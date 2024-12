Giá vàng lao dốc giảm gần 1 triệu đồng/lượng

Mỗi ounce vàng thế giới đã giảm mạnh 50 USD và rớt thủng mốc 2.700 USD/ounce. Đây là tác nhân chính kéo giá vàng trong nước lao dốc trong phiên giao dịch sáng nay (13/12).

Giá vàng nhẫn giảm gần 1 triệu đồng/lượng trong phiên giao dịch sáng 13/12. Ảnh: Duy Hiệu.

Giá vàng thế giới giao ngay vừa trải qua biến động đáng kể khi quay đầu giảm khoảng 50 USD về vùng 2.685 USD /ounce.

Giá kim quý thế giới giảm mạnh sau khi Mỹ công bố báo cáo chỉ số giá sản xuất (PPI) tháng 11. Biến động đột ngột này làm nổi bật sự phức tạp giữa các chỉ số kinh tế, tâm lý thị trường và giá cả hàng hóa.

Cụ thể, báo cáo mới nhất của Cục Thống kê Lao động Mỹ cho thấy trong tháng 11, chỉ số giá sản xuất (PPI) của nước này tăng 3,4% so với cùng kỳ năm ngoái, cao hơn 0,2% so với dự báo. Đáng chú ý, so với tháng trước, chỉ số PPI tăng 0,4%. Con số này vượt qua dự báo của thị trường là tăng 0,2% và là mức cao nhất kể từ tháng 6 năm nay.

Theo yếu tố kỹ thuật, chỉ số PPI cao hơn báo hiệu áp lực lạm phát tiềm ẩn, cũng thường là chỉ báo cho sự tăng giá của vàng. Là một tài sản trú ẩn an toàn, vàng từ lâu đã được coi là một biện pháp phòng ngừa lạm phát. Thế nên về mặt lý thuyết, mặt hàng này sẽ trở nên hấp dẫn hơn với nhà đầu tư khi bất ổn kinh tế xuất hiện.

Tuy nhiên, biến động của giá vàng đã đi ngược lại lý thuyết, điều này cho thấy sự bất thường khi nhiều yếu tố kinh tế phức tạp khác còn đang chi phối.

Theo chuyên gia Gary Wagner của Kitco News, diễn biến thị trường hiện tại có vẻ bị chi phối nhiều hơn bởi hành vi của nhà giao dịch hơn là những thay đổi kinh tế cơ bản.

Sau một đợt tăng giá đáng chú ý kéo dài 4 ngày giúp ​​giá vàng thế giới tăng khoảng 100 USD lên gần 2.730 USD /ounce, thị trường dường như đã sẵn sàng cho một đợt chốt lời.

Mặc dù đợt thoái lui hiện tại có vẻ đáng lo ngại, các nhà phân tích thị trường vẫn cho rằng toàn cảnh kinh tế đang ủng hộ vàng. Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) được kỳ vọng công bố đợt cắt giảm lãi suất thứ 3 trong năm nay tại cuộc họp sắp tới vào ngày 17-18/12. Nếu điều này diễn ra, tổng cổng Fed sẽ giảm 1% lãi suất trong năm 2024. Lãi suất thấp thường tạo ra môi trường thuận lợi cho đầu tư vàng.

Chịu ảnh hưởng của giá vàng thế giới, giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn trong nước cũng quay đầu giảm mạnh phiên giao dịch sáng nay.

CỤ thể, giá vàng miếng hiện được Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết tại vùng 83,9 - 86,4 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 700.000 đồng so với phiên liền trước. Đây cũng là phiên giảm mạnh của vàng miếng SJC sau 4 phiên tăng giá liên tiếp trước đó.

Các doanh nghiệp lớn trong nước như CTCP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ), Tập đoàn DOJI, Bảo Tín Minh Châu và Tập đoàn Phú Quý cũng đang chấp nhận mua - bán vàng miếng với giá tương đương SJC.

Riêng Công ty Mi Hồng sáng nay giảm giá mua vào vàng miếng 100.000 đồng, xuống 84,5 triệu đồng/lượng. Ở chiều bán, doanh nghiệp giảm giá 300.000 đồng, xuống 85,5 triệu đồng.

GIÁ VÀNG MIẾNG SJC QUAY ĐẦU GIẢM Nguồn: SJC. Nhãn 1/11 2/11 3/11 4/11 5/11 6/11 7/11 8/11 9/11 10/11 11/11 12/11 13/11 14/11 15/11 16/11 17/11 18/11 19/11 20/11 21/11 22/11 23/11 24/11 25/11 26/11 27/11 28/11 29/11 30/11 1/12 2/12 3/12 4/12 5/12 6/12 7/12 8/12 9/12 10/12 11/12 12/12 13/12 Mua vào triệu đồng/lượng 87.5 87.5 87.5 87 87 87 81 82 82 82 81.9 80.5 80.5 80 80 80 80 81 82 82.7 83.7 84.5 85 85 84.6 82.7 82.9 83.1 83.3 83.3 83.3 82.8 83 83 83 82.7 82.7 82.7 82.7 83.1 84.4 84.6 83.9 Bán ra

89.5 89.5 89.5 89 89 89 85.5 86 85.8 85.8 85.4 84 84 83.5 83.5 83.5 83.5 84 85 85.7 86.2 86.5 87 87 86.6 85.2 85.5 85.6 85.8 85.8 85.8 85.3 85.5 85.5 85.5 85.2 85.2 85.2 85.2 85.6 86.9 87.1 86.4

Tương tự, giá vàng nhẫn sau các phiên tăng liền trước đến sáng nay đã rớt mạnh, hiện giá bán mặt hàng này chạy quanh vùng 85 triệu đồng/lượng.

SJC hiện niêm yết giá vàng nhẫn 99,99 loại 1-5 chỉ ở mức 83,8 - 85,2 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 700.000 đồng so với hôm qua.

PNJ chấp nhận giao dịch vàng nhẫn trơn ở 84 - 85,2 triệu/lượng, giảm 800.000 đồng giá mua và 700.000 đồng giá bán. Tập đoàn Phú Quý giảm giá vàng nhẫn 700.000 đồng ở cả hai chiều mua - bán so với chốt phiên liền trước, hiện niêm yết tại 84,5 - 85,4 triệu đồng/lượng. Công ty Mi Hồng giảm giá vàng nhẫn tròn 200.000 - 100.000 đồng giá mua - bán, hiện giao dịch tại 84 - 85 triệu đồng/lượng.

Bảo Tín Minh Châu sáng nay neo giá vàng nhẫn tròn trơn ở 84,08 - 85,83 triệu đồng/lượng, giảm 330.000 đồng.