Giá vàng thế giới áp sát mốc 4.000 USD/ounce

Giá vàng thế giới lập đỉnh mới trong bối cảnh giới đầu tư kỳ vọng Fed cắt giảm lãi suất. Tình trạng chính phủ Mỹ đóng cửa cũng đã đẩy nhu cầu trú ẩn an toàn tăng cao.

Chốt phiên giao dịch 7/10, giá vàng thế giới tăng mạnh lên 3.983,6 USD/ounce và tiến gần hơn đến mốc 4.000 USD/ounce. Ảnh: Bloomberg.

Chốt phiên giao dịch 7/10, giá vàng thế giới giao ngay tăng mạnh 24,3 USD lên 3.983,6 USD /ounce. Trước đó trong phiên, kim loại quý có thời điểm bứt phá lên vùng đỉnh lịch sử 3.999 USD /ounce.

Còn trong phiên giao dịch đang diễn ra, giá vàng thế giới giao ngay phổ biến dao động quanh ngưỡng 3.995 USD /ounce. Hợp đồng vàng tương lai giao tháng 12 tại Mỹ cũng tăng 0,7% lên 4.004,4 USD /ounce, sau khi chạm mức cao nhất trong ngày 4.014,6 USD /ounce.

Vàng - tài sản không sinh lãi - thường có xu hướng tăng giá trong giai đoạn bất ổn và môi trường lãi suất thấp. Như vậy, tính trong 1 tháng gần nhất, giá vàng đã tăng hơn 11%, nếu tính từ đầu năm thì đà tăng của kim loại quý khoảng 51%.

Đà tăng này được thúc đẩy bởi hàng loạt yếu tố, bao gồm kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) cắt giảm lãi suất, bất ổn chính trị và kinh tế kéo dài.

Bên cạnh đó, hoạt động mua ròng mạnh mẽ của các ngân hàng trung ương, đồng USD suy yếu cũng như dòng vốn đổ vào các quỹ ETF vàng khiến giá kim quý liên tục lập kỷ lục mới, theo Reuters.

"Dòng tiền trú ẩn an toàn vẫn đang tiếp tục tăng do tình trạng chính phủ đóng cửa vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Vì vậy, vàng vẫn đang được mua vào khá mạnh", Peter Grant, Phó Chủ tịch kiêm chiến lược gia kim loại cấp cao tại Zaner Metals, nhận định.

Tính đến ngày 7/10, chính phủ Mỹ đã đóng cửa sang ngày thứ 7. Tình hình này khiến các báo cáo kinh tế quan trọng bị trì hoãn, buộc giới đầu tư phải dựa vào các nguồn dữ liệu thứ cấp ngoài chính phủ để ước đoán thời điểm và quy mô các đợt cắt giảm lãi suất của Fed.

Giới đầu tư hiện đặt cược Fed sẽ hạ lãi suất 0,25% trong cuộc họp tháng này, cộng thêm một đợt cắt giảm thêm 0,25% vào tháng 12.

Trong khi đó, tình hình chính trị rối ren tại Pháp và Nhật Bản tiếp tục gây biến động cho thị trường tiền tệ và trái phiếu.

Ngày 6/10, Goldman Sachs đã nâng dự báo giá vàng tháng 12/2026 lên 4.900 USD /ounce từ mức 4.300 USD trước đó, liên quan đến dòng vốn vào các quỹ ETF tại các nước phương Tây tăng cao và khả năng các ngân hàng trung ương tiếp tục mua vào.

Với các kim loại quý khác, giá bạc giao ngay tăng 0,16% lên 47,84 USD /ounce, bạch kim tăng 0,62% lên 1.633 USD /ounce, trong khi palladium nhích nhẹ 0,08% lên 1.331 USD /ounce.