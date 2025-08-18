Giá USD ngân hàng vượt 26.500 đồng

Techcombank đang bán ra đồng USD ở mức 26.507 đồng, là mức kịch trần cho phép của NHNN, cũng là mức giá cao nhất thị trường hiện nay.

Giá bán USD đã vượt 26.500 đồng tại Techcombank. Ảnh: Nam Khánh.

Trong phiên giao dịch sáng 18/8, tỷ giá trung tâm của Đồng Việt Nam so với USD được Ngân hàng Nhà nước (NHNN) niêm yết ở mức 25.245 đồng/USD, giảm 4 đồng so với phiên liền trước. So với đầu năm, tỷ giá trung tâm đã tăng hơn 910 đồng, tương đương mức tăng ròng 3,7%.

Với biên độ dao động +/- 5% theo tỷ giá trung tâm, tỷ giá quy đổi sàn/trần các ngân hàng thương mại được phép giao dịch hôm nay lần lượt là 23.982 đồng/USD và 26.507 đồng/USD.

Đáng chú ý, tại các ngân hàng thương mại, đồng USD tiếp tục neo ở vùng giá cao kỷ lục. Trong đó, Vietcombank giữ giá mua - bán đồng bạc xanh ở mức 26.060 - 26.450 đồng/USD (mua - bán), đi ngang cả hai chiều so với giá chốt phiên cuối tuần trước.

VietinBank cũng đang niêm yết giá đồng ngoại tệ này ở mức 26.105 - 26.465 đồng/USD, trong khi BIDV giao dịch quanh ngưỡng 26.090 - 26.450 đồng/USD.

Tại nhóm ngân hàng tư nhân, HDBank hiện niêm yết giá giao dịch đồng bạc xanh ở mức 26.010 - 26.460 đồng/USD. So với phiên liền trước, tỷ giá quy đổi tại ngân hàng này đã tăng 10 đồng.

Nhiều ngân hàng thương mại tư nhân cũng duy trì xu hướng tăng giá bán đồng USD. Như tại ACB, SHB, MB, Eximbank, HSBC, Sacombank, OCB... tỷ giá USD đều đang cao hơn 10-20 đồng so với cuối tuần trước, hiện neo quanh vùng 26.450 đồng/USD (bán).

Đáng chú ý, Techcombank đang niêm yết giá mua vào USD ở mức 26.018 đồng và bán ra 26.507 đồng, áp dụng đối với các mệnh giá 1- 2 USD . Đây là giá bán kịch trần biên độ cho phép của NHNN hôm nay.

Với các mệnh giá lớn hơn, từ 5 USD đến 100 USD , giá bán của Techcombank đang niêm yết quanh mức 26.483-26.490 đồng/USD.

So với đầu năm, giá bán USD trên kênh ngân hàng thương mại đã tăng hơn 900 đồng, tương đương mức tăng ròng hơn 3,5%.

Cùng thời điểm, giá USD trên thị trường tự do cũng ghi nhận xu hướng tăng nhẹ. Các điểm thu đổi ngoại tệ tại Hà Nội đang giao dịch phổ biến ở mức 26.450 - 26.505 đồng/USD, tức tăng 20 đồng ở chiều mua và tăng 5 đồng ở chiều bán so với ngày 15/8.

Giá giao dịch USD trong nước đi lên trong bối cảnh đồng bạc xanh trên thị trường thế giới vẫn nằm tại vùng giá thấp. Chỉ số USD Index - thước đo sức mạnh của đồng bạc xanh trong rổ tiền tệ - hiện giao dịch ở vùng 97,8 điểm, tức giảm 12 điểm so với đầu năm, tương đương mức giảm ròng 11%.

Chia sẻ về áp lực của tỷ giá USD/VND, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Thị Hồng thừa nhận chính sách tiền tệ đang gặp nhiều áp lực trong bối cảnh lạm phát có nguy cơ tăng trở lại và tỷ giá gặp nhiều áp lực. Thống đốc cho hay nếu áp lực tỷ giá tiếp tục gia tăng, NHNN có thể cân nhắc dừng chu kỳ giảm lãi suất để giữ ổn định tỷ giá và tránh rủi ro bất ổn vĩ mô.