Giá USD tự do lên gần 25.000 đồng

Chỉ trong 2 tuần đầu năm 2024, giá USD tại các ngân hàng và trên thị trường tự do đã tăng hơn 200 đồng/USD.

Sáng 16/1, tỷ giá trung tâm được Ngân hàng Nhà nước đưa ra ở mức 23.987 đồng/USD, giảm 5 đồng so với phiên giao dịch hôm qua.

Tại các ngân hàng thương mại, tỷ giá USD/VND ghi nhận xu hướng tăng nhẹ, chủ yếu giao dịch quanh vùng 24.260 đồng/USD (mua) và 24.630 đồng/USD (bán).

Riêng tại Vietcombank, tỷ giá USD được niêm yết ở mức 24.270 - 24.640 đồng/USD (mua - bán), cùng tăng 5 đồng so với phiên giao dịch hôm qua.

Đáng chú ý, giá USD tự do sáng nay được một số điểm thu đổi ngoại tệ tại Hà Nội đưa ra quanh vùng 24.870 đồng/USD (mua) và 24.970 đồng/USD (bán), tăng 120 đồng so với phiên giao dịch trước. Hiện giá bán USD tự do đã cao hơn kênh ngân hàng khoảng 300 đồng, tương ứng 1,2%.

Tính trong 2 tuần đầu năm 2024, giá USD tại các ngân hàng thương mại đã tăng khoảng 220 đồng, tương đương mức tăng ròng gần 1%. Giá USD tự do cũng ghi nhận mức tăng khoảng 200 đồng giai đoạn này.

Còn trên thế giới, giá USD chỉ nhích nhẹ. Chỉ số USD-Index hiện ở mức 102,61 điểm, tăng 0,5 điểm so với cuối tuần qua. Nếu tính từ đầu năm đến nay, chỉ số này đã tăng khoảng 1%.

Theo Investing, đồng USD đang lấy lại đà tăng từ diễn biến giảm giá vào cuối tuần trước sau thông tin giá sản xuất của Mỹ bất ngờ giảm trong tháng 12/2023. Điều này làm tăng kỳ vọng về việc cắt giảm lãi suất sớm của Mỹ.

Theo nhiều nhà phân tích, làn sóng giảm lãi suất trong năm 2024 sẽ diễn ra tại nhiều quốc gia, nhất là một số ngân hàng trung ương lớn.

Trong tuần này, lịch dữ liệu của Mỹ khá yên ắng. Trọng tâm chính sẽ là doanh số bán lẻ được công bố vào thứ 4. Thị trường đang theo dõi chặt chẽ để tìm những dấu hiệu cho thấy chi tiêu tiêu dùng, vốn là động lực chính của tăng trưởng kinh tế vẫn vững vàng. Nhà đầu tư kỳ vọng doanh số bán lẻ sẽ tăng 0,4% trong tháng 12/2023, sau khi tăng 0,3% trong tháng 11.

Dự báo về triển vọng của đồng USD, khối nghiên cứu của Công ty Chứng khoán MBS nhận định trong bối cảnh lạm phát của Mỹ cải thiện, đồng nghĩa với việc tăng khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ bắt đầu cắt giảm lãi suất sớm hơn dự kiến, điều này sẽ hạn chế mức tăng của đồng USD.

Chính sách tiền tệ toàn cầu bắt đầu nới lỏng, đồng USD có xu hướng giảm giá trên diện rộng và sẽ giảm áp lực lên tỷ giá trong nước. MBS cho rằng tỷ giá USD/VND năm 2024 sẽ dao động trong vùng 23.800-24.300 đồng.

Còn trong báo cáo phân tích gần đây của Công ty chứng khoán Bản Việt lại cho rằng dòng vốn nước ngoài ổn định, đặc biệt là kiều hối từ nước ngoài (yếu tố thời vụ) trước Tết sẽ giúp giảm bớt áp lực lên tỷ giá. Ngoài ra, khả năng Fed cắt giảm lãi suất có thể giúp thu hẹp chênh lệch âm giữa lãi suất ngắn hạn giữa VND và USD, đồng thời giảm bớt áp lực lên tỷ giá trong nửa cuối năm 2024.

Nhóm phân tích nhận định dòng vốn nước ngoài ổn định từ kiều hối, vốn FDI, thặng dư thương mại và sự thu hẹp thâm hụt thương mại dịch vụ sẽ giúp hỗ trợ sự ổn định của tỷ giá trong năm 2024.