 140.3 140.9 140.6 140.6 140.1 139.6 139.3 139.3 139 138.7 138.7 138.7 139 139.7 139.7 138.4 136 136 137 137.6 138.2 Bán ra

144.4 144.4 144.4 142.4 142.5 144.1 144.3 144.1 143.5 143.5 143.5 143.5 143 143 144.8 144.8 144.8 144.3 144.3 143.3 143.3 143.9 143.6 143.6 143.1 142.6 142.3 142.3 142 141.7 141.7 141.7 142 142.7 142.7 141.4 139 139 140 140.6 141.2

Trên thị trường quốc tế, giá vàng giao ngay tăng khoảng 13 USD /ounce, lên 3.942 USD /ounce. Tuy nhiên, đà phục hồi của kim loại quý vẫn đối mặt với không ít lực cản khi loạt dữ liệu kinh tế Mỹ tích cực đang củng cố kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có thể duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt lâu hơn.

Theo dữ liệu mới công bố, số lượng việc làm đang tuyển dụng tại Mỹ trong tháng 9 tăng lên 7,523 triệu, từ mức 7,19 triệu của tháng 8, vượt xa dự báo 7,15 triệu và đạt mức cao nhất kể từ tháng 5.

Sức khỏe của nền kinh tế lớn nhất thế giới còn được phản ánh qua số liệu đơn đặt hàng nhà máy. Trong tháng 9, chỉ số này tăng 1,8%, cao hơn mức dự báo 1,2% và mức tăng 0,3% của tháng trước.

Các số liệu kinh tế mạnh hơn dự kiến đã đẩy lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ đi lên, đồng thời củng cố kỳ vọng Fed tiếp tục duy trì lập trường tiền tệ thận trọng. Điều này tạo sức ép lên vàng, tài sản vốn không đem lại lợi suất cố định, khi chi phí cơ hội nắm giữ kim loại quý gia tăng.

Bên cạnh các yếu tố kinh tế, giới đầu tư cũng đang dõi theo những diễn biến chính trị và địa chính trị có khả năng tác động đến dòng tiền trên thị trường tài chính toàn cầu. Cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ diễn ra ngày 3/11 (giờ địa phương) trở thành một nguồn bất định mới đối với thị trường trái phiếu, tiền tệ và kim loại quý. Nhà đầu tư đặc biệt quan tâm đến khả năng đảng Cộng hòa của Tổng thống Donald Trump có tiếp tục duy trì quyền kiểm soát Quốc hội hay không.

Trong khi đó, những diễn biến trái chiều trong các cuộc đàm phán nhằm chấm dứt đối đầu với Iran cùng xu hướng đi xuống của giá dầu thô tiếp tục bổ sung thêm các yếu tố khó đoán định đối với triển vọng thị trường.