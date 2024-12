Giá vàng miếng SJC cao nhất 3 tuần

Vàng thế giới duy trì vùng giá cao trên 2.700 USD/ounce là nguyên nhân thúc đẩy giá vàng trong nước tăng liên tiếp các phiên gần đây. Giá vàng miếng SJC đã vượt mốc 87 triệu/lượng.

Giá vàng trong nước tiếp đà tăng trong phiên giao dịch sáng 12/12. Ảnh: Châu Dương.

Trong 3 phiên giao dịch gần đây, giá vàng thế giới giao ngay đã trải qua đợt tăng giá mạnh gần 100 USD /ounce.

Đợt tăng giá của kim quý diễn ra ngay sau báo cáo chỉ số giá tiêu dùng (CPI) Mỹ mới nhất, cho thấy xu hướng lạm phát dai dẳng thu hút sự chú ý của thị trường tài chính và các quan chức Cục dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).

Theo đó, báo cáo của Bộ Lao động Mỹ cho biết chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 11 của nước này đã tăng 0,3% theo tháng và tăng 2,7% so với cùng kỳ năm trước. CPI lõi, loại trừ giá năng lượng và thực phẩm, tăng 0,3% so với tháng trước và tăng 3,3% so với tháng 11/2023. Đây là thước đo lạm phát ưa thích của Fed.

Tất cả con số trên đều khớp với dự báo của các nhà kinh tế do Dow Jones khảo sát nhưng báo hiệu chiều hướng đáng lo ngại về áp lực giá cả trong nền kinh tế lớn nhất thế giới.

Trước đó, Chủ tịch Fed Jerome Powell đã thừa nhận đã những tiến triển trong việc kiểm soát lạm phát kể từ khi chỉ số này đạt đỉnh ở mức hơn 8,5% vào tháng 3/2022, nhưng ông cho biết cơ quan quản lý tiền tệ của Mỹ vẫn sẽ thận trọng về bối cảnh kinh tế hiện tại.

Phát biểu tại một hội nghị gần đây, ông Powell lưu ý tăng trưởng kinh tế Mỹ vẫn đang mạnh hơn dự kiến ​​và lạm phát tiếp tục đặt ra những thách thức. Mục tiêu cuối cùng của Fed là đưa lạm phát về 2%, một chuẩn mực dường như còn xa vời nếu xét đến các chỉ số kinh tế hiện tại.

Ngân hàng trung ương Mỹ hiện điều hướng chính sách tiền tệ “nới lỏng”, với các dự báo lãi suất chuẩn có thể giảm về khoảng 3,25-3,5%/năm trong năm tới. Các cuộc họp chính sách gần đây cũng đã chứng kiến việc ​​Fed thực hiện cắt giảm lãi suất tổng cộng 0,75 điểm %.

Những thông tin kinh tế kể trên đang tác động tích cực tới giá vàng, sau đợt tăng giá gần 100 USD gần đây, hiện giá kim quý thế giới vẫn giao dịch trên mốc 2.700 USD /ounce.

GIÁ VÀNG MIẾNG SJC TIẾP TỤC TĂNG Nguồn: SJC. Nhãn 1/11 2/11 3/11 4/11 5/11 6/11 7/11 8/11 9/11 10/11 11/11 12/11 13/11 14/11 15/11 16/11 17/11 18/11 19/11 20/11 21/11 22/11 23/11 24/11 25/11 26/11 27/11 28/11 29/11 30/11 1/12 2/12 3/12 4/12 5/12 6/12 7/12 8/12 9/12 10/12 11/12 12/12 Mua vào triệu đồng/lượng 87.5 87.5 87.5 87 87 87 81 82 82 82 81.9 80.5 80.5 80 80 80 80 81 82 82.7 83.7 84.5 85 85 84.6 82.7 82.9 83.1 83.3 83.3 83.3 82.8 83 83 83 82.7 82.7 82.7 82.7 83.1 84.4 84.6 Bán ra

89.5 89.5 89.5 89 89 89 85.5 86 85.8 85.8 85.4 84 84 83.5 83.5 83.5 83.5 84 85 85.7 86.2 86.5 87 87 86.6 85.2 85.5 85.6 85.8 85.8 85.8 85.3 85.5 85.5 85.5 85.2 85.2 85.2 85.2 85.6 86.9 87.1

Đà tăng của giá vàng thế giới là nguyên nhân chính kéo giá vàng trong nước tăng liên tục trong các phiên gần đây.

Sáng nay, giá các mặt hàng kim quý trong nước tiếp tục tăng. Trong đó, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) tăng giá vàng miếng thêm 200.000 đồng/lượng so với chốt phiên liền trước, đưa giá giao dịch mặt hàng này lên mức 84,6 - 87,1 triệu đồng/lượng (mua - bán). Đây cũng là mức giá cao nhất mà vàng miếng SJC ghi nhận được trong gần 3 tuần qua.

Cũng trong sáng nay, CTCP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ), Tập đoàn Phú Quý, Tập đoàn DOJI, Bảo Tín Minh Châu đồng loạt đưa giá bán vàng miếng SJC vượt mốc 87 triệu đồng/lượng. Giá mua vào phổ biến tại nhóm doanh nghiệp này cũng ở 84,6 triệu đồng.

Với Công ty Mi Hồng (TP.HCM), doanh nghiệp này giữ nguyên giá mua vàng miếng ở 84,9 triệu/lượng nhưng giảm 200.000 đồng giá bán, hiện cố định ở mức 86 triệu đồng/lượng.

Cũng trong sáng nay, giá vàng nhẫn 99,99 loại 1-5 chỉ được SJC giao dịch ở vùng 84,5 - 85,9 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 200.000 đồng so với hôm qua.

Các doanh nghiệp vàng bạc đá quý khác cũng tăng giá vàng nhẫn thêm 100.000-300.000 đồng. Sau điều chỉnh, Bảo Tín Minh Châu giao dịch vàng nhẫn ở 84,68 - 86,18 triệu/lượng; PNJ giao dịch phổ biến ở 84,8 - 85,9 triệu/lượng; Phú Quý chấp nhận mức giá 84,7 - 86,1 triệu/lượng và Mi Hồng niêm yết tại 84,8 - 85,6 triệu đồng.