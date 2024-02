Giá vàng thế giới mất mốc 2.000 USD/ounce

Chỉ số giá tiêu dùng CPI tháng 1 tại Mỹ đã tăng vượt dự báo kéo giá vàng thế giới rớt mạnh mất mốc 2.000 USD/ounce, xuống vùng thấp nhất 2 tháng qua.

Giá vàng thế giới giảm mạnh sau báo cáo CPI tháng 1 của Mỹ. Ảnh: CNBC.

Báo cáo của Bộ Lao động Mỹ vừa công bố cho biết chỉ số giá tiêu dùng (CPI) trong tháng 1 đã tăng 0,3 điểm % so với tháng 12/2023 và tăng 3,1 điểm % so với cùng kỳ năm ngoái. Giá nhà ở tăng 0,6 điểm % trong tháng 1, đóng góp vào 2/3 mức tăng CPI. Giá thực phẩm cũng tăng 0,4 điểm %.

CPI lõi không bao gồm giá thực phẩm và năng lượng tăng 0,4 điểm % so với tháng 12/2023, chủ yếu do giá nhà ở, bảo hiểm xe cơ giới và chăm sóc y tế tăng, trong khi giá bán ôtô cũ, hay hàng may mặc thì giảm.

Thị trường việc làm tăng trưởng tốt, sức mua của thị trường được duy trì là những dấu hiệu cho thấy lạm phát tại Mỹ chưa thể giảm xuống mức 2% như mong muốn của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).

Điều này cho thấy nỗ lực kiểm soát lạm phát của Mỹ vẫn còn nhiều thách thức. Lạm phát tăng sẽ là một trở ngại đối với nỗ lực cắt giảm lãi suất của Fed.

Phản ứng với công bố trên, mặt hàng kim loại quý đã bị bán tháo mạnh. Hiện tại, giá vàng thế giới đã rớt mạnh xuống vùng thấp nhất 2 tháng, neo tại mốc 1.988 USD /ounce. Đây cũng là lần đầu tiên kim loại quý thế giới rớt khỏi mốc 2.000 USD /ounce trong 2 tháng qua.

Giá vàng thế giới từng lập đỉnh vào cuối năm ngoái (27/12/2023) khi chạm mốc 2.084 USD /ounce. So với mức đỉnh này, giá vàng hiện đã thấp hơn gần 100 USD , tương đương mức giảm ròng 5% chỉ trong vòng 2 tháng.

Các chuyên gia kinh tế thế giới đưa dự báo trong bối cảnh lạm phát cao, giá vàng khó có thể quay lại mốc 2.000 USD /ounce trong ngắn hạn.

Thông tin CPI tháng 1 được công bố trong bối cảnh Fed đang nỗ lực tìm điểm cân bằng hợp lý cho chính sách tiền tệ năm 2024. Dù thị trường đặt kỳ vọng vào những đợt cắt giảm lãi suất mạnh tay trong năm nay, lãnh đạo Fed vẫn thận trọng trong các tuyên bố, tập trung vào sự cần thiết của những chỉ số kinh tế quan trọng.

Các nhà hoạch định chính sách gồm cả Chủ tịch Fed Jerome Powell cho biết sức mạnh của nền kinh tế Mỹ đang giúp Fed có thêm thời gian để cân nhắc.

Trước đó, thị trường đặt nhiều kỳ vọng vào kịch bản Fed cắt giảm lãi suất trong tháng 3 năm nay. Tuy nhiên, khi lạm phát tăng cao hơn dự kiến, đã có chuyên gia nhận định khả năng Fed sẽ nới thêm một đợt tăng lãi suất điều hành trong nửa đầu năm nay nhằm kiềm chế lạm phát về mốc mục tiêu 2%.

Đi ngược với xu hướng giảm của giá vàng, đồng USD đã tăng vọt trong giỏ thanh toán quốc tế. Hiện chỉ số USD-Index đo lường sức mạnh đồng bạc xanh so với 6 đồng tiền chủ chốt đang neo ở mức 104,92 điểm, tăng mạnh 0,5 điểm % chỉ trong hơn 1 ngày.

Giới đầu tư vẫn đang có mối lo ngại, đồng USD tăng sẽ khiến chi phí lãi vay và ký gửi vàng gia tăng nên họ cần nhanh chóng bán tháo vàng để tìm cơ hội đầu tư mới. Bối cảnh này còn có thể khiến giá vàng tiếp tục rớt thêm trong các phiên giao dịch tới.

Còn hôm nay (14/2), thị trường vàng trong nước vẫn đứng yên do nghỉ giao dịch dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn.