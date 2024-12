Giá vàng 'hụt hơi'

Mỗi lượng vàng miếng SJC và vàng nhẫn cùng giảm 200.000 đồng trong phiên giao dịch sáng 30/12. Trong khi đó, giá vàng thế giới tiếp tục biến động trong biên độ hẹp.

Giá vàng biến động trong biên độ hẹp trong phiên giao dịch sáng nay. Ảnh: Khương Nguyễn.

Trong phiên giao dịch đang diễn ra trên thị trường thế giới, giá vàng giao ngay hiện neo ở mức 2.624 USD /ounce, tăng nhẹ so với cuối tuần trước, do áp lực giằng co giữa nhu cầu trú ẩn và áp lực từ sức mạnh đồng USD phục hồi.

Quy đổi ra tiền Việt (chưa bao gồm thuế, phí), mức giá này tương đương khoảng 80,9 triệu đồng/lượng.

Các chuyên gia dự báo trong tuần cuối cùng của năm 2024, giá vàng thế giới sẽ tiếp tục giao dịch cầm chừng, chưa có động lực bứt phá.

Tại thị trường trong nước, giá vàng miếng SJC sáng nay đã giảm 200.000 đồng mỗi lượng so với cuối tuần trước. Hiện Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá mua mặt hàng này ở mức 82,5 triệu/lượng và bán ra ở 84,5 triệu đồng.

So với đầu tuần trước, giá vàng miếng chỉ tăng 200.000 đồng/lượng. Người mua vàng đầu tuần trước đến nay vẫn đang chịu khoản lỗ gần 2 triệu đồng/lượng do chênh lệch giá mua - bán SJC đưa ra.

Tương tự, các doanh nghiệp lớn khác như Công ty CP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ), Bảo Tín Minh Châu và Tập đoàn Phú Quý cũng giảm giá vàng miếng sáng nay, hiện giao dịch ở mức tương đương SJC.

Riêng Công ty Mi Hồng là đơn vị duy nhất tăng giá vàng miếng sáng nay. Hiện giá mua vào tại doanh nghiệp này đã tăng 100.000 đồng lên 84,2 triệu/lượng, trong khi giá bán ra giữ nguyên ở 84,7 triệu đồng/lượng.

Đáng chú ý, chênh lệch giá mua - bán vàng miếng tại Mi Hồng chỉ vào khoảng 500.000 đồng/lượng, thấp hơn nhiều so với mức trung bình 2 triệu đồng/lượng tại các doanh nghiệp khác.

VÀNG MIẾNG SJC QUAY ĐẦU GIẢM Nguồn: SJC. Nhãn 1/11 2/11 3/11 4/11 5/11 6/11 7/11 8/11 9/11 10/11 11/11 12/11 13/11 14/11 15/11 16/11 17/11 18/11 19/11 20/11 21/11 22/11 23/11 24/11 25/11 26/11 27/11 28/11 29/11 30/11 1/12 2/12 3/12 4/12 5/12 6/12 7/12 8/12 9/12 10/12 11/12 12/12 13/12 14/12 15/12 16/12 17/12 18/12 19/12 20/12 21/12 22/12 23/12 24/12 25/12 25/12 27/12 28/12 29/12 30/12 Mua vào triệu đồng/lượng 87.5 87.5 87.5 87 87 87 81 82 82 82 81.9 80.5 80.5 80 80 80 80 81 82 82.7 83.7 84.5 85 85 84.6 82.7 82.9 83.1 83.3 83.3 83.3 82.8 83 83 83 82.7 82.7 82.7 82.7 83.1 84.4 84.6 83.8 83.8 83.8 82.6 82.6 83.1 82.1 81.8 81.8 81.8 82.5 82.3 82.3 82.5 82.7 82.7 82.7 82.5 Bán ra

89.5 89.5 89.5 89 89 89 85.5 86 85.8 85.8 85.4 84 84 83.5 83.5 83.5 83.5 84 85 85.7 86.2 86.5 87 87 86.6 85.2 85.5 85.6 85.8 85.8 85.8 85.3 85.5 85.5 85.5 85.2 85.2 85.2 85.2 85.6 86.9 87.1 86.3 86.3 86.3 85.1 85.1 85.1 84.1 83.8 83.8 83.8 84.5 84.3 84.3 84.5 84.7 84.7 84.7 84.5

Đối với vàng nhẫn, Công ty SJC sáng nay cũng giảm 200.000 đồng mỗi lượng, hiện niêm yết tại 82,5 triệu/lượng (mua) và 84,3 triệu/lượng (bán); PNJ, Phú Quý và Bảo Tín Minh Châu cũng giảm giá mặt hàng này 100.000-200.000 đồng/lượng, giữ mức bán ra quanh 84,5 triệu đồng/lượng.

Tương tự giá vàng miếng, chuỗi vàng Mi Hồng tại TP.HCM cũng đi ngược xu hướng thị trường khi tăng giá vàng nhẫn 100.000 đồng sáng nay, hiện niêm yết ở mức 84 - 84,7 triệu đồng/lượng.

Với mức giá hiện tại, vàng miếng SJC và vàng nhẫn trong nước đang cao hơn giá vàng thế giới 3-3,5 triệu đồng/lượng.

Tuần cuối cùng của năm, thị trường vàng vẫn chưa thoát khỏi trạng thái ảm đạm. Các chuyên gia nhận định, áp lực từ đồng USD mạnh lên cùng triển vọng phục hồi của lợi suất trái phiếu Mỹ tiếp tục là yếu tố kìm hãm đà tăng của giá vàng trong ngắn hạn.

Trong nước, diễn biến điều chỉnh giá của các doanh nghiệp lớn dự báo còn phụ thuộc vào sức mua dịp cuối năm.